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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

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Penilaian pemain Argentina vs Aljazair: Sejarah tercipta saat Lionel Messi yang luar biasa menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia lewat hat-trick, sementara juara bertahan itu menunjukkan dominasi yang meyakinkan

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Argentina
L. Messi
World Cup
FEATURES
Argentina vs Algeria

KANSAS CITY, Mo. -- Upaya Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia dimulai dengan penuh ketegangan sebelum Lionel Messi mengingatkan semua orang bahwa dia memang Lionel Messi. Pemain berusia 38 tahun itu mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair di hadapan 69.045 penonton di Kansas City Stadium. Penampilan tiga gol Messi ini juga membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose dengan 16 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, meskipun Klose mencapai angka tersebut dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit.

15 menit awal pertandingan itu berlangsung menegangkan bagi Argentina. Ironisnya, ini bukan kali pertama Messi mencetak gol ke gawang kiper Aljazair, Luca Zidane, namun serangan balik Argentina yang secara umum dieksekusi dengan baik itu menjadi sia-sia pada menit kelima setelah umpan yang tidak tepat waktu dari Lautaro Martinez membuatnya berada dalam posisi offside. Tak lama kemudian, Aljazair nyaris membuat Argentina membayar mahal.

Tim Fennecs melakukan serangan balik, dengan Farès Chaïbi berlari mengejar umpan dari Ibrahim Maza sebelum mencetak gol ke gawang Emiliano Martinez yang terkejut. Namun, perayaan Aljazair pun tak berlangsung lama, karena VAR memutuskan bahwa Chaïbi juga berada dalam posisi offside pada menit kedelapan. Setelah dua peringatan awal, kedua tim terus mencoba mencari celah yang akhirnya akan membuahkan hasil.

"Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa. Mereka bereaksi dengan luar biasa di babak pertama," kata manajer Argentina, Lionel Scaloni, melalui penerjemah.

Kemudian Messi memutuskan untuk mengambil alih.

Rodrigo De Paul, rekan setim Messi di Inter Miami, melepaskan umpan terobosan di antara dua bek Aljazair untuk menemukan sang penyerang yang sedang berlari. Saat dua bek lainnya mendekat, Messi membuka ruang dan melepaskan tendangan ke sudut kanan atas gawang. Argentina memimpin 1-0. Dalam prosesnya, pesulap veteran ini menambahkan beberapa pencapaian penting lagi ke dalam daftar prestasinya yang luar biasa.

"Sulit untuk dijelaskan. Kami masih kagum padanya, meskipun kami melihatnya setiap hari," kata Scaloni.

Bahkan manajer Aljazair, Vladimir Petković, menyempatkan diri untuk mengakui kehebatan Messi meskipun menekankan bahwa timnya bermain lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh hasil akhir.

"Kelas itu abadi," katanya. "Kita tidak sedang membicarakan pesepakbola biasa. Dia sudah meraih delapan Ballon d’Or. Sayangnya, kami juga memberinya peluang pada gol pertama dan kedua. Dia memiliki keistimewaan bahwa seluruh tim Argentina bekerja untuknya. Argentina melepaskan 10 tembakan, tujuh di antaranya berasal dari Messi."

Ini adalah Piala Dunia kelima di mana Messi mencetak gol, tepat pada peringatan 20 tahun gol Piala Dunia pertamanya. Dia dan De Paul juga menjadi pasangan pemain MLS kelima yang saling memberikan assist untuk sebuah gol di Piala Dunia, menurut Opta. Yang lainnya semuanya adalah pemain timnas AS. Ini juga merupakan gol ke-911 dalam karier Messi untuk klub dan negaranya, dan gol yang akan menonjol di antara yang lain.

"Dia telah menjadi yang terbaik selama 20 tahun. Anda tidak perlu menjadi penggemar Argentina untuk mengagumi apa yang telah dia lakukan di usia 38 tahun," kata Scaloni.

Serangannya terus berlanjut di babak kedua. Alexis Mac Allister melepaskan tendangan jarak jauh yang diblok oleh Zidane, tetapi Messi sudah siap untuk menyambar bola pantul tersebut. Messi mencatatkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia berkat umpan tepat waktu dari Nicolas Gonzalez di kotak penalti, yang kemudian diselesaikan dengan rapi oleh pemain Argentina itu menggunakan kaki kirinya.

