Tijjani Reijnders menuntaskan transfer besar dari Manchester City ke klub Liga Pro Saudi, Al Qadsiah. Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat status sang pemain sebagai pemain internasional Belanda yang memasuki masa emasnya di usia 28 tahun. Meski kontrak empat tahun yang menguntungkan dengan nilai yang dilaporkan mencapai 100 juta euro menjadi sorotan utama, ayah sekaligus penasihat bisnisnya, Martin Reijnders, menegaskan bahwa cerita di balik transfer ini lebih dari sekadar soal finansial.

Berbicara secara terbuka kepada pers, Martin mengakui bahwa kepindahan itu tak terelakkan akan memicu perdebatan. Namun, ia menekankan bahwa perpaduan kompleks antara tuntutan klub dan faktor olahraga pada akhirnya menentukan kepergian gelandang itu dari Stadion Etihad.