Penilaian pemain Argentina vs Inggris: Jangan pernah meremehkan sang juara! Lionel Messi kembali menampilkan keajaiban, sementara Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez mengantarkan Albiceleste ke final Piala Dunia lagi

Namun, dengan tim Argentina ini, kenyataannya tampaknya berbeda. Bukan Messi yang membuat para pendukung Argentina bisa bernapas lega, tapi dia memang memainkan perannya. Sekali lagi, tim ini—juara bertahan—berhasil bangkit dari ambang kekalahan dalam pertandingan Piala Dunia. Mereka memang tak pernah membuatnya mudah, tapi sepertinya mereka selalu berhasil.

Setelah tertinggal dari Inggris pada menit ke-55, Messi dan kawan-kawan bangkit dengan dua gol di menit-menit akhir, meraih kemenangan 2-1 yang membawa mereka ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Messi memberikan assist untuk kedua gol tersebut, namun, pada hari ini, dia bukanlah sang pahlawan; justru rekan-rekan setimnya lah yang membuat perbedaan.

Yang pertama adalah Enzo Fernandez, yang sebelumnya berhasil dikendalikan dengan baik oleh lini tengah Inggris yang dipenuhi bintang. Sebenarnya, seluruh tim Argentina mengalami kesulitan hingga menit ke-85, tetapi dengan satu tendangan Fernandez, segalanya berubah drastis. Saat tendangannya melesat melewati Jordan Pickford yang tak berdaya, penonton di Atlanta pun bergemuruh. Sejak saat itu, rasanya hanya tinggal menunggu waktu.

Benar saja. Dua menit memasuki waktu tambahan, momentum semakin menguat dan Argentina memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Umpan silang Messi tepat mendarat di kepala Lautaro Martinez, yang tak mungkin meleset dari jarak dekat. Ia pun mencetak gol, dan Argentina lolos. Sang juara masih bisa menjadi juara lagi.

Pertandingan ini tidak mudah, tapi kemenangan-kemenangan sebelumnya pun tidak mudah. Diuji oleh tim Inggris yang bermain keras dan penuh motivasi, Argentina didorong hingga ke tepi jurang. Namun, mereka terbiasa berada di situ, itulah sebabnya mereka masih di sini dengan satu kesempatan lagi untuk mencapai final dan satu kesempatan lagi untuk membuat dunia terpesona.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Atlanta...