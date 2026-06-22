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Lionel Messi Argentina player ratings Austria World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Argentina vs Austria: Sang GOAT! Lionel Messi menebus kegagalan penalti yang memalukan dengan memecahkan rekor gol Piala Dunia - namun Lautaro Martinez dan Julian Alvarez harus mulai mencetak gol

Player ratings
World Cup
FEATURES
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
L. Messi
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez

Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, lalu mencetak satu gol lagi sebagai pelengkap, saat Argentina mengalahkan Austria 2-0 dalam pertandingan yang diwarnai ketegangan di Dallas untuk mempertahankan awal yang gemilang dalam upaya mempertahankan gelar juara mereka. Pemain terhebat sepanjang masa itu seharusnya sudah memecahkan rekor Miroslav Klose hanya delapan menit setelah pertandingan dimulai, ketika Albiceleste mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Stefan Posch terhadap Lautaro Martinez, namun tendangan penalti Messi melebar.

Meski begitu, terlepas dari sifat pertandingan yang sangat kompetitif, sepertinya hanya masalah waktu sebelum Messi mencetak gol ke-17-nya di Piala Dunia, dan gol itu tercipta dengan cara yang sangat familiar pada menit ke-38, saat pemain bernomor punggung 10 itu menyambar umpan silang rendah dari Facundo Medina setelah aksi tipuan yang apik dari Thiago Almada.

Austria memberikan tekanan serius kepada Argentina setelah jeda tanpa pernah benar-benar terlihat akan mencetak gol, dan tak mengherankan, Messi memastikan kemenangan bagi timnya dengan tendangan yang hampir menjadi tendangan terakhir dalam pertandingan tersebut. Setelah awalnya mengoper bola kepada Julian Alvarez yang berhadapan dengan gawang, bintang Inter Miami itu langsung siap memanfaatkan bola yang jatuh kepadanya di kotak penalti, dan ia mencetak gol pada percobaan kedua untuk mengoleksi 10 gol dalam enam pertandingan Piala Dunia terakhirnya di dua turnamen terakhir.

Di bawah ini, GOAL menyusun peringkat semua pemain Argentina yang tampil di Dallas saat tim asuhan Lionel Scaloni memastikan tempat mereka di babak 32 besar dengan unggul tiga poin di puncak Grup J...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (6/10):

    Melakukan satu penyelamatan yang cukup bagus dari tendangan bebas Marcel Sabitzer yang dieksekusi dengan baik, namun secara umum tidak banyak mendapat tekanan.

    Nahuel Molina (6/10):

    Seperti biasa, ia menjadi opsi yang baik di sisi kanan bagi Argentina, namun Scaloni pasti lebih menghargai kontribusinya dalam bertahan daripada hal lainnya.

    Cristian Romero (6/10):

    Pemain Spurs ini tampil sangat solid di lini belakang sebelum terpaksa ditarik keluar karena cedera yang dialaminya setelah terjatuh akibat tekel terlambat di awal babak kedua.

    Lisandro Martinez (7/10):

    Pemain Manchester United ini tidak melakukan kesalahan berarti di lini belakang, karena Argentina mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Michael Gregoritsch dan rekan-rekan penyerangnya dengan cukup mudah.

    Facundo Medina (7/10):

    Penampilan yang bagus dari bek kiri ini, yang bertahan dengan gigih sekaligus memberikan assist untuk gol penentu kemenangan. Dia diganti dengan bijak di akhir pertandingan karena sudah mendapat kartu kuning.

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    Lini tengah

    Rodrigo De Paul (7/10):

    'Pengawal' Messi sekali lagi tampil luar biasa dengan melindungi ruang di sisi kanan lapangan.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Berposisi di lini tengah Argentina, Mac Allister tampil baik dalam melindungi barisan pertahanan dan menggerakkan bola ke depan, meskipun ia melakukan beberapa tekel yang gegabah.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Bintang Chelsea yang ingin hengkang ini diberi kebebasan lebih untuk menyerang dibandingkan rekan-rekan gelandangnya, dan umpan Enzo-lah yang berujung pada penalti. Ia tidak memanfaatkan beberapa peluang serangan yang cukup bagus di akhir pertandingan, namun kerja kerasnya luar biasa.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Lionel Messi (8/10):

    Pantas saja tendangan penaltinya meleset setelah lari pendahuluan yang sangat lambat dan tersendat-sendat, tapi tak mengejutkan ia tak melakukan kesalahan saat menerima umpan tarik dari Medina dan kemudian mencetak dua gol yang pantas di detik-detik terakhir. Hanya beberapa hari sebelum ia genap berusia 39 tahun, ia tetap menjadi pemain terbaik Argentina — hal yang sungguh luar biasa.

    Lautaro Martinez (6/10):

    Penuh energi dan agresivitas yang tak ada habisnya, kapten Inter ini juga berhasil mendapatkan penalti berkat lari yang tepat waktu melalui tengah pertahanan Austria. Namun, ia tak pernah lagi mendapat peluang emas ke gawang, dan hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Scaloni, mengingat kondisi kebugaran Alvarez dan betapa sulitnya Martinez mencetak gol di Qatar.

    Thiago Almada (7/10):

    Gerakan tipuan Almada untuk gol Messi memang jenius, tetapi hal terbaik dari pemain Atletico Madrid ini adalah kerja kerasnya untuk tim. Sekali lagi, ia berlari tanpa henti hingga kelelahan sebelum diganti.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Pemain veteran ini ditempatkan di posisi bek tengah menggantikan Romero yang cedera dan, tak mengherankan, tidak mengecewakan timnya.

    Julian Alvarez (5/10):

    Meskipun sedang mengalami cedera pergelangan kaki, ia menggantikan Lautaro di lini depan pada pertengahan babak kedua dan melewatkan peluang emas untuk memastikan kemenangan di akhir pertandingan sebelum Messi menyelesaikan tugas tersebut. Argentina benar-benar membutuhkan pemain andalan Atletico Madrid ini agar segera pulih dan kembali dalam performa terbaiknya untuk meringankan beban Messi.

    Nicolas Gonzalez (6/10):

    Menjadi bagian dari pergantian ganda bersama Alvarez dan nyaris mencetak gol melalui sundulan tipis dari tendangan sudut Messi.

    Nico Tagliafico (N/A):

    Baru masuk di menit-menit akhir menggantikan Medina.

    Leandro Paredes (5/10):

    Masuk menggantikan De Paul pada delapan menit terakhir, namun tetap mendapat kartu kuning akibat tekel yang buruk.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Penampilan tim asuhan Scaloni kali ini memang jauh dari kata sempurna, tetapi mereka tidak perlu tampil dalam performa terbaiknya karena mereka memiliki Messi. Satu-satunya kekhawatiran, tentu saja, adalah Argentina masih sangat bergantung pada kapten berusia 38 tahun mereka, yang mungkin perlu istirahat saat melawan Yordania — sekadar untuk melihat apakah ada pemain lain yang mampu mencetak gol saat ia absen.

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