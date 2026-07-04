Penilaian pemain Argentina vs Cape Verde: Lionel Messi dan Cristian Romero menyelamatkan juara dunia saat tim underdog nyaris menciptakan kejutan bersejarah di Piala Dunia

Cape Verde langsung mengancam sejak awal. Secara umum, mereka bermain cukup terbuka, dan menguji Emiliano Martinez dalam 10 menit pertama. Namun, Argentina segera menemukan ritme permainan mereka. Tim ini tidak memiliki serangan yang eksplosif dalam formasi kali ini. Ini adalah tim yang lebih terukur, yang memanfaatkan sudut-sudut, mempertahankan penguasaan bola, dan menyerang pada waktu yang tepat.

Dan mereka pun mencetak gol. Pada akhirnya, sebuah umpan panjanglah yang membuahkan hasil. Lisandro Martinez melepaskan umpan lambung melewati barisan pertahanan. Messi menyelesaikan sisanya, mengontrol bola dengan sangat apik dan menyarangkan bola ke gawang. Ada peluang-peluang lain. Enzo Fernandez dua kali digagalkan dengan cerdik. Messi terus-menerus mengancam. Namun, keunggulan 1-0 adalah satu-satunya keunggulan yang dimiliki Argentina saat jeda.

Itu tidak cukup. Cape Verde mungkin terlihat goyah, tetapi mereka terus menyerang. Sebuah kesalahan pertahanan Argentina memberi mereka gol penyama kedudukan yang pantas. Enzo Fernandez gagal mengawasi Deroy Duarte. Gelandang serang itu mengontrol bola, berbalik, dan melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang.

Situasi menjadi sedikit kacau setelah itu. Argentina, yang biasanya begitu tenang, mulai cemas. Umpan-umpan menjadi panik. Kesalahan mulai merayap ke dalam permainan mereka. Vozinha, pahlawan hasil imbang Cape Verde di laga pembuka melawan Spanyol, tampil gemilang. Ia menggagalkan dua peluang Messi, pertama dalam situasi satu lawan satu dan kemudian dari tendangan bebas di masa tambahan waktu babak kedua.

Babak perpanjangan waktu dimulai dengan baik bagi Argentina. Lisandro Martinez menenangkan suasana dengan mencetak gol kedua mereka, sebuah tendangan indah yang menghujam atap gawang. Namun, Cape Verde kembali membalas. Sidny Lopes Cabral memotong ke kaki kanannya dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang dari sudut yang tak terduga, menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, La Albiceleste lebih klinis. Messi melepaskan tendangan sudut tepat ke kepala Romero, dan ia menyundul bola ke gawang dengan sisa waktu beberapa menit. Tekanan Cape Verde di menit-menit akhir berhasil diatasi. Ini benar-benar nyaris berujung bencana: tim peringkat 1 dunia hampir terdesak ke tepi jurang oleh tim peringkat 67. Namun, Argentina selamat. Dan impian Piala Dunia mereka masih sangat hidup.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Miami Stadium...