Penilaian pemain Argentina vs Spanyol: Kali ini tak ada dongeng! Lionel Messi tak tampil memukau di final Piala Dunia, sementara Albiceleste harus menanggung akibat dari kartu merah konyol yang diterima Enzo Fernandez

Maka mereka menunggu dan menunggu dan menunggu, tetapi gol itu tak kunjung datang. Sebaliknya, justru Spanyol yang memanfaatkan peluang tersebut, mengamankan kemenangan 1-0 atas tim Argentina yang tak pernah benar-benar menemukan kembali semangat yang seringkali membawa mereka meraih kemenangan

Setelah tidak melepaskan satu tembakan pun selama 106 menit pertama, Argentina akhirnya harus mengambil bola dari gawang mereka sendiri. Gol itu tercipta dari tendangan Ferran Torres, yang menyambar umpan sundulan Nico Williams untuk mencetak gol penentu kemenangan di Piala Dunia, memastikan bahwa Messi dan kawan-kawan akan pulang dari Amerika Utara dengan tangan hampa.

Kenyataannya, mereka tak pernah mendekati gawang lawan. Spanyol, seperti yang diharapkan, mendominasi penguasaan bola. Argentina, seperti yang diharapkan, puas menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Mungkin mereka menunggu terlalu lama, tetapi ada kemungkinan yang sama bahwa mereka akan terus menunggu sepanjang malam karena tak ada peluang yang muncul.

Harapan mereka, sejujurnya, sirna tiga menit memasuki waktu tambahan babak kedua ketika Enzo Fernandez diusir dari lapangan akibat tekel ceroboh di lini tengah. Dengan kartu kuning keduanya, gelandang Chelsea itu harus meninggalkan lapangan, meninggalkan Argentina mengejar bayangan yang bahkan saat dalam kekuatan penuh pun mereka tak begitu dekat untuk mengejarnya. Pada saat itu, mereka tak memiliki satu pun tembakan tepat sasaran, dan keadaan itu tetap demikian hingga akhir.

Lalu pertandingan berakhir, dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, dan, secara realistis, dengan cara yang sebisa mungkin tidak menegangkan bagi Argentina. Ini adalah tim yang selalu membayangkan akhir cerita dongeng impian mereka. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina dari New Jersey...