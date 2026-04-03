Pengunduran diri Gennaro Gattuso telah dikonfirmasi; pelatih timnas Italia itu mengikuti jejak Gigi Buffon dan presiden Federasi Sepak Bola Italia yang mundur setelah kegagalan di Piala Dunia
Hierarki runtuh setelah kegagalan di babak play-off
Infrastruktur sepak bola Italia telah benar-benar runtuh setelah kegagalan tim nasional lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan telak di final play-off menjadi pemicu pengunduran diri tiga tokoh penting, dimulai dari presiden FIGC Gabriele Gravina dan segera disusul oleh legenda Buffon. Keputusan Gattuso untuk mengakhiri kontraknya secara sepakat setelah hanya sembilan bulan menjabat menandakan pergolakan total bagi juara dunia empat kali tersebut saat mereka menghadapi periode ketidakpastian administratif dan teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Gattuso mengucapkan selamat tinggal dengan berat hati
Meskipun masa jabatannya singkat, Gattuso mengungkapkan rasa bangga yang mendalam karena telah mewakili tim nasional, sekaligus mengakui perlunya mundur untuk memberikan kesempatan bagi awal yang baru. Mantan gelandang ini mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan pimpinan federasi yang kini telah mengundurkan diri atas kepercayaan yang tak tergoyahkan selama masa-masa sulit bagi sepak bola Italia. Ia menyatakan: "Dengan hati yang berat, karena gagal mencapai tujuan yang telah kami tetapkan, saya menganggap masa jabatan saya sebagai pelatih tim nasional telah berakhir. Seragam Azzurri adalah aset paling berharga dalam sepak bola, itulah mengapa tepat untuk memfasilitasi evaluasi teknis di masa depan sejak awal.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Gabriele Gravina dan Gianluigi Buffon, serta seluruh staf Federasi, atas kepercayaan dan dukungan yang selalu mereka tunjukkan kepada saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memimpin tim nasional, dan melakukannya bersama sekelompok pemain yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi terhadap seragam ini."
Buffon mengenang akhir yang menyedihkan
Buffon juga menyampaikan pesan perpisahan yang penuh emosi saat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua delegasi, dan mengungkapkan bahwa ia awalnya diminta untuk menunda pengunduran dirinya setelah pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina agar ia memiliki waktu untuk merenung.
Ia menjelaskan: "Mengundurkan diri tepat setelah pertandingan melawan Bosnia berakhir adalah tindakan mendesak, yang muncul dari lubuk hati saya yang paling dalam. Spontan seperti air mata yang menyayat hati, dan yang saya tahu juga dirasakan oleh kalian semua. Saya diminta untuk menunda hingga semua orang memiliki waktu untuk merenung. Kini setelah Presiden Gravina memilih untuk mundur, saya merasa bebas untuk melakukan apa yang menurut saya merupakan tindakan yang bertanggung jawab.
"Meskipun saya yakin telah membangun semangat tim yang kuat bersama Rino Gattuso dan semua rekan kerja saya dalam waktu yang sangat singkat yang tersedia bagi tim nasional, tujuan utama adalah membawa Italia kembali ke Piala Dunia. Dan kami tidak berhasil. Saya menyimpan semuanya di hati, dengan rasa syukur atas kesempatan dan pelajaran yang didapat, meskipun ini adalah akhir yang menyakitkan. Forza Azzurri selalu."
- AFP
Azzurri mencari identitas baru
Italia kini harus mengalihkan fokusnya ke UEFA Nations League, sementara federasi sepak bola negara itu mulai menjalankan tugas berat untuk membangun kembali struktur teknis dan administratifnya yang hancur. Meskipun penggantinya belum ditunjuk, penyerang legendaris Alessandro Del Piero secara terbuka mendukung Antonio Conte untuk kembali ke dunia kepelatihan, dengan tujuan memulihkan ketertiban dan membina generasi baru pemain berbakat.