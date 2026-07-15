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Messi Enzo Lautaro Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Argentina vs Inggris: Jangan pernah meremehkan sang juara! Lionel Messi kembali menampilkan keajaiban, sementara Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez mengantarkan Albiceleste ke final Piala Dunia lagi

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Argentina
L. Messi
World Cup
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England vs Argentina

Setiap kali Lionel Messi mendekati bola, penonton di Atlanta menahan napas. Tak perlu waktu lama untuk merasakan suasana di ruangan itu berubah selama sekitar satu jam pertama pertandingan Argentina melawan Inggris; cukup sekejap saja ketika ikon Argentina itu berhasil menemukan ruang kosong yang cukup untuk, mungkin saja, melakukan sesuatu. Seiring berjalannya pertandingan, momen-momen itu pun semakin menegangkan. Ketinggalan satu gol di akhir pertandingan, momen-momen ketika penonton menahan napas bukan lagi karena mengantisipasi keajaiban, melainkan karena kenyataan yang mungkin terjadi mulai terasa.

Namun, dengan tim Argentina ini, kenyataannya tampaknya berbeda. Bukan Messi yang membuat para pendukung Argentina bisa bernapas lega, tapi dia memang memainkan perannya. Sekali lagi, tim ini—juara bertahan—berhasil bangkit dari ambang kekalahan dalam pertandingan Piala Dunia. Mereka memang tak pernah membuatnya mudah, tapi sepertinya mereka selalu berhasil.

Setelah tertinggal dari Inggris pada menit ke-55, Messi dan kawan-kawan bangkit dengan dua gol di menit-menit akhir, meraih kemenangan 2-1 yang membawa mereka ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Messi memberikan assist untuk kedua gol tersebut, namun, pada hari ini, dia bukanlah sang pahlawan; justru rekan-rekan setimnya lah yang membuat perbedaan.

Yang pertama adalah Enzo Fernandez, yang sebelumnya berhasil dikendalikan dengan baik oleh lini tengah Inggris yang dipenuhi bintang. Sebenarnya, seluruh tim Argentina mengalami kesulitan hingga menit ke-85, tetapi dengan satu tendangan Fernandez, segalanya berubah drastis. Saat tendangannya melesat melewati Jordan Pickford yang tak berdaya, penonton di Atlanta pun bergemuruh. Sejak saat itu, rasanya hanya tinggal menunggu waktu.

Benar saja. Dua menit memasuki waktu tambahan, momentum semakin menguat dan Argentina memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Umpan silang Messi tepat mendarat di kepala Lautaro Martinez, yang tak mungkin meleset dari jarak dekat. Ia pun mencetak gol, dan Argentina lolos. Sang juara masih bisa menjadi juara lagi.

Pertandingan ini tidak mudah, tapi kemenangan-kemenangan sebelumnya pun tidak mudah. Diuji oleh tim Inggris yang bermain keras dan penuh motivasi, Argentina didorong hingga ke tepi jurang. Namun, mereka terbiasa berada di situ, itulah sebabnya mereka masih di sini dengan satu kesempatan lagi untuk mencapai final dan satu kesempatan lagi untuk membuat dunia terpesona.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Atlanta...

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (6/10):

    Cukup tak berdaya saat gol Inggris tercipta. Memiliki beberapa momen yang lebih mudah dalam 55 menit menjelang gol tersebut, tetapi sebenarnya tidak perlu melakukan banyak hal.

    Nicolas Tagliafico (6/10):

    Yang lebih baik di antara kedua bek sayap. Inggris mengubah strategi dengan memainkan Rogers alih-alih Madueke, tetapi Tagliafico tidak pernah benar-benar terancam.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Mendapat kartu kuning yang agak perlu di babak pertama, yang memaksanya untuk sedikit lebih tenang. Tendangan salto yang dilakukannya pada rangkaian gol Gordon memang mengagumkan, tetapi hal itu juga membuat Argentina benar-benar kehilangan formasi saat Inggris melancarkan serangan penentu.

    Cristian Romero (7/10):

    Seperti Martinez, ia terpaksa menerima kartu kuning di awal babak kedua. Namun, secara umum ia tampil sangat kokoh.

    Nahuel Molina (4/10):

    Benar-benar terlalu fokus pada bola saat gol Gordon tercipta, sehingga memungkinkan pemain sayap Inggris itu menyelinap ke belakangnya. Hal itu terjadi setelah Inggris benar-benar menekan dia di sisi lapangan tersebut pada babak pertama.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Enzo Fernandez (8/10):

    Mencetak gol yang mengubah jalannya pertandingan dan, sejak saat itu, kemenangan hanyalah masalah waktu. Sudah lama sekali Argentina hanya membutuhkan percikan; Fernandez-lah yang memberikannya.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Hampir saja mencetak gol dua kali, namun bola membentur tiang gawang pada kedua kesempatan tersebut. Kali kedua itu langsung berujung pada gol penentu kemenangan Argentina, jadi dia mungkin tidak akan keberatan dengan hal itu.

    Leandro Paredes (6/10):

    Sangat solid sebagai pengatur ritme baik saat menguasai bola maupun tidak, tetapi menjadi pemain pertama yang diganti karena Argentina membutuhkan lebih banyak daya serang di lini tengah.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Giuliano Simeone (5/10):

    Secara umum, dia cukup merepotkan, yang wajar saja mengingat tugas utamanya adalah menciptakan ruang bagi Messi. Namun, dia kurang memiliki kualitas untuk benar-benar menciptakan peluang bagi dirinya sendiri.

    Julian Alvarez (5/10):

    Banyak melakukan pekerjaan kasar di babak pertama dan beberapa peluang yang lumayan di babak kedua. Usahanya terlihat, tetapi para penyerang lainnya yang memberikan kualitas.

    Lionel Messi (8/10):

    Ada beberapa momen yang terasa seperti bisa menjadi momen ajaib, tetapi tidak ada satupun yang berhasil baginya. Setelah dicatat sebagai pemberi assist untuk gol spektakuler Fernandez, ia melakukan bagian tersulit dalam gol penentu kemenangan, dengan memberikan umpan silang yang sangat akurat kepada Martinez.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nicolas Gonzalez (7/10):

    Masuk sebagai pemain pengganti dan nyaris langsung memanfaatkan peluang nyata pertama Argentina, namun Pickford berhasil menghalau bola. Ia mendapat kesempatan sundulan lagi tak lama kemudian, namun bola melebar. Bisa dikatakan ia memberikan semangat baru, namun kurang memiliki sentuhan yang bisa mengubah jalannya pertandingan.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Tidak ada yang istimewa saat ia masuk sebagai bagian dari kelompok pemain pengganti di akhir pertandingan.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Menggantikan Lisandro Martinez untuk menghindari kekacauan akibat kartu kuning, yang memang masuk akal.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Melakukan apa yang diharapkan: memberikan energi dan ketangguhan. Ia juga mendapat kartu kuning atas usahanya.

    Lautaro Martinez (9/10):

    Penentu kemenangan. Selama bertahun-tahun, ia telah membuktikan bahwa ia adalah tipe pemain yang mampu mencetak gol, dan, wah, ia mencetak gol yang sangat penting yang memastikan Argentina lolos ke final Piala Dunia.

    Lionel Scaloni (8/10):

    Keputusannya dalam melakukan pergantian pemain sangat tepat. Argentina memang harus mengejar ketertinggalan, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang tepat. Hal ini juga terbantu oleh fakta bahwa Inggris bermain cukup bertahan sehingga Argentina dapat memaksakan kehendak mereka di akhir pertandingan.