Penilaian pemain Argentina vs Mesir: Lionel Messi memang tak terbendung! Sang GOAT menebus kegagalan penalti LAGI dengan menginspirasi comeback epik di babak 16 besar yang membuat tim Firaun yang luar biasa itu patah hati

Messi seharusnya bisa menyamakan kedudukan bagi sang juara tak lama setelah itu, namun tendangan penaltinya yang mudah ditebak itu dengan mudah diselamatkan oleh Mostafa Shobeir, yang berarti pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia ini kini telah gagal mencetak empat dari delapan tendangan penaltinya di putaran final.

Kegagalan itu tampak akan menjadi kesalahan yang sangat mahal ketika Mostafa Zico menyelesaikan serangan balik brilian Mesir lainnya, setelah sebelumnya golnya dianulir karena pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan tersebut.

Namun, Messi belum menyerah — jauh dari itu — dan ia memberikan umpan silang kepada Cristian Romero untuk memperkecil ketertinggalan Argentina sebelum mencetak gol penyama kedudukan dengan tendangan keras saat pertandingan hanya tersisa tujuh menit.

Yang luar biasa, Mesir bahkan tidak sempat bermain hingga babak perpanjangan waktu, karena Enzo Fernandez masih memiliki tenaga untuk maju ke depan dan memastikan kemenangan bagi Albiceleste dengan menyundul umpan silang menakjubkan dari sayap kiri yang dikirimkan oleh Lautaro Martinez.

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