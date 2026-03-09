Pengungkapan baru tentang 'cerita tiga musim' untuk Ted Lasso menjelang rilis Season 4 - saat Jason Sudeikis kembali ke dunia AFC Richmond

Bill Lawrence, yang berperan dalam menghadirkan Ted Lasso melalui tiga musim yang penuh emosi dan komedi, mengakui bahwa tidak ada rencana untuk menghidupkan kembali acara tersebut ketika mencapai "kesimpulan alami" tiga tahun lalu.

Lawrence tidak akan terlibat dalam reboot 2026, tetapi telah mengatakan kepada ScreenRant bahwa episode baru tersebut "luar biasa", setelah diberi kesempatan untuk melihat sekilas apa yang akan datang. Telah disebutkan secara berkala bahwa Ted Lasso akan mengambil arah yang berbeda dengan diperkenalkannya sejumlah karakter dan alur cerita baru.

Setelah membantu menciptakan fenomena global, Lawrence mengakui akan "bodoh jika tidak mencoba" untuk membangun atas dasar yang kokoh, dengan "sekelompok aktor, aktris, penulis, dan talenta" yang bersedia kembali mengisi peran-peran populer.

Lawrence juga mengklaim bahwa tim Ted Lasso telah ditugaskan oleh Apple TV untuk menciptakan "cerita tiga musim lagi yang akan diceritakan". Dia menambahkan: "Saya tahu Jason memiliki visi, dan saya tidak ingin memberikan spoiler tentang apa yang akan dilakukan Ted selanjutnya, tetapi saya pikir waktu yang berlalu memberi Anda cerita, dan saya pikir orang-orang benar-benar menyukainya. Ini bukan sekadar kelanjutan dari Ted Lasso. Ini bukan kelanjutan dari Ted Lasso, jika tidak, Jamie Tartt tidak akan ada di acara Rooster."