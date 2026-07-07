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Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Argentina vs Mesir: Lionel Messi memang tak terbendung! Sang GOAT menebus kegagalan penalti LAGI dengan menginspirasi comeback epik di babak 16 besar yang membuat tim Firaun yang luar biasa itu patah hati

Player ratings
World Cup
FEATURES
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
L. Messi

Lionel Messi menebus kegagalannya mencetak penalti kedua di Piala Dunia 2026 dengan memimpin comeback paling dramatis, saat Argentina bangkit dari ketertinggalan 2-0 dengan sisa waktu lebih dari 10 menit untuk mengalahkan tim Mesir yang heroik dengan skor 3-2 dalam laga babak 16 besar yang tak terlupakan di Atlanta. Tim asuhan Lionel Scaloni memulai pertandingan dengan lamban, sama seperti saat mereka meraih kemenangan beruntung atas Cape Verde dengan skor yang sama, dan Mesir memanfaatkan kesempatan tersebut. Yasser Ibrahim, yang tidak terkawal, menyambar umpan silang dari Marwan Attia dan mencetak gol ke gawang Emiliano Martinez saat pertandingan baru berjalan 15 menit.

Messi seharusnya bisa menyamakan kedudukan bagi sang juara tak lama setelah itu, namun tendangan penaltinya yang mudah ditebak itu dengan mudah diselamatkan oleh Mostafa Shobeir, yang berarti pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia ini kini telah gagal mencetak empat dari delapan tendangan penaltinya di putaran final.

Kegagalan itu tampak akan menjadi kesalahan yang sangat mahal ketika Mostafa Zico menyelesaikan serangan balik brilian Mesir lainnya, setelah sebelumnya golnya dianulir karena pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan tersebut.

Namun, Messi belum menyerah — jauh dari itu — dan ia memberikan umpan silang kepada Cristian Romero untuk memperkecil ketertinggalan Argentina sebelum mencetak gol penyama kedudukan dengan tendangan keras saat pertandingan hanya tersisa tujuh menit.

Yang luar biasa, Mesir bahkan tidak sempat bermain hingga babak perpanjangan waktu, karena Enzo Fernandez masih memiliki tenaga untuk maju ke depan dan memastikan kemenangan bagi Albiceleste dengan menyundul umpan silang menakjubkan dari sayap kiri yang dikirimkan oleh Lautaro Martinez.

Di bawah ini, GOAL menyusun peringkat semua pemain Argentina yang tampil di Atalanta...

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (5/10):

    Dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol Mesir tersebut dan melakukan beberapa penyelamatan penting di detik-detik terakhir.

    Nahuel Molina (5/10):

    Melakukan beberapa umpan silang yang bagus dan memberikan satu umpan silang yang hebat yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Alexis Mac Allister, namun ia terlalu sering berada terlalu jauh di depan.

    Cristian Romero (6/10):

    Seperti biasa, dia tak segan melakukan tekel dan membawa Argentina kembali ke dalam permainan berkat sundulannya.

    Lisandro Martinez (4/10):

    Bermain dengan agresivitas seperti biasa, tetapi terkadang ia bisa menjadi bek yang sangat buruk dan tidak berada di posisinya saat gol pembuka tercipta.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Sesekali menjadi ancaman di sisi kiri dan berhasil mendapatkan penalti yang disia-siakan oleh Messi. Namun, ia kehabisan tenaga di babak kedua, mungkin karena baru saja pulih dari cedera.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Rodrigo De Paul (2/10):

    Beruntung masih bisa mempertahankan posisinya sebagai starter setelah tampil sangat buruk melawan Cape Verde dan bahkan lebih buruk lagi di sini. Tidak memberikan kontribusi apa pun. Pantas diganti. Penampilan yang mengerikan. Tidak boleh diturunkan sebagai starter di pertandingan Argentina berikutnya.

    Leandro Paredes (5/10):

    Dimasukkan ke dalam susunan pemain inti untuk menambah soliditas di lini tengah, tetapi tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam hal itu, meskipun ia berhasil menghentikan serangan balik Mesir di menit-menit akhir dengan gemilang.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Pemain Chelsea ini tidak tampil terlalu baik, tetapi akhirnya menunjukkan performa terbaiknya di detik-detik terakhir dengan berlari ke depan untuk menyundul umpan silang Lautaro.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    Pemilihan Paredes memungkinkan pemain Liverpool ini bermain di posisi yang lebih maju, namun terlepas dari semua usahanya, ia tidak melakukan banyak hal selain melakukan pelanggaran setiap kali dia ditekel dan menyundul peluang emas langsung ke arah Shobeir.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Serangan

    Lionel Messi (8/10):

    Pria ini diliputi emosi setelah pertandingan - dan orang bisa memahami alasannya. Argentina hampir tersingkir dan dia pasti akan disalahkan karena kembali gagal mengeksekusi penalti. Namun, sekali lagi dia menyelamatkan timnya dengan sebuah assist dan sebuah gol. Kualitas luar biasa! Karakter yang luar biasa! Pria ini tak kenal lelah, tak terelakkan, dan abadi.

    Julian Alvarez (5/10):

    Dia diturunkan sebagai penyerang utama menggantikan Lautaro, namun meskipun dia memaksa Shobeir melakukan penyelamatan gemilang di babak pertama, penyerang Atletico Madrid yang ingin hengkang ini secara keseluruhan belum cukup berkontribusi.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Lautaro Martinez (7/10):

    Masuk pada pertengahan babak kedua dan melepaskan sundulan ke tiang dekat yang melebar tipis setelah permainan sayap yang luar biasa dari Messi, sebelum menghasilkan salah satu umpan silang terbaik yang pernah Anda lihat pada menit ke-93 untuk mengarah ke Enzo — dan pada saat pemain lain mungkin sudah berpikir untuk mempertahankan bola agar pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Masuk sebagai bagian dari pergantian ganda bersama Lautaro dan menambah energi serta intensitas yang sangat dibutuhkan dalam permainan Argentina.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Masuk lapangan dengan sisa waktu lebih dari 15 menit dan memainkan peran krusial dalam gol penyama kedudukan Messi di menit-menit akhir dengan menunjukkan ketenangan luar biasa di kotak penalti untuk memberikan umpan kepada kaptennya.

    Nicolas Otamendi (N/A):

    Dimasukkan pada detik-detik terakhir saat Argentina berusaha mengamankan hasil imbang.

    Facundo Medina (N/A):

    Pergantian pemain lain yang dilakukan Scaloni untuk mengulur waktu.

    Lionel Scaloni (6/10):

    Messi jelas kembali menyelamatkan Argentina, tetapi pujian juga harus diberikan kepada pelatih karena melakukan beberapa perubahan yang turut mengubah jalannya pertandingan. Namun, ini sudah dua kali berturut-turut Scaloni mengalami momen menegangkan. Ia benar-benar harus mengevaluasi komposisi lini tengahnya untuk babak perempat final.

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