Penilaian pemain Argentina vs. Swiss: Julián Álvarez akhirnya kembali tajam mencetak gol saat tendangan kerasnya mengantarkan Lionel Messi dan kawan-kawan ke semifinal Piala Dunia

Argentina mencetak gol pertama melalui pemain yang tak terduga, meski Swiss menguasai bola sebagian besar di awal pertandingan. Lionel Messi mengeksekusi tendangan sudut, dan Alexis Mac Allister—dengan tinggi 5 kaki 9 inci—melompat tinggi untuk melepaskan sundulan keras yang tak mampu dihentikan Gregor Kobel pada menit ke-10.

Sejak saat itu, laju pertandingan melambat hampir tak bergerak. La Albiceleste puas menyerahkan penguasaan bola dan membiarkan Swiss menyerang, sebuah strategi yang berhasil hingga Dan Ndoye ikut campur pada menit ke-66. Pemain sayap itu melancarkan serangan balik, melakukan umpan satu-dua yang apik dengan Ricardo Rodríguez yang melakukan overlap, dan menyambar umpan silang akurat dari bek kiri tersebut untuk menyamakan kedudukan bagi Swiss.

Momentum berada di pihak Swiss hingga sebuah keputusan kontroversial secara dramatis mengubah jalannya pertandingan. Leandro Paredes awalnya mendapat kartu kuning karena pelanggaran terhadap Embolo, tetapi kartu kuning tersebut dicabut setelah tinjauan VAR. Sebaliknya, Embolo justru mendapat kartu kuning kedua karena simulasi, yang secara kontroversial membuat Swiss harus bermain dengan 10 orang.

Bahkan dengan keunggulan jumlah pemain, Argentina kesulitan menembus pertahanan Swiss yang belum pernah tertinggal baik selama kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen itu sendiri. Nati memperkuat pertahanan dan tampak puas untuk memanfaatkan peluang mereka dalam adu penalti. Dengan pertahanan Swiss yang kokoh, Argentina membutuhkan sesuatu yang luar biasa.

Masuklah Álvarez.

Penyerang yang sebelumnya gagal mencetak gol di turnamen ini—padahal ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Argentina pada 2022—akhirnya menemukan kembali sentuhan akhir yang mematikan pada menit ke-112. Dari sisi kiri, Álvarez melepaskan tendangan keras yang tak terbendung ke sudut kanan atas gawang, mengejutkan tim Swiss yang sebelumnya berhasil mengendalikan Messi dan lini serang Argentina lainnya.

Tim Swiss tak bisa membalas. Saat waktu memasuki menit ke-120 dan tim asuhan Murat Yakin mengerahkan pemain ke depan, Argentina menambah gol ketiga melalui serangan balik yang dieksekusi oleh Lautaro Martínez untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 3-1.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Kansas City Stadium...