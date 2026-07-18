Menjelang final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, Marc Cucurella tiba-tiba mengisyaratkan niatnya untuk pensiun dari tim nasional dan mengaitkannya dengan syarat yang menurutnya memuaskan.
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Pengunduran diri dengan satu syarat! Bek kiri Spanyol, Marc Cucurella, membuat pengumuman mengejutkan menjelang final Piala Dunia melawan Argentina
"Jika kami menjuarai Piala Dunia, saya akan menelepon Luis (de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol — Catatan Redaksi) keesokan harinya dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu lagi mengandalkan saya, karena saya akan mundur dari tim nasional," jelas pemain berