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Penilaian pemain Argentina vs. Swiss: Julián Álvarez akhirnya kembali tajam mencetak gol saat tendangan kerasnya mengantarkan Lionel Messi dan kawan-kawan ke semifinal Piala Dunia

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FEATURES
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
L. Messi
A. Mac Allister

Julián Álvarez memang tampil kurang meyakinkan sepanjang Piala Dunia 2026, namun ia tampil gemilang saat Argentina paling membutuhkannya, dengan mencetak gol menakjubkan yang memastikan kemenangan 3-1 atas Swiss dan mengantarkan timnya ke semifinal melawan Inggris. Namun, skor tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan performa La Albiceleste, karena tim Swiss mampu bertarung seimbang dengan juara dunia tersebut dan memiliki alasan untuk merasa dirugikan oleh keputusan wasit.

Argentina mencetak gol pertama melalui pemain yang tak terduga, meski Swiss menguasai bola sebagian besar di awal pertandingan. Lionel Messi mengeksekusi tendangan sudut, dan Alexis Mac Allister—dengan tinggi 5 kaki 9 inci—melompat tinggi untuk melepaskan sundulan keras yang tak mampu dihentikan Gregor Kobel pada menit ke-10.

Sejak saat itu, laju pertandingan melambat hampir tak bergerak. La Albiceleste puas menyerahkan penguasaan bola dan membiarkan Swiss menyerang, sebuah strategi yang berhasil hingga Dan Ndoye ikut campur pada menit ke-66. Pemain sayap itu melancarkan serangan balik, melakukan umpan satu-dua yang apik dengan Ricardo Rodríguez yang melakukan overlap, dan menyambar umpan silang akurat dari bek kiri tersebut untuk menyamakan kedudukan bagi Swiss.

Momentum berada di pihak Swiss hingga sebuah keputusan kontroversial secara dramatis mengubah jalannya pertandingan. Leandro Paredes awalnya mendapat kartu kuning karena pelanggaran terhadap Embolo, tetapi kartu kuning tersebut dicabut setelah tinjauan VAR. Sebaliknya, Embolo justru mendapat kartu kuning kedua karena simulasi, yang secara kontroversial membuat Swiss harus bermain dengan 10 orang.

Bahkan dengan keunggulan jumlah pemain, Argentina kesulitan menembus pertahanan Swiss yang belum pernah tertinggal baik selama kualifikasi Piala Dunia maupun turnamen itu sendiri. Nati memperkuat pertahanan dan tampak puas untuk memanfaatkan peluang mereka dalam adu penalti. Dengan pertahanan Swiss yang kokoh, Argentina membutuhkan sesuatu yang luar biasa.

Masuklah Álvarez.

Penyerang yang sebelumnya gagal mencetak gol di turnamen ini—padahal ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Argentina pada 2022—akhirnya menemukan kembali sentuhan akhir yang mematikan pada menit ke-112. Dari sisi kiri, Álvarez melepaskan tendangan keras yang tak terbendung ke sudut kanan atas gawang, mengejutkan tim Swiss yang sebelumnya berhasil mengendalikan Messi dan lini serang Argentina lainnya.

Tim Swiss tak bisa membalas. Saat waktu memasuki menit ke-120 dan tim asuhan Murat Yakin mengerahkan pemain ke depan, Argentina menambah gol ketiga melalui serangan balik yang dieksekusi oleh Lautaro Martínez untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 3-1.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martínez (7/10):

    Dia tak bisa berbuat banyak saat Swiss menyamakan kedudukan dan melakukan empat penyelamatan krusial melawan Nati.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Lebih fokus pada serangan daripada membantu pertahanan, namun tidak banyak berkontribusi di lini depan. Ia berhasil memberikan Argentina beberapa tendangan bebas setelah beberapa kali dilanggar.

    Cristian Romero (7/10):

    Bisa dibilang dia adalah bek paling andal di tim Argentina, melakukan lima kali pengambilan bola dan dua kali intersepsi hingga diganti pada menit ke-106.

    Lisandro Martínez (8/10):

    Tampil mengesankan di kedua lini, berhasil melakukan tiga dribel dan sembilan umpan ke sepertiga akhir lapangan sambil melakukan beberapa sapuan penting.

    Nahuel Molina (6/10):

    Aktif di sayap kanan dan memberikan lima kontribusi defensif sepanjang pertandingan. Ia tidak terlalu berpengaruh dalam serangan, namun tidak melakukan kesalahan apa pun selama 85 menit bermainnya.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Mac Allister memiliki tinggi 5 kaki 9 inci, namun ia mampu menonjol di antara barisan pemain Swiss yang tinggi-tinggi untuk mencetak gol pembuka Argentina. Ia tampil lebih agresif dalam serangan daripada biasanya, dan meskipun ia melewatkan dua peluang mudah, ia tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh lawan.

    Leandro Paredes (7/10):

    Tidak ada satu pun ruang yang terlewatkan olehnya, dan akurasi operannya sangat luar biasa.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Bukan penampilan terbaiknya. Memenangkan tiga duel, tetapi sebagian besar tidak efektif dalam menghentikan lini tengah Swiss dan gagal menciptakan peluang serangan balik seperti yang biasanya dilakukannya.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Sangat akurat dalam mengoper bola dan menciptakan satu peluang.

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    Serangan

    Lionel Messi (8/10):

    Penampilan yang relatif tenang menurut standar biasanya, namun ia tetap berhasil memberikan assist melalui tendangan sudut yang cerdik kepada Mac Allister. Namun, rekornya mencetak gol dalam sembilan pertandingan berturut-turut di Piala Dunia pun berakhir.

    Julian Alvarez (8/10):

    Penantian telah berakhir! Setelah tampil kurang memuaskan sepanjang sebagian besar pertandingan, Alvarez menciptakan momen terbesar dalam pertandingan ini, mencetak salah satu gol terbaik di turnamen ini untuk memastikan Argentina lolos ke semifinal. Gol tersebut juga menjadi gol Piala Dunia pertamanya di turnamen ini dan gol Piala Dunia kelimanya secara keseluruhan.

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  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nicolás González (6/10):

    Sering masuk ke kotak penalti, tapi tidak terlalu tajam.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Mencetak gol dari satu-satunya peluang nyata yang dimilikinya dalam pertandingan ini, yang memastikan kemenangan timnya.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Masuk menggantikan Molina dan memberikan energi baru, tetapi tidak banyak mengubah jalannya pertandingan.

    Thiago Almada (7/10):

    Mantan bintang MLS ini menjadi motor penggerak sejak ia masuk ke lapangan pada menit ke-91. Sayangnya, ia gagal mencetak gol.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Masuk menggantikan Romero, dan meskipun tidak seefektif Romero, permainan yang konsisten dan kehadiran sebagai pemain berpengalaman menjadi dorongan bagi tim.

    Jose Lopez (N/A):

    Masuk pada sembilan menit terakhir dan tidak memiliki banyak waktu untuk memengaruhi jalannya pertandingan.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Argentina jauh dari meyakinkan dan mendapat keuntungan besar dari kartu merah kontroversial yang diterima Embolo, tetapi Scaloni layak mendapat pujian karena tetap mempercayai Álvarez meski ia sedang mengalami kesulitan. Pergantian pemain yang dilakukannya membantu Argentina menguasai permainan di babak perpanjangan waktu, meskipun skor akhir menyembunyikan penampilan yang tidak konsisten.

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