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Penilaian pemain Argentina vs Yordania: Lionel Messi kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia, sementara Giovani Lo Celso dan Lautaro Martínez meringankan beban mencetak gol

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FEATURES
Jordan vs Argentina
Jordan
Argentina
World Cup
L. Messi
G. Lo Celso

Jika ini adalah Piala Dunia terakhir Lionel Messi, ia tampaknya bertekad untuk mengakhiri kariernya dengan memecahkan setiap rekor serangan yang bisa diraihnya. Ikon Argentina ini menjadi pemain pertama dalam sejarah turnamen yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut, sekaligus mengunci kemenangan 3-1 yang lebih ketat dari perkiraan atas tim Yordania yang gigih. Pelatih Lionel Scaloni juga menemukan solusi serangan baru, dengan Giovani Lo Celso dan Lautaro Martínez turut mencetak gol.

Meskipun ada selisih 72 peringkat di klasemen FIFA, pertandingan ini berlangsung jauh lebih ketat daripada yang diharapkan Argentina — terutama setelah babak pertama.

Lionel Messi telah mencetak kelima gol Argentina menjelang laga penutup babak penyisihan grup melawan Yordania, namun dengan sang ikon yang memulai pertandingan dari bangku cadangan, rekan-rekan setimnya menunjukkan bahwa mereka mampu membagi beban serangan.

Argentina memulai pertandingan dengan gemilang, dan Giovani Lo Celso nyaris mencetak gol pembuka pada menit ketujuh setelah menyelesaikan serangkaian umpan yang apik, namun gelandang Betis itu dinyatakan offside tipis. Ia tak perlu menunggu lama untuk mencetak gol. Dengan Argentina menguasai bola hampir 90 persen dalam 14 menit pertama, Lo Celso mengambil tendangan bebas dan seolah-olah meniru gaya rekan setimnya yang delapan kali memenangkan Ballon d'Or, melepaskan tendangan keras yang melesat melewati Yazeed Abulaila.

Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kiper Yordania seharusnya bisa melakukan penyelamatan yang lebih baik, tetapi tak dapat disangkal kualitas tendangan Lo Celso—atau pentingnya adanya pemain selain Messi yang menentukan ritme permainan. Dominasi Argentina di babak pertama terus berlanjut, saat mereka mengubah keunggulan penguasaan bola yang signifikan menjadi serangkaian peluang dari situasi bola mati. Pada salah satu dari dua tendangan sudut mereka, pasukan Scaloni mendapat peluang lagi ketika Marcos Senesi memancing pelanggaran yang berujung penalti saat mencoba menyundul bola. Lautaro Martínez dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut pada menit ke-31 untuk membawa Argentina memimpin 2-0.

Namun, Argentina tak pernah sepenuhnya mengubah dominasi awal itu menjadi pertandingan yang nyaman, dan Yordania mulai menemukan ritme permainan setelah babak kedua sehingga memaksa tim asuhan Scaloni bekerja jauh lebih keras dari yang diperkirakan. Pelatih Yordania, Jamal Sellami, memasukkan Mousa Tamari dan Mahmoud Al Mardi, dan yang pertama langsung memberikan dampak. Saat pertahanan Argentina tampak lengah, Yordania melancarkan serangan balik, dan Tamari mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Setelah 10 menit yang menegangkan bagi La Albiceleste, Scaloni mengandalkan kartu asnya dengan memasukkan Messi pada menit ke-60. Dan, seperti biasanya, sang legenda tidak mengecewakan.

Setelah 20 menit yang relatif sepi, Messi mendapat tendangan bebas dan melepaskan tendangan rendah yang meluncur melewati Abulaila untuk mengembalikan keunggulan Argentina. Dengan gol tersebut, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut. Argentina juga menjadi tim pertama sejak tim Jepang pada 2010 yang mencetak dua gol dari tendangan bebas dalam satu pertandingan. Hal itu cukup untuk memastikan fase grup yang sempurna bagi tim asuhan Scaloni, yang kini menanti Cape Verde dalam atmosfer yang diprediksi akan sangat meriah di Miami.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Dallas.

  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (6/10):

    Seandainya saja dia bisa duduk santai di lapangan Dallas Stadium, begitu sedikitnya yang harus dia lakukan di babak pertama. Di babak kedua, entah karena lengah atau tidak, dia berhasil dikalahkan oleh Tamari.

