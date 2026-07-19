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Messi Enzo Fernandez Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Argentina vs Spanyol: Kali ini tak ada dongeng! Lionel Messi tak tampil memukau di final Piala Dunia, sementara Albiceleste harus menanggung akibat dari kartu merah konyol yang diterima Enzo Fernandez

Player ratings
Argentina
L. Messi
E. Fernandez
World Cup
FEATURES
Spain vs Argentina

Seiring berjalannya waktu dan bayangan-bayangan terus menyelimuti lapangan di New Jersey, Argentina terus menunggu. Pasti, saat itu akan tiba, bukan? Kan selalu begitu? Dalam dua Piala Dunia terakhir, selalu ada momen ajaib dari Lionel Messi, dan momen itu seolah selalu datang saat Argentina paling membutuhkannya.

Maka mereka menunggu dan menunggu dan menunggu, tetapi gol itu tak kunjung datang. Sebaliknya, justru Spanyol yang memanfaatkan peluang tersebut, mengamankan kemenangan 1-0 atas tim Argentina yang tak pernah benar-benar menemukan kembali semangat yang seringkali membawa mereka meraih kemenangan

Setelah tidak melepaskan satu tembakan pun selama 106 menit pertama, Argentina akhirnya harus mengambil bola dari gawang mereka sendiri. Gol itu tercipta dari tendangan Ferran Torres, yang menyambar umpan sundulan Nico Williams untuk mencetak gol penentu kemenangan di Piala Dunia, memastikan bahwa Messi dan kawan-kawan akan pulang dari Amerika Utara dengan tangan hampa.

Kenyataannya, mereka tak pernah mendekati gawang lawan. Spanyol, seperti yang diharapkan, mendominasi penguasaan bola. Argentina, seperti yang diharapkan, puas menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Mungkin mereka menunggu terlalu lama, tetapi ada kemungkinan yang sama bahwa mereka akan terus menunggu sepanjang malam karena tak ada peluang yang muncul.

Harapan mereka, sejujurnya, sirna tiga menit memasuki waktu tambahan babak kedua ketika Enzo Fernandez diusir dari lapangan akibat tekel ceroboh di lini tengah. Dengan kartu kuning keduanya, gelandang Chelsea itu harus meninggalkan lapangan, meninggalkan Argentina mengejar bayangan yang bahkan saat dalam kekuatan penuh pun mereka tak begitu dekat untuk mengejarnya. Pada saat itu, mereka tak memiliki satu pun tembakan tepat sasaran, dan keadaan itu tetap demikian hingga akhir.

Lalu pertandingan berakhir, dalam kekecewaan, dalam keputusasaan, dan, secara realistis, dengan cara yang sebisa mungkin tidak menegangkan bagi Argentina. Ini adalah tim yang selalu membayangkan akhir cerita dongeng impian mereka. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina dari New Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (9/10):

    Melakukan sejumlah penyelamatan, sebagian besar di antaranya mudah namun semuanya krusial. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa saat gol itu tercipta, karena ia tak mampu melakukan penyelamatan terakhir yang sangat dibutuhkan Argentina.

    Nicolas Tagliafico (8/10):

    Berhasil mengawal Lamine Yamal dengan sangat baik, yang secara umum tidak memberikan ancaman berarti. Memberikan kontribusi pertahanan lebih banyak daripada siapa pun di lapangan, itulah sebabnya Spanyol sebagian besar berhenti menyerang dari sisi tersebut.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Mendapat kartu kuning yang tidak perlu akibat pelanggaran 60 yard dari gawang. Beberapa saat kemudian, ia terpaksa keluar lapangan karena cedera. Bukan seperti yang ia harapkan.

    Cristian Romero (6/10):

    Bek tengah Argentina kedua yang harus keluar lapangan karena cedera. Ia bertahan 26 menit lebih lama daripada rekannya, tetapi anehnya, ia tidak terlalu banyak melakukan aksi-aksi penting di lini pertahanan.

    Gonzalo Montiel (7/10):

    Melakukan banyak pekerjaan penting di lini pertahanan, terutama dengan sapuan penting yang menghentikan serangan besar Spanyol di awal babak kedua. Beberapa menit kemudian, ia digantikan oleh Nahuel Molina.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Nico Gonzalez (5/10):

    Dimasukkan ke dalam starting XI setelah membantu mengubah jalannya pertandingan melawan Inggris. Tidak banyak berkontribusi sebelum digantikan pada babak pertama oleh Leandro Paredes, pemain yang sama yang pernah ia gantikan sebelumnya.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Melakukan beberapa pelanggaran dan memberikan kontribusi yang cukup baik dalam pertahanan, tetapi tidak banyak berkontribusi untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

    Enzo Fernandez (3/10):

    Sangat pantas mendapat kartu merah. Sudah mendapat kartu kuning, tetapi tetap saja menabrak Cubarsi dengan keras. Yang memperburuk keadaan? Kartu kuning pertamanya itu karena protes! Harus lebih cerdas, terutama di final Piala Dunia.

    Rodrigo De Paul (5/10):

    Ada beberapa aksi bagus di sisi kanan, tetapi tidak ada yang benar-benar menonjol, terutama karena Argentina tidak pernah benar-benar memanfaatkan bola dengan baik.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Julian Alvarez (5/10):

    Banyak berlari, tapi sama sekali tidak memberikan kontribusi apa pun di lini serang. Memang bukan sepenuhnya kesalahannya mengingat cara permainan berlangsung, tapi Alvarez juga tidak melakukan apa pun untuk mengubahnya.

    Lionel Messi (5/10):

    Spanyol benar-benar mengisolasi dia dari permainan. Dia jarang menerima bola, dan ketika menerimanya, seringkali di pinggir lapangan tanpa ada ruang untuk bergerak. Ini adalah penampilan Messi yang paling sepi yang pernah Anda lihat, yang menunjukkan kehebatan Spanyol dalam mengarahkan pergerakannya ke area-area yang menguntungkan bagi mereka.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nicolas Otamendi (7/10):

    Tidak pernah mudah masuk sebagai pemain pengganti di awal pertandingan, terutama sebagai bek tengah. Melakukan sapuan yang hebat saat Spanyol mendapat peluang di awal babak kedua. Tidak kekurangan kontribusi di lini pertahanan dan beberapa kali menyelamatkan Argentina.

    Leandro Paredes (6/10):

    Masuk sebagai pemain pengganti, mendapat kartu kuning, dan kemudian bermain di batas-batas aturan sepanjang sisa pertandingan. Bermain dengan gaya fisik, terkadang hampir berlebihan, tetapi tidak pernah benar-benar merebut bola dengan cara itu.

    Nahuel Molina (5/10):

    Spanyol sering menyerang melalui sisi yang dia jaga setelah dia menggantikan Montiel. Namun, dia kehilangan Williams saat gol penentu tercipta.

    Facundo Medina (6/10):

    Dimasukkan untuk memberikan stabilitas dan segera melakukan sapuan yang baik. Namun, tidak begitu membantu saat Argentina harus mengejar ketertinggalan.

    Giuliano Simeone (3/10):

    Tersesat saat gol tercipta, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kemudian mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan, namun tendangannya melambung tinggi.

    Marcos Senesi (6/10):

    Masuk ke lapangan tepat sebelum gol penentu kemenangan Torres, yang langsung membuat kontribusinya kurang berarti.

    Lionel Scaloni (5/10):

    Timnya sama sekali tidak memiliki kendali. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa dilakukannya untuk mengendalikan situasi, terutama setelah Fernandez diusir dari lapangan, tetapi tidak ada solusi taktis untuk menghadapi permainan Spanyol.