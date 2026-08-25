BSR Agency
Diterjemahkan oleh
Pengungkapan Reijnders! Ayah angkat bicara soal kepindahan dari Manchester City dan jutaan di balik transfer mengejutkan ke Arab Saudi
Menjelaskan kepindahan ke Arab Saudi
Tijjani Reijnders menuntaskan transfer besar dari Manchester City ke klub Liga Pro Saudi, Al Qadsiah. Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat status sang pemain sebagai pemain internasional Belanda yang memasuki masa emasnya di usia 28 tahun. Meski kontrak empat tahun yang menguntungkan dengan nilai yang dilaporkan mencapai 100 juta euro menjadi sorotan utama, ayah sekaligus penasihat bisnisnya, Martin Reijnders, menegaskan bahwa cerita di balik transfer ini lebih dari sekadar soal finansial.
Berbicara secara terbuka kepada pers, Martin mengakui bahwa kepindahan itu tak terelakkan akan memicu perdebatan. Namun, ia menekankan bahwa perpaduan kompleks antara tuntutan klub dan faktor olahraga pada akhirnya menentukan kepergian gelandang itu dari Stadion Etihad.
- ANP
Batu sandungan valuasi
Menurut Martin, peminat dari Eropa seperti Juventus, Newcastle United, dan Atletico Madrid menunjukkan minat konkret setelah Reijnders tidak lagi puas dengan perubahan perannya di skuad di bawah manajer baru Enzo Maresca. Namun, transfer itu langsung menemui hambatan karena valuasi finansial tinggi yang dipatok Manchester City.
"Tijjani memang tidak bisa pergi ke sembarang klub," ungkap Martin, seraya menjelaskan bahwa City meminta biaya transfer besar yang tidak ingin atau tidak mampu dibayar oleh klub-klub Eropa yang berminat. Hanya Al Qadsiah yang memiliki kekuatan finansial untuk menyamai angka tinggi tersebut, sehingga mendorong sang pemain dan kubunya untuk serius mengevaluasi proposal itu setelah sempat menolaknya dua kali.
Ambisi bertemu realitas finansial
Di luar kerumitan biaya transfer, proyek olahraga ambisius Al Qadsiah turut memengaruhi keputusan akhir. Klub itu lolos ke Liga Champions Asia dan secara agresif merekrut talenta internasional papan atas untuk memantapkan diri sebagai kekuatan dominan dalam sepakbola Asia.
Martin secara terbuka mengakui bahwa paket finansialnya memang luar biasa dan berperan, tetapi ia menegaskan bahwa uang baru menjadi faktor penentu ketika harus memilih antara peran di bangku cadangan yang tidak membahagiakan di City atau menit bermain reguler dan kompetitif dalam skema taktik yang dirancang khusus. "Uang baru menjadi faktor ketika hanya tersisa dua pilihan olahraga," ujarnya.
- Getty Images Sport
Membuka lembaran baru
Reijnders meninggalkan Manchester dengan jejak nyata selama waktunya di Inggris, yang mencakup keberhasilan mengangkat trofi Piala FA dan Piala Carabao pada musim 2025–26. Setelah juga tampil untuk Belanda di Piala Dunia 2026, gelandang itu kini mengalihkan fokus penuhnya ke Timur Tengah.
Saat Al Qadsiah berupaya mencuri perhatian di level kontinental, Reijnders menargetkan menit bermain reguler dan menjadi jangkar proyek ambisius mereka. Transfer kontroversial itu menutup satu bab dalam kariernya sekaligus membuka petualangan baru di luar negeri yang menguntungkan dan penuh tuntutan.
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