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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Penilaian pemain Argentina vs Aljazair: Sejarah tercipta saat Lionel Messi menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia berkat hat-trick dalam laga pembuka pertahanan gelar yang meyakinkan

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Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Mo. -- Argentina memulai upaya mempertahankan gelar juara Piala Dunia mereka dengan penampilan yang tegang, namun kemudian Lionel Messi mengingatkan seluruh 69.045 penonton di Kansas City Stadium bahwa ia, pada kenyataannya, tetaplah Lionel Messi. Pemain berusia 38 tahun itu mengumumkan kehadirannya di Piala Dunia 2026 dengan tendangan keras yang menakjubkan, lalu mencetak dua gol lagi untuk membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Hal itu juga mencatatkannya dalam buku rekor. Messi kini menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 gol, meskipun pemain Jerman itu tetap memimpin karena jumlah pertandingan yang dimainkan lebih sedikit.

15 menit awal pertandingan itu berlangsung menegangkan bagi Argentina. Ironisnya, ini bukan kali pertama Messi mencetak gol ke gawang kiper Aljazair, Luca Zidane, namun serangan balik Argentina yang secara umum dieksekusi dengan baik itu menjadi sia-sia pada menit kelima setelah umpan yang tidak tepat waktu dari Lautaro Martinez membuatnya berada dalam posisi offside. Beberapa saat kemudian, Aljazair nyaris membuat Argentina membayar mahal.

Tim Fennecs melakukan serangan balik, dengan Farès Chaïbi berlari mengejar umpan dari Ibrahim Maza sebelum mencetak gol ke gawang Emiliano Martinez yang terkejut. Namun, perayaan Aljazair pun tak berlangsung lama, karena VAR memutuskan bahwa Chaïbi juga berada dalam posisi offside pada menit kedelapan. Setelah dua peringatan awal, kedua tim terus mencoba mencari celah yang akhirnya akan membuahkan hasil.

Kemudian Messi memutuskan untuk mengambil alih.

Rodrigo De Paul, rekan setim Messi di Inter Miami, melepaskan umpan terobosan di antara dua bek Aljazair untuk menemukan sang penyerang yang sedang berlari. Saat dua bek lainnya mendekat, Messi membuka ruang dan melepaskan tendangan ke sudut kanan atas gawang. Skor 1-0. Dan dalam prosesnya, si pesulap veteran ini menambahkan beberapa pencapaian lagi ke dalam daftar prestasinya yang luar biasa.

Ini adalah Piala Dunia kelima di mana Messi mencetak gol, tepat pada peringatan ke-20 gol pertamanya di turnamen tersebut. Ia dan De Paul juga menjadi pasangan pemain MLS kelima yang saling memberikan assist untuk gol di Piala Dunia, menurut Opta, dengan keempat pasangan lainnya semuanya merupakan pemain USMNT. Gol ini juga menjadi gol ke-911 dalam karier Messi untuk klub dan timnas—dan gol yang akan menonjol di antara yang lain.

Serangan gencarnya berlanjut di babak kedua. Alexis Mac Allister melepaskan tendangan jarak jauh yang diblok oleh Zidane, namun Messi langsung menyambar bola pantul tersebut. Messi pun melengkapi hat-trick pertamanya di Piala Dunia berkat umpan tepat waktu dari Nicolas Gonzalez di kotak penalti, dengan pemain Argentina itu menyelesaikan peluang tersebut dengan rapi menggunakan kaki kirinya.

Meskipun Aljazair secara umum mampu mengimbangi Argentina dalam hal penguasaan bola, serangan mereka tak kunjung membuahkan hasil. Mereka melepaskan tujuh tembakan, namun tak satu pun yang mengarah ke gawang.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Argentina di Kansas City Stadium...

