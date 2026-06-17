15 menit awal pertandingan itu berlangsung menegangkan bagi Argentina. Ironisnya, ini bukan kali pertama Messi mencetak gol ke gawang kiper Aljazair, Luca Zidane, namun serangan balik Argentina yang secara umum dieksekusi dengan baik itu menjadi sia-sia pada menit kelima setelah umpan yang tidak tepat waktu dari Lautaro Martinez membuatnya berada dalam posisi offside. Beberapa saat kemudian, Aljazair nyaris membuat Argentina membayar mahal.

Tim Fennecs melakukan serangan balik, dengan Farès Chaïbi berlari mengejar umpan dari Ibrahim Maza sebelum mencetak gol ke gawang Emiliano Martinez yang terkejut. Namun, perayaan Aljazair pun tak berlangsung lama, karena VAR memutuskan bahwa Chaïbi juga berada dalam posisi offside pada menit kedelapan. Setelah dua peringatan awal, kedua tim terus mencoba mencari celah yang akhirnya akan membuahkan hasil.

Kemudian Messi memutuskan untuk mengambil alih.

Rodrigo De Paul, rekan setim Messi di Inter Miami, melepaskan umpan terobosan di antara dua bek Aljazair untuk menemukan sang penyerang yang sedang berlari. Saat dua bek lainnya mendekat, Messi membuka ruang dan melepaskan tendangan ke sudut kanan atas gawang. Skor 1-0. Dan dalam prosesnya, si pesulap veteran ini menambahkan beberapa pencapaian lagi ke dalam daftar prestasinya yang luar biasa.

Ini adalah Piala Dunia kelima di mana Messi mencetak gol, tepat pada peringatan ke-20 gol pertamanya di turnamen tersebut. Ia dan De Paul juga menjadi pasangan pemain MLS kelima yang saling memberikan assist untuk gol di Piala Dunia, menurut Opta, dengan keempat pasangan lainnya semuanya merupakan pemain USMNT. Gol ini juga menjadi gol ke-911 dalam karier Messi untuk klub dan timnas—dan gol yang akan menonjol di antara yang lain.

Serangan gencarnya berlanjut di babak kedua. Alexis Mac Allister melepaskan tendangan jarak jauh yang diblok oleh Zidane, namun Messi langsung menyambar bola pantul tersebut. Messi pun melengkapi hat-trick pertamanya di Piala Dunia berkat umpan tepat waktu dari Nicolas Gonzalez di kotak penalti, dengan pemain Argentina itu menyelesaikan peluang tersebut dengan rapi menggunakan kaki kirinya.

Meskipun Aljazair secara umum mampu mengimbangi Argentina dalam hal penguasaan bola, serangan mereka tak kunjung membuahkan hasil. Mereka melepaskan tujuh tembakan, namun tak satu pun yang mengarah ke gawang.

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