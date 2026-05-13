Pengurangan enam poin bagi Southampton sedang dipertimbangkan di tengah skandal 'spygate'
EFL menantang Southampton setelah memastikan tempat di Liga Premier
Menurut The Times, Southampton didakwa melanggar peraturan EFL nomor 127 setelah Middlesbrough mengajukan keluhan resmi terkait dugaan spionase. Peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa mengamati sesi latihan lawan dalam waktu 72 jam sebelum pertandingan merupakan pelanggaran. Southampton memastikan tempat mereka di final dengan kemenangan agregat 2-1 yang dramatis setelah perpanjangan waktu pada Selasa, yang akan mempertemukan mereka dengan Hull City pada 22 Mei untuk memperebutkan tempat yang menguntungkan di Liga Premier. Namun, Liga Sepak Bola Inggris sangat berupaya agar kasus disiplin ini diselesaikan sebelum final, yang berarti klub tersebut menghadapi konsekuensi serius.
FA menutup penyelidikan kasus diskriminasi terhadap Harwood-Bellis
Skandal 'spygate' ini bukanlah satu-satunya krisis yang melanda St Mary's pekan ini. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah meninjau laporan resmi wasit Andrew Madley setelah bek Middlesbrough, Luke Ayling, menuduh kapten Southampton, Taylor Harwood-Bellis, menggunakan bahasa yang diskriminatif yang merujuk pada gagapnya selama pertandingan sengit pada Selasa lalu. Namun, FA secara resmi menutup penyelidikan pada Rabu setelah Ayling secara resmi memberi tahu mereka bahwa ia tidak ingin melanjutkan tuduhan tersebut lebih jauh. Keputusan tersebut menyelamatkan bek berusia 24 tahun itu dari sanksi pribadi, sehingga memungkinkan Southampton untuk mencoret setidaknya satu masalah besar di luar lapangan menjelang perjalanan mereka ke Wembley.
Preseden menunjukkan kemungkinan pengurangan poin yang signifikan
Panel disiplin berencana mempertimbangkan sanksi olahraga yang dijatuhkan kepada tim Olimpiade wanita Kanada pada tahun 2024 sebagai preseden potensial. Kanada dikenakan pengurangan enam poin oleh FIFA karena menggunakan drone untuk memata-matai Selandia Baru. Meskipun Kanada mengklaim hukuman tersebut tidak proporsional, dengan mengutip denda £200.000 yang dijatuhkan kepada Leeds United pada tahun 2019 dan Liverpool yang lolos dari sanksi setelah mencapai kesepakatan rahasia senilai £1 juta dengan Manchester City, banding mereka gagal.
Karena aturan EFL telah diperketat secara signifikan sejak insiden Leeds, Southampton berisiko menghadapi pengurangan poin yang berat pada musim depan. Menguatkan pendekatan ketat ini, putusan panel Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menyatakan: "Para pemohon tidak berhasil meyakinkan panel bahwa sanksi pengurangan poin tersebut sangat tidak proporsional dengan pelanggaran yang terjadi. Standar integritas tertinggi harus dipenuhi. Jika tidak, konsekuensi dan sanksi yang mengikuti harus tegas dan bahkan mungkin keras."
Sementara itu, Middlesbrough telah memerintahkan skuadnya untuk menghadiri pertemuan pada Kamis pagi.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi para finalis babak play-off?
Beberapa hari ke depan sangat krusial, karena Southampton menanti dengan cemas keputusan cepat dari panel independen. Dengan kabar bahwa Middlesbrough sedang mempersiapkan seorang saksi kunci untuk mengungkap dugaan kasus penyadapan lainnya, klub asal pesisir selatan ini harus mempertahankan posisinya dengan gigih guna menghindari pengurangan poin yang menghancurkan menjelang laga final krusial di Wembley melawan Hull City untuk memperebutkan promosi ke Liga Premier.