Liga MX mengambil kendali permainan sejak awal dan pantas unggul lebih dulu. Namun, gol itu terbilang murah, dengan tendangan bebas Juan Brunetta dari Tigres terlalu mudah menemui Luis Gabriel Rey, yang menanduk bola melewati Matt Freese yang tak berdaya. MLS segera bangkit setelah itu. Philip Zinckernagel dari Chicago terus memberi ancaman ke gawang. Carles Gil juga sempat menunjukkan beberapa momen positif.

Son membawa timnya kembali ke dalam pertandingan. Ia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-20 dengan aksi cut inside klasik sebelum melepaskan penyelesaian akhir. Bintang LAFC itu kembali beraksi tiga menit kemudian, mengarahkan umpan tarik melambung dari Gil ke sudut bawah gawang. Zinckernagel membuat skor menjadi 3-1 sesaat sebelum turun minum dengan penyelesaian rapi, dan MLS seharusnya bisa membuat laga lebih nyaman dari titik itu.

Namun, situasinya tidak sesederhana itu. Masuknya striker veteran Salomon Rondon memberi Liga MX titik fokus yang lebih jelas di babak kedua. Dan mereka mendominasi jalannya pertandingan. Pemain Venezuela itu membuat skor menjadi 3-2 pada menit ke-55. Dan mereka benar-benar seharusnya bisa menambah beberapa gol lagi. Pertahanan heroik di akhir laga, setelah beberapa momen kolaps yang mengkhawatirkan, membuat MLS mampu bertahan. Gol keempat krusial dari Evander tepat pada menit ke-60 memberi MLS ruang bernapas yang mereka butuhkan. Gol ketiga Jose Paradela pada akhir laga, di injury time babak kedua, tidak lebih dari sekadar hiburan saat MLS All-Stars mampu bertahan.

Laga ini punya tensi, banyak gol, dan kekuatan bintang yang cukup untuk menunjukkan mengapa All-Star Game jelas punya tempatnya sendiri di Major League Soccer. Dan itu adalah pujian terbaik yang bisa diberikan.

GOAL memberi penilaian untuk MLS All-Stars dari Bank of America Stadium...