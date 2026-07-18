Bagi Cucurella, kemenangan atas Lionel Messi dkk akan menjadi gelar besar keduanya dalam dua tahun terakhir, setelah tim Spanyol berhasil menjuarai Euro 2024 di Jerman—di mana bek kiri tersebut sempat menuai kritik tajam akibat pelanggaran tangannya saat menghadapi tim DFB.

Jadi, jika Spanyol berhasil menjadi juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah setelah tahun 2010, karier internasional Cucurella bersama Furia Roja akan berakhir setelah hanya 32 penampilan internasional, padahal ia baru saja melakukan debutnya pada Juni 2021.

Ini merupakan pengumuman besar kedua dari Cucurella terkait kemungkinan gelar juara dunia, setelah sebelumnya ia sempat mengungkapkan dalam wawancara dengan Radio Cope sebelum turnamen dimulai bahwa ia akan menato wajah pelatihnya jika timnya berhasil meraih gelar juara.