Penilaian pemain Argentina vs Yordania: Lionel Messi kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia, sementara Giovani Lo Celso dan Lautaro Martínez meringankan beban mencetak gol

Meskipun ada selisih 72 peringkat di klasemen FIFA, pertandingan ini berlangsung jauh lebih ketat daripada yang diharapkan Argentina — terutama setelah babak pertama.

Lionel Messi telah mencetak kelima gol Argentina menjelang laga penutup babak penyisihan grup melawan Yordania, namun dengan sang ikon yang memulai pertandingan dari bangku cadangan, rekan-rekan setimnya menunjukkan bahwa mereka mampu membagi beban serangan.

Argentina memulai pertandingan dengan gemilang, dan Giovani Lo Celso nyaris mencetak gol pembuka pada menit ketujuh setelah menyelesaikan serangkaian umpan yang apik, namun gelandang Betis itu dinyatakan offside tipis. Ia tak perlu menunggu lama untuk mencetak gol. Dengan Argentina menguasai bola hampir 90 persen dalam 14 menit pertama, Lo Celso mengambil tendangan bebas dan seolah-olah meniru gaya rekan setimnya yang delapan kali memenangkan Ballon d'Or, melepaskan tendangan keras yang melesat melewati Yazeed Abulaila.

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kiper Yordania seharusnya bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik, tetapi tak dapat disangkal kualitas tendangan Lo Celso—atau pentingnya adanya pemain selain Messi yang menentukan ritme permainan. Dominasi Argentina di babak pertama terus berlanjut, saat mereka mengubah keunggulan penguasaan bola yang signifikan menjadi serangkaian peluang dari situasi bola mati. Pada salah satu dari dua tendangan sudut mereka, pasukan Scaloni mendapat peluang lagi ketika Marcos Senesi memancing pelanggaran yang berujung penalti saat mencoba menyundul bola. Lautaro Martínez dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut pada menit ke-31 untuk membawa Argentina memimpin 2-0.

Namun, Argentina tak pernah sepenuhnya mengubah dominasi awal itu menjadi pertandingan yang nyaman, dan Yordania mulai menemukan ritme permainan setelah babak kedua sehingga memaksa tim asuhan Scaloni bekerja jauh lebih keras dari yang diperkirakan. Pelatih Yordania, Jamal Sellami, memasukkan Mousa Tamari dan Mahmoud Al Mardi, dan yang pertama langsung memberikan dampak. Saat pertahanan Argentina tampak lengah, Yordania melancarkan serangan balik, dan Tamari mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Setelah 10 menit yang menegangkan bagi La Albiceleste, Scaloni mengandalkan kartu asnya dengan memasukkan Messi pada menit ke-60. Dan, seperti biasanya, sang legenda tidak mengecewakan.

Setelah 20 menit yang relatif sepi, Messi mendapat tendangan bebas dan melepaskan tendangan rendah yang meluncur melewati Abulaila untuk mengembalikan keunggulan Argentina. Dengan gol tersebut, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut. Argentina juga menjadi tim pertama sejak tim Jepang pada 2010 yang mencetak dua gol dari tendangan bebas dalam satu pertandingan. Hal itu cukup untuk memastikan fase grup yang sempurna bagi tim asuhan Scaloni, yang kini menanti Cape Verde dalam atmosfer yang diprediksi akan sangat meriah di Miami.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Dallas.