Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pengungkapan mengejutkan! Bintang Leverkusen hampir saja pindah ke FC Bayern München
Seperti yang dikonfirmasi oleh mantan agen pemain Lars-Wilhelm Baumgarten dalam percakapannya dengan kepala redaksi sepak bola Bild, Christian Falk, Rolfes "sedang dalam jalur yang tepat" menuju Munich, dan pembicaraan telah mencapai tahap yang cukup maju.
Pelatih saat itu, Jupp Heynckes, ingin memberikan peran penting kepada mantan gelandang tengah tersebut dalam skuad Bayern dan dikabarkan telah berupaya keras untuk mewujudkan transfer ke klub yang berbasis di tepi Sungai Isar itu.
Peran Rolfes di Leverkusen lebih penting daripada kepindahannya ke Bayern
Namun, pada akhirnya transfer tersebut tidak terwujud, meskipun menurut Baumgarten, alasan emosional dan olahraga lah yang menjadi faktor utama yang membuatnya menolak tawaran yang cukup menarik dari juara bertahan tersebut. Rolfes merasa sangat terikat dengan Leverkusen sebagai lingkungan yang ideal baginya dan juga tidak ingin melepaskan perannya sebagai kapten.
Rolfes akhirnya tetap setia kepada Werkself selama total sepuluh tahun hingga akhir kariernya pada musim panas 2015 dan membangun reputasi sebagai pejabat di Leverkusen, di mana ia menjabat sebagai Direktur Olahraga sejak 2022.
Dalam kapasitas tersebut, ia sempat berselisih dengan Sven Ulreich, idola para penggemar FCB, pada bulan September saat Bayer bertanding di Allianz Arena, di mana Ulreich memanggilnya dengan sebutan "Wich*er".