    Exequiel Palacios (8/10):

    Memanfaatkan kesempatan langka sebagai starter dengan baik dan mencatatkan tujuh kontribusi defensif yang mengesankan dalam 45 menit pertama. Menariknya, sebagian besar kontribusi tersebut terjadi di sisi lapangan milik Yordania karena upayanya dalam menekan lawan membantu memicu serangan balik Argentina. Posisi bek kanan sejauh ini menjadi titik lemah Argentina, dan meskipun lawannya hanya Yordania, Palacios memberikan bahan pertimbangan bagi Scaloni.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Sama seperti Palacios, ketidakmampuan Yordania untuk menembus wilayah Argentina berarti hampir semua upaya pertahanan Otamendi terjadi di area serangan. Ia tampil solid dalam mengoper bola dan duel udara pada babak pertama, namun lengah saat Yordania mencetak gol dan harus menanggung konsekuensinya.

    Marcos Senesi (7/10):

    Mendapatkan penalti yang menghasilkan gol Martinez dan pada dasarnya berperan sebagai gelandang tambahan bagi Argentina. X persen operannya berhasil.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Dalam pertandingan yang sangat menekankan serangan, Tagliafico tidak memberikan kontribusi yang berarti dan tidak melakukan apa pun untuk menghentikan Yordania mencetak gol.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Leandro Paredes (6/10):

    Pada dasarnya memainkan peran seperti Rodrigo De Paul. Memiliki banyak sentuhan bola dan sangat akurat dalam mengoper bola. Kinerjanya semakin menonjol di babak kedua.

    Nico Paz (7/10):

    Ada banyak spekulasi transfer seputar bintang Como ini, dan ia menunjukkan sekilas kemampuannya saat melawan Jordan. Bermain sebagai nomor 10, Paz paling banyak mengancam dari sisi kiri lapangan, melewati para bek dengan dribelnya dan melepaskan beberapa umpan mematikan yang berhasil.

    Giovani Lo Celso (8/10):

    TENDANGAN BEBAS YANG LUAR BIASA. Lo Celso tampil penuh semangat di awal pertandingan saat ia menyelesaikan rangkaian umpan yang luar biasa dan mencetak gol pada menit ketujuh, sebelum gol tersebut dianulir. Ia lebih dari sekadar menebusnya kurang dari 14 menit kemudian, dengan mencetak gol dari tendangan bebas yang luar biasa untuk memberikan Argentina gol pertama mereka.

    Giuliano Simeone (6/10):

    Memberikan lebar dan kecepatan, tetapi tidak terlalu berpengaruh.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Julian Alvarez (5/10):

    Alvarez tampaknya masih terpengaruh oleh cedera yang dialaminya di akhir musim klubnya. Sentuhannya tidak akurat sepanjang malam, dan ia tampil buruk dalam menerima umpan serta membangun serangan. Ia sedikit menebusnya dengan membantu Argentina melakukan tekanan di seluruh lapangan.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Akhirnya! Dalam penampilan kesembilannya di Piala Dunia, bintang Inter ini mencetak gol penalti, dan hal itu tampaknya membangkitkan semangat pemain berusia 28 tahun ini. Ia mungkin akan menyesali tiga menit pertama pertandingan ketika ia mengoper bola kepada Lo Celso yang berada dalam posisi offside pada peluang mencetak gol yang jelas, tetapi secara keseluruhan, ia efektif dalam menembus kotak penalti dan mengancam pertahanan Yordania. Ia layak mencetak lebih dari satu gol dan secara mengejutkan ditarik keluar untuk digantikan oleh Messi, bukan Alvarez.


  • FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Lionel Messi (9/10):

    Penampilannya hampir terlalu tenang dalam penampilan pertamanya sebagai pemain pengganti di Piala Dunia sejak 2006, tetapi satu momen ajaibnya mengubah segalanya. Kemudian dia kembali menjadi Messi, yang merupakan mimpi buruk terburuk bagi Jordan.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Melakukan tugas-tugas berat yang diperlukan selama 30 menit penampilannya dan akurat dalam mengoper bola.

    Thiago Almada (6/10):

    Menunjukkan kerja keras dan kecepatan, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan.

    Valentin Barco (6/10):

    Pemain muda yang sangat diunggulkan ini melakukan debut kompetitifnya untuk Argentina di Piala Dunia. Momen besar bagi pemain berusia 21 tahun ini, yang secara umum tampil relatif tenang di lapangan.

    Jose Lopez (N/A):

    Tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan dampak.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Pasti sangat kesal karena kebobolan gol dari Jordan, terutama dengan cara Argentina kebobolan. Namun, secara keseluruhan, ia berhasil menemukan beberapa solusi di lini serang dan mungkin juga di lini pertahanan.

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