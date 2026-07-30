Goal.com
LiveTiket
Son Heung MinGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian MLS All-Star vs Liga MX All-Stars: Son Heung-Min tampil gemilang, Evander mencetak golnya, tetapi pertahanan rapuh nyaris membuat tuan rumah kehilangan kemenangan dalam laga 4-3

Player ratings
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies

Son Heung-Min mencetak dua gol, dan MLS All-Stars mengatasi pertahanan yang sempat goyah untuk mengalahkan Liga MX All-Stars 4-3 dalam laga kacau yang berlangsung jual beli serangan. Pemain LAFC itu tampil dominan dalam 35 menit aksinya, tetapi tim asuhan Dean Smith kesulitan saat melakukan rotasi dan membutuhkan aksi heroik di lini belakang pada akhir laga untuk menahan tim Liga MX yang tampil semakin baik seiring pertandingan berjalan.

Liga MX mengambil kendali permainan sejak awal dan pantas unggul lebih dulu. Namun, gol itu terbilang murah, dengan tendangan bebas Juan Brunetta dari Tigres terlalu mudah menemui Luis Gabriel Rey, yang menanduk bola melewati Matt Freese yang tak berdaya. MLS segera bangkit setelah itu. Philip Zinckernagel dari Chicago terus memberi ancaman ke gawang. Carles Gil juga sempat menunjukkan beberapa momen positif.

Son membawa timnya kembali ke dalam pertandingan. Ia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-20 dengan aksi cut inside klasik sebelum melepaskan penyelesaian akhir. Bintang LAFC itu kembali beraksi tiga menit kemudian, mengarahkan umpan tarik melambung dari Gil ke sudut bawah gawang. Zinckernagel membuat skor menjadi 3-1 sesaat sebelum turun minum dengan penyelesaian rapi, dan MLS seharusnya bisa membuat laga lebih nyaman dari titik itu.

Namun, situasinya tidak sesederhana itu. Masuknya striker veteran Salomon Rondon memberi Liga MX titik fokus yang lebih jelas di babak kedua. Dan mereka mendominasi jalannya pertandingan. Pemain Venezuela itu membuat skor menjadi 3-2 pada menit ke-55. Dan mereka benar-benar seharusnya bisa menambah beberapa gol lagi. Pertahanan heroik di akhir laga, setelah beberapa momen kolaps yang mengkhawatirkan, membuat MLS mampu bertahan. Gol keempat krusial dari Evander tepat pada menit ke-60 memberi MLS ruang bernapas yang mereka butuhkan. Gol ketiga Jose Paradela pada akhir laga, di injury time babak kedua, tidak lebih dari sekadar hiburan saat MLS All-Stars mampu bertahan.

Laga ini punya tensi, banyak gol, dan kekuatan bintang yang cukup untuk menunjukkan mengapa All-Star Game jelas punya tempatnya sendiri di Major League Soccer. Dan itu adalah pujian terbaik yang bisa diberikan.

GOAL memberi penilaian untuk MLS All-Stars dari Bank of America Stadium...

  • Tim ReamGetty

    Kiper & Pertahanan

    Matt Freese (6/10):

    Terlalu mudah dikalahkan pada gol pembuka Liga MX. Selebihnya, dia tak benar-benar punya banyak hal untuk dilakukan.

    Anthony Markanich (6/10):

    Penampilan yang cukup solid. Melakukan beberapa pergerakan ke depan yang berharga.

    Tim Ream (7/10):

    Tetap tenang di lini belakang. Melepaskan beberapa umpan bagus. Tidak bisa disalahkan atas gol tersebut.

    Lucas Herrington (7/10):

    Menjadi bagian dari duet tua-muda yang memikat bersama Ream. Bisa menjaga pemainnya dengan lebih efektif pada gol pembuka Liga MX.

    Steven Moreira (6/10):

    Rapi, tenang, dan menjaga bola terus mengalir.

    • Iklan
  • Hany MukhtarGetty

    Gelandang

    Yannick Bright (6/10):

    Diberi tugas yang nyaris mustahil karena harus membereskan lini tengah yang sangat berfokus pada serangan. Membuat beberapa intervensi rapi.

    Carles Gil (8/10):

    Menjalani 30 menit yang hidup. Melepaskan beberapa tembakan ke gawang dan menciptakan gol kedua Son. Tetap berkelas untuk Revolution, dan hal yang sama kembali ditunjukkannya di sini.

    Hany Mukhtar (6/10):

    Sejujurnya, ia sedikit terlalu disibukkan dengan sejumlah tugas bertahan yang memang diperlukan. Punya beberapa momen bagus dalam menyerang.

  • Son Heung MinGetty

    Serangan

    Son Heung-Min (8/10):

    Sempat sedikit kurang rapi di awal, tetapi kemudian mencetak kedua golnya dengan sangat baik. Sayang dia tidak bermain lebih dari 35 menit.

    Julian Hall (7/10):

    Memberikan permainan penghubung yang berharga, dan kurang beruntung karena tidak pulang dengan gol atau assist.

    Philip Zinckernagel (7/10):

    Tampil baik meski dimainkan dalam peran yang tidak biasa. Menuntaskan golnya dengan baik.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Anders Dreyer Getty

    Pemain pengganti & manajer

    Sam Surridge (7/10):

    Tampil tanpa lelah selama kurang lebih 40 menit. Menyisir sisi lapangan dan menghubungkan permainan, tetapi tak ada yang benar-benar berjalan untuknya. Namun, ia mencatatkan satu assist.

    Andy Najar (7/10):

    Tampil disiplin di posisi bek sayap. Bekerja sangat keras. MLS lebih baik dengan dirinya di tim.

    Guilherme (6/10):

    Sedikit kurang rapi dalam menyerang. Membuat keputusan yang salah sekali atau dua kali.

    Ashley Westwood (7/10):

    Rapi di tengah lapangan, dan mampu menjaga keadaan saat Liga MX memberikan ancaman serangan yang sedikit lebih besar.

    Pep Biel (6/10):

    Penampilan yang cukup baik.

    Brian Schwake (7/10):

    Membuat beberapa penyelamatan yang apik. Tak bisa berbuat apa-apa untuk gol Rondon.

    Max Arfsten (7/10):

    Sempat terlihat sedikit ragu di beberapa momen, tetapi membuat blok penting di garis gawang untuk memastikan kemenangan.

    Evander (8/10):

    Tidak terlalu sering menyentuh bola, tetapi mencetak gol yang benar-benar indah. Kelas.

    Daniel Munie (6/10):

    Menunjukkan penampilan solid sejak masuk pada jeda babak pertama.

    Anders Dreyer (5/10):

    Tidak seklinis yang dibutuhkan MLS.

    Zavier Gozo (7/10):

    Membuat beberapa pergerakan maju yang mengesankan.

    Thomas Muller (5/10):

    Bukan pertandingan yang paling berdampak darinya. Tampil 20 menit dan tidak banyak lagi selain itu.

    Andres Cubas (5/10):

    Bertahan terlalu dalam dan kehilangan kontrol ruang saat MLS harus bertahan mati-matian di akhir laga.

    Maxime Crepeau (8/10):

    Menjadi pahlawan di pengujung laga. Melakukan penyelamatan demi penyelamatan untuk memastikan kemenangan.

    Dean Smith (8/10):

    Apa lagi yang bisa dikatakan? Memberi semua orang kesempatan bermain, meracik beberapa kombinasi menarik, dan pulang dengan kemenangan. Tugas tuntas.