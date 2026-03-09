Apple TV
Pengungkapan baru tentang 'cerita tiga musim' untuk Ted Lasso menjelang rilis Season 4 - saat Jason Sudeikis kembali ke dunia AFC Richmond
Ted Lasso akan kembali pada tahun 2026 sebagai pelatih tim wanita.
Setelah beberapa bulan spekulasi, Sudeikis - yang memerankan karakter utama dan menjadi bagian dari tim penulis - mengonfirmasi pada Maret 2025 bahwa Ted Lasso akan kembali ke layanan streaming Apple TV.
Dia mengumumkan bahwa Lasso - yang kembali ke negara asalnya, Amerika Serikat, di akhir Musim 3 - akan "melatih tim wanita". Aktor Hollywood itu tidak memberikan informasi lain pada saat itu, tetapi syuting telah dilakukan di Kansas dan London sejak saat itu.
Berapa banyak seri baru Ted Lasso yang akan diproduksi?
Bill Lawrence, yang berperan dalam menghadirkan Ted Lasso melalui tiga musim yang penuh emosi dan komedi, mengakui bahwa tidak ada rencana untuk menghidupkan kembali acara tersebut ketika mencapai "kesimpulan alami" tiga tahun lalu.
Lawrence tidak akan terlibat dalam reboot 2026, tetapi telah mengatakan kepada ScreenRant bahwa episode baru tersebut "luar biasa", setelah diberi kesempatan untuk melihat sekilas apa yang akan datang. Telah disebutkan secara berkala bahwa Ted Lasso akan mengambil arah yang berbeda dengan diperkenalkannya sejumlah karakter dan alur cerita baru.
Setelah membantu menciptakan fenomena global, Lawrence mengakui akan "bodoh jika tidak mencoba" untuk membangun atas dasar yang kokoh, dengan "sekelompok aktor, aktris, penulis, dan talenta" yang bersedia kembali mengisi peran-peran populer.
Lawrence juga mengklaim bahwa tim Ted Lasso telah ditugaskan oleh Apple TV untuk menciptakan "cerita tiga musim lagi yang akan diceritakan". Dia menambahkan: "Saya tahu Jason memiliki visi, dan saya tidak ingin memberikan spoiler tentang apa yang akan dilakukan Ted selanjutnya, tetapi saya pikir waktu yang berlalu memberi Anda cerita, dan saya pikir orang-orang benar-benar menyukainya. Ini bukan sekadar kelanjutan dari Ted Lasso. Ini bukan kelanjutan dari Ted Lasso, jika tidak, Jamie Tartt tidak akan ada di acara Rooster."
Mengapa lebih banyak anggota pemeran asli dapat kembali
Tartt adalah salah satu karakter utama dari Musim 1-3 yang tidak akan kembali pada awalnya. Phil Dunster, yang memerankan striker misterius tersebut, telah mengonfirmasi hal tersebut. Namun, musim ketiga yang akan datangdapat memberikan kesempatan di masa depan untuk membawa kembali anggota pemeran asli.
CEO Warner Bros Television, Channing Dungey, sebelumnya mengungkapkan bahwa ia belum menerima proposal untuk Musim 5 dan 6, tetapi tampaknya keduanya sedang dalam tahap perencanaan - dengan para penggemar berani untuk 'Believe' sekali lagi.
Kepala Pengembangan Apple TV, Matt Cherniss, yakin penonton akan menyukai apa yang akan datang. Ia mengatakan kepada Deadline: “Saya sangat optimis tentang musim keempat Ted Lasso, kami baru saja memulai perjalanan ini. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa dikatakan tentang Ted Lasso yang belum pernah dikatakan sebelumnya, dan kami sangat antusias bahwa serial ini akan kembali.”
Ia menambahkan saat ditanya apakah serial ini akan melakukan perubahan besar: “Saya tidak ingin membahas arah yang akan diambil serial ini, hanya saja jika Anda menyukai Ted Lasso, Anda pasti akan menyukai musim berikutnya.”
Tanggal rilis Ted Lasso Season 4: Kapan akan tayang perdana?
Belum ada pengumuman resmi mengenai kapan musim ke-4 Ted Lasso akan dirilis, namun berbagai laporan menyarankan bahwa serial tersebut akan tayang perdana di Apple TV+ pada bulan Agustus 2026.
