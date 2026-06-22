Penilaian pemain Argentina vs Austria: Sang GOAT! Lionel Messi menebus kegagalan penalti yang memalukan dengan memecahkan rekor gol Piala Dunia - namun Lautaro Martinez dan Julian Alvarez harus mulai mencetak gol

Meski begitu, terlepas dari sifat pertandingan yang sangat kompetitif, sepertinya hanya masalah waktu sebelum Messi mencetak gol ke-17-nya di Piala Dunia, dan gol itu tercipta dengan cara yang sangat familiar pada menit ke-38, saat pemain bernomor punggung 10 itu menyambar umpan silang rendah dari Facundo Medina setelah aksi tipuan yang apik dari Thiago Almada.

Austria memberikan tekanan serius kepada Argentina setelah jeda tanpa pernah benar-benar terlihat akan mencetak gol, dan tak mengherankan, Messi memastikan kemenangan bagi timnya dengan tendangan yang hampir menjadi tendangan terakhir dalam pertandingan tersebut. Setelah awalnya mengoper bola kepada Julian Alvarez yang berhadapan dengan gawang, bintang Inter Miami itu langsung siap memanfaatkan bola yang jatuh kepadanya di kotak penalti, dan ia mencetak gol pada percobaan kedua untuk mengoleksi 10 gol dalam enam pertandingan Piala Dunia terakhirnya di dua turnamen terakhir.

Di bawah ini, GOAL menyusun peringkat semua pemain Argentina yang tampil di Dallas saat tim asuhan Lionel Scaloni memastikan tempat mereka di babak 32 besar dengan unggul tiga poin di puncak Grup J...