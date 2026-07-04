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Argentina ratings 16x9GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Argentina vs Cape Verde: Lionel Messi dan Cristian Romero menyelamatkan juara dunia saat tim underdog nyaris menciptakan kejutan bersejarah di Piala Dunia

Player ratings
Argentina
FEATURES
Argentina vs Cape Verde
Cape Verde
World Cup
L. Messi
C. Romero

Cristian Romero mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu, Lionel Messi juga mencetak satu gol, namun Argentina benar-benar dibuat ketar-ketir oleh Cape Verde dalam kemenangan 3-2 yang tidak mudah untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Argentina dua kali kehilangan keunggulan, dan membutuhkan babak perpanjangan waktu untuk akhirnya unggul atas tim Cape Verde yang, sejujurnya, pantas mendapatkan hasil yang jauh lebih baik.

Cape Verde langsung mengancam sejak awal. Secara umum, mereka bermain cukup terbuka, dan menguji Emiliano Martinez dalam 10 menit pertama. Namun, Argentina segera menemukan ritme permainan mereka. Tim ini tidak memiliki serangan yang eksplosif dalam formasi kali ini. Ini adalah tim yang lebih terukur, yang memanfaatkan sudut-sudut, mempertahankan penguasaan bola, dan menyerang pada waktu yang tepat.

Dan mereka pun mencetak gol. Pada akhirnya, sebuah umpan panjanglah yang membuahkan hasil. Lisandro Martinez melepaskan umpan lambung melewati barisan pertahanan. Messi menyelesaikan sisanya, mengontrol bola dengan sangat apik dan menyarangkan bola ke gawang. Ada peluang-peluang lain. Enzo Fernandez dua kali digagalkan dengan cerdik. Messi terus-menerus mengancam. Namun, keunggulan 1-0 adalah satu-satunya keunggulan yang dimiliki Argentina saat jeda.

Itu tidak cukup. Cape Verde mungkin terlihat goyah, tetapi mereka terus menyerang. Sebuah kesalahan pertahanan Argentina memberi mereka gol penyama kedudukan yang pantas. Enzo Fernandez gagal mengawasi Deroy Duarte. Gelandang serang itu mengontrol bola, berbalik, dan melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang.

Situasi menjadi sedikit kacau setelah itu. Argentina, yang biasanya begitu tenang, mulai cemas. Umpan-umpan menjadi panik. Kesalahan mulai merayap ke dalam permainan mereka. Vozinha, pahlawan hasil imbang Cape Verde di laga pembuka melawan Spanyol, tampil gemilang. Ia menggagalkan dua peluang Messi, pertama dalam situasi satu lawan satu dan kemudian dari tendangan bebas di masa tambahan waktu babak kedua.

Babak perpanjangan waktu dimulai dengan baik bagi Argentina. Lisandro Martinez menenangkan suasana dengan mencetak gol kedua mereka, sebuah tendangan indah yang menghujam atap gawang. Namun, Cape Verde kembali membalas. Sidny Lopes Cabral memotong ke kaki kanannya dan melepaskan tendangan melengkung ke sudut atas gawang dari sudut yang tak terduga, menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, La Albiceleste lebih klinis. Messi melepaskan tendangan sudut tepat ke kepala Romero, dan ia menyundul bola ke gawang dengan sisa waktu beberapa menit. Tekanan Cape Verde di menit-menit akhir berhasil diatasi. Ini benar-benar nyaris berujung bencana: tim peringkat 1 dunia hampir terdesak ke tepi jurang oleh tim peringkat 67. Namun, Argentina selamat. Dan impian Piala Dunia mereka masih sangat hidup.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Miami Stadium...

  • Nahuel Molina Argentina 2026Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (7/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol Cape Verde. Selain itu, ia melakukan beberapa penyelamatan yang bagus.

    Nahuel Molina (6/10):

    Menjaga lebar lapangan, menggerakkan bola ke depan, dan menjaga sisi lapangannya tetap aman.

    Cristian Romero (8/10):

    Penampilan bertahan yang khas, tegas—meski sering kali sedikit terlalu keras. Mencetak gol penentu kemenangan.

    Lisandro Martinez (7/10):

    Penampilannya tidak konsisten. Memberikan umpan indah untuk gol Messi, tetapi kemudian gagal menghalangi gol penyama kedudukan dari Cape Verde. Kemudian ia mencetak gol yang luar biasa di babak perpanjangan waktu.

    Facundo Medina (6/10):

    Penampilan yang lumayan di sisi kiri sebelum ditarik keluar karena cedera. Tidak ada yang istimewa — yang sebenarnya merupakan hal yang baik.

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  • Rodrigo De PaulGetty

    Lini tengah

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Terkadang terlihat kewalahan di lini tengah. Mengoper bola dengan baik, tetapi membutuhkan pemain tambahan di sampingnya untuk membantu dalam transisi.

    Enzo Fernandez (4/10):

    Pertahanannya cukup buruk hingga membiarkan Duarte lolos begitu saja dan mencetak gol penyama kedudukan. Gagal memanfaatkan beberapa peluang. Terlihat lambat. Penampilannya buruk.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Penampilan yang disiplin di sisi kanan lini tengah. Berhasil memenangkan tekel-tekelnya. Mungkin lebih cocok bermain di posisi yang lebih sentral.

    Thiago Almada (5/10):

    Hanya menciptakan satu peluang dan tidak pernah memberikan ancaman serangan yang berarti.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Serangan

    Lionel Messi (8/10):

    Awalnya hanya tampil di pinggir lapangan, lalu mencetak gol yang cukup indah. Juga memberikan assist untuk gol ketiga. Berpengaruh tanpa harus tampil gemilang.

    Lautaro Martínez (5/10):

    Ada beberapa kerja sama yang bagus, tetapi tidak pernah benar-benar mendapat peluang yang jelas untuk mencetak gol.


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  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nico Gonzalez (7/10):

    Penampilan yang mengancam di sayap kiri. Memberikan dorongan serangan yang nyata seiring berjalannya pertandingan.

    Julian Alvarez (6/10):

    Banyak berlari dan melakukan beberapa pekerjaan bertahan yang penting.

    Leandro Paredes (5/10):

    Dimasukkan untuk mengembalikan sedikit kendali di lini tengah, yang sebenarnya tidak pernah ia tunjukkan.

    Nico Tagliafico (6/10):

    Bermain solid sebagai bek kiri.

    Gonzalo Montiel (N/A):

    Mendapat kartu kuning yang tidak perlu dan tidak memberikan kontribusi berarti lainnya.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Apakah dia layak mendapat pujian di sini? Seperti biasa, dia hanya mengandalkan umpan-umpan panjang, dan akibatnya timnya tidak bisa memaksimalkan potensi mereka. Impian tetap hidup.

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