Meskipun Aljazair secara umum mampu mengimbangi Argentina dalam hal penguasaan bola, serangan mereka tak kunjung membuahkan hasil. Mereka melepaskan tujuh tembakan, namun tak satu pun yang mengarah ke gawang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Kansas City Stadium ...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (7/10):
    Tidak banyak diuji, tetapi tampil luar biasa dalam mendistribusikan bola. Ketenangannya saat menguasai bola membantu meredakan ketegangan Argentina pada 10 menit awal, dan umpan panjangnya pada menit ke-59 pada akhirnya berujung pada gol kedua Messi beberapa detik kemudian.

    Facundo Medina (7/10):
    Para pemain sayap Aljazair yang lincah sebagian besar berhasil dijaga agar tidak mengancam, dan usaha Medina berperan dalam hal itu. Tidak banyak berkontribusi dalam serangan, tetapi memang tidak perlu.

    Cristian Romero (7/10):
    Sama seperti sebagian besar barisan belakang, dia tidak benar-benar terancam, tetapi Aljazair tidak memiliki satu pun tembakan yang mengarah ke gawang, dan Romero tentu saja memainkan perannya dengan baik.

    Lisandro Martinez (8/10):
    Berperan aktif dalam pertahanan, menghalau bola sebanyak empat kali serta melakukan dua tekel dan satu intersepsi.

    Gonzalo Montiel (7/10):
    Bintang River Plate ini tampil solid di babak pertama dengan lima kontribusi di lini pertahanan, tetapi diganti pada menit ke-46 sebagai bagian dari keputusan yang telah direncanakan.

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    Lini tengah

    Rodrigo De Paul (8/10):
    Menunjukkan ketangguhan di lini tengah yang membuatnya dijuluki "pembasmi Messi." Ia juga melepaskan umpan brilian yang tepat sasaran kepada rekan setim lamanya.

    Enzo Fernandez (7/10):
    Dengan umpan-umpan yang rapi dan teratur, ia menjaga pergerakan bola dan ritme permainan Argentina tetap lancar.

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Tendangan berani pemain Liverpool inilah yang berujung pada gol kedua Messi, dan ia tampil efektif baik dalam menyerang maupun bertahan.

    Thiago Almada (6/10):
    Memberikan lebar lapangan dan kecepatan, tetapi tidak banyak yang lain.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Lionel Messi (10/10):
    Apa lagi yang perlu dikatakan? Jika masih ada keraguan apakah Messi adalah pemain terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola, keraguan itu sirna berkat penampilan legendarisnya. Dia kini sejajar dengan Miroslav Klose di puncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, meraih kemenangan ke-17 dalam kariernya di Piala Dunia, dan kini hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen ini. Dia juga membutuhkan satu assist lagi untuk memecahkan rekor assist Piala Dunia milik Diego Maradona. Kita sedang menyaksikan sejarah di Piala Dunia 2026.

    Lautaro Martínez (5/10):
    Bintang Inter ini, yang menggantikan Julian Alvarez yang masih dalam masa pemulihan, tidak dapat menemukan ritme permainannya selama 55 menit penampilannya. Ia sering terlihat ragu-ragu antara mengoper atau menembak dan tidak memberikan opsi serangan yang diperlukan.

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    Pemain Cadangan & Manajer

    Julian Alvarez (5/10):
    Masih dalam proses pemulihan dari cedera, ia nyaris tak berpengaruh sepanjang pertandingan.

    Nicolas González (7/10):
    Masuk menggantikan Almada dan langsung memberikan dampak, dengan memberikan assist untuk gol terakhir Messi.

    Nicolas Otamendi (6/10):
    Masuk sebagai pengganti untuk memperkuat pertahanan dan berhasil melakukannya.

    Nico Paz (6/10):
    Masuk sebagai pemain pengganti untuk menyegarkan tim dan tidak mengecewakan.

    Nahuel Molina (6/10):
    Masuk setelah Montiel diganti. Tidak memberikan kontribusi yang signifikan, tetapi juga tidak menjadi titik lemah.

    Lionel Scaloni (8/10):
    Sejujurnya, pertandingan Selasa malam ini benar-benar menjadi panggung Messi, tetapi Lionel lainnya dari Argentina melakukan pergantian pemain yang tepat di babak kedua, dan timnya secara umum bermain dengan tenang setelah 10 menit pertama yang menegangkan. Ini adalah cara yang baik untuk menunjukkan mengapa juara dunia bertahan tetap menjadi salah satu favorit terbesar di turnamen ini.

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