Penilaian pemain Argentina vs Aljazair: Sejarah tercipta saat Lionel Messi yang luar biasa menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia lewat hat-trick, sementara juara bertahan itu menunjukkan dominasi yang meyakinkan

15 menit awal pertandingan itu berlangsung menegangkan bagi Argentina. Ironisnya, ini bukan kali pertama Messi mencetak gol ke gawang kiper Aljazair, Luca Zidane, namun serangan balik Argentina yang secara umum dieksekusi dengan baik itu menjadi sia-sia pada menit kelima setelah umpan yang tidak tepat waktu dari Lautaro Martinez membuatnya berada dalam posisi offside. Tak lama kemudian, Aljazair nyaris membuat Argentina membayar mahal.

Tim Fennecs melakukan serangan balik, dengan Farès Chaïbi berlari mengejar umpan dari Ibrahim Maza sebelum mencetak gol ke gawang Emiliano Martinez yang terkejut. Namun, perayaan Aljazair pun tak berlangsung lama, karena VAR memutuskan bahwa Chaïbi juga berada dalam posisi offside pada menit kedelapan. Setelah dua peringatan awal, kedua tim terus mencoba mencari celah yang akhirnya akan membuahkan hasil.

"Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa. Mereka bereaksi dengan luar biasa di babak pertama," kata manajer Argentina, Lionel Scaloni, melalui penerjemah.

Kemudian Messi memutuskan untuk mengambil alih.

Rodrigo De Paul, rekan setim Messi di Inter Miami, melepaskan umpan terobosan di antara dua bek Aljazair untuk menemukan sang penyerang yang sedang berlari. Saat dua bek lainnya mendekat, Messi membuka ruang dan melepaskan tendangan ke sudut kanan atas gawang. Argentina memimpin 1-0. Dalam prosesnya, pesulap veteran ini menambahkan beberapa pencapaian penting lagi ke dalam daftar prestasinya yang luar biasa.

"Sulit untuk dijelaskan. Kami masih kagum padanya, meskipun kami melihatnya setiap hari," kata Scaloni.

Bahkan manajer Aljazair, Vladimir Petković, menyempatkan diri untuk mengakui kehebatan Messi meskipun menekankan bahwa timnya bermain lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh hasil akhir.

"Kelas itu abadi," katanya. "Kita tidak sedang membicarakan pesepakbola biasa. Dia sudah meraih delapan Ballon d’Or. Sayangnya, kami juga memberinya peluang pada gol pertama dan kedua. Dia memiliki keistimewaan bahwa seluruh tim Argentina bekerja untuknya. Argentina melepaskan 10 tembakan, tujuh di antaranya berasal dari Messi."

Ini adalah Piala Dunia kelima di mana Messi mencetak gol, tepat pada peringatan 20 tahun gol Piala Dunia pertamanya. Dia dan De Paul juga menjadi pasangan pemain MLS kelima yang saling memberikan assist untuk sebuah gol di Piala Dunia, menurut Opta. Yang lainnya semuanya adalah pemain timnas AS. Ini juga merupakan gol ke-911 dalam karier Messi untuk klub dan negaranya, dan gol yang akan menonjol di antara yang lain.

"Dia telah menjadi yang terbaik selama 20 tahun. Anda tidak perlu menjadi penggemar Argentina untuk mengagumi apa yang telah dia lakukan di usia 38 tahun," kata Scaloni.

Serangannya terus berlanjut di babak kedua. Alexis Mac Allister melepaskan tendangan jarak jauh yang diblok oleh Zidane, tetapi Messi sudah siap untuk menyambar bola pantul tersebut. Messi mencatatkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia berkat umpan tepat waktu dari Nicolas Gonzalez di kotak penalti, yang kemudian diselesaikan dengan rapi oleh pemain Argentina itu menggunakan kaki kirinya.

Meskipun Aljazair secara umum mampu mengimbangi Argentina dalam hal penguasaan bola, serangan mereka tak kunjung membuahkan hasil. Mereka melepaskan tujuh tembakan, namun tak satu pun yang mengarah ke gawang.

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