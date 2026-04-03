Pengunduran diri Gennaro Gattuso telah dikonfirmasi; pelatih timnas Italia itu mengikuti jejak Gigi Buffon dan presiden Federasi Sepak Bola Italia yang mundur setelah kegagalan di Piala Dunia

Buffon juga menyampaikan pesan perpisahan yang penuh emosi saat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua delegasi, dan mengungkapkan bahwa ia awalnya diminta untuk menunda pengunduran dirinya setelah pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina agar ia memiliki waktu untuk merenung.

Ia menjelaskan: "Mengundurkan diri tepat setelah pertandingan melawan Bosnia berakhir adalah tindakan mendesak, yang muncul dari lubuk hati saya yang paling dalam. Spontan seperti air mata yang menyayat hati, dan yang saya tahu juga dirasakan oleh kalian semua. Saya diminta untuk menunda hingga semua orang memiliki waktu untuk merenung. Kini setelah Presiden Gravina memilih untuk mundur, saya merasa bebas untuk melakukan apa yang menurut saya merupakan tindakan yang bertanggung jawab.

"Meskipun saya yakin telah membangun semangat tim yang kuat bersama Rino Gattuso dan semua rekan kerja saya dalam waktu yang sangat singkat yang tersedia bagi tim nasional, tujuan utama adalah membawa Italia kembali ke Piala Dunia. Dan kami tidak berhasil. Saya menyimpan semuanya di hati, dengan rasa syukur atas kesempatan dan pelajaran yang didapat, meskipun ini adalah akhir yang menyakitkan. Forza Azzurri selalu."