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    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Emiliano Martinez (7/10):

    Tidak banyak diuji, tetapi tampil luar biasa dalam hal umpan. Ketenangannya dalam mengolah bola membantu meredakan ketegangan Argentina pada 10 menit awal, dan umpan jarak jauhnya pada menit ke-59 akhirnya berujung pada gol kedua Messi beberapa detik kemudian.

    Facundo Medina (7/10):

    Para pemain sayap Aljazair yang lincah sebagian besar berhasil dijaga agar tidak mengancam, dan usaha Medina turut berperan kecil dalam hal itu. Tidak banyak berkontribusi dalam serangan, tetapi hal itu tidak diperlukan.

    Cristian Romero (7/10):

    Sama seperti sebagian besar lini belakang, ia tidak benar-benar terancam, tetapi Aljazair tidak memiliki tembakan yang mengarah ke gawang dan Romero jelas memberikan pengaruhnya.

    Lisandro Martinez (8/10):

    Bekerja keras di lini pertahanan, menghalau bola sebanyak empat kali serta melakukan dua tekel dan satu intersepsi.

    Gonzalo Montiel (7/10):

    Bintang River Plate ini tampil solid di babak pertama dengan lima kontribusi di lini pertahanan, namun ditarik keluar setelah hanya 46 menit.

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    Lini tengah

    Rodrigo De Paul (8/10):

    Menunjukkan ketajaman di lini tengah yang membuatnya dijuluki "pembasmi Messi". Ia juga memberikan umpan akurat yang menembus pertahanan lawan kepada rekan setim lamanya.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Umpan-umpannya rapi dan teratur, serta berhasil menjaga pergerakan bola dan ritme permainan tim Argentina tetap berjalan.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Tendangan berani pemain Liverpool inilah yang berujung pada gol kedua Messi, dan ia tampil efektif baik dalam menyerang maupun bertahan.

    Thiago Almada (6/10):

    Memberikan keleluasaan di sayap dan kecepatan, tetapi tidak banyak yang lain.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Lionel Messi (10/10):

    Apa lagi yang perlu dikatakan? Jika masih ada keraguan apakah Messi adalah pemain terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola, keraguan itu sirna berkat penampilannya yang luar biasa. Dia hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memecahkan rekor Miroslav Klose dan satu assist lagi untuk memecahkan rekor assist Diego Maradona (delapan). Kita sedang menyaksikan sejarah tercipta di turnamen 2026 ini.

    Lautaro Martínez (5/10):

    Bintang Inter ini, yang menggantikan Julian Alvarez yang masih dalam masa pemulihan, tidak bisa menemukan ritme permainannya selama 55 menit penampilannya. Ia sering terlihat ragu-ragu antara mengoper atau menembak dan tidak memberikan opsi serangan yang dibutuhkan.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Pemain Cadangan & Manajer

    Julian Alvarez (5/10):

    Masih dalam proses pemulihan dari cedera, ia hampir tidak memberikan kontribusi sepanjang pertandingan.

    Nicolas González (7/10):

    Masuk menggantikan Almada dan langsung memberikan kontribusi dengan memberikan assist untuk gol terakhir Messi.

    Nicolas Otamendi (6/10):

    Masuk sebagai pengganti untuk memperkuat pertahanan dan berhasil melakukannya.

    Nico Paz (6/10):

    Masuk sebagai pemain pengganti untuk menyegarkan tim, dan tidak mengecewakan.

    Nahuel Molina (6/10)

    Masuk setelah Montiel ditarik keluar. Kontribusinya tidak terlalu banyak, tapi juga tidak menjadi kelemahan.

    Lionel Scaloni (8/10):

    Sejujurnya, pertandingan Selasa malam ini benar-benar menjadi panggung Messi, namun Lionel lainnya dari Argentina melakukan pergantian pemain yang tepat di babak kedua dan timnya bermain dengan tenang setelah 10 menit awal yang menegangkan. Cara yang tepat untuk menunjukkan mengapa juara dunia bertahan ini tetap menjadi salah satu favorit utama dalam kompetisi ini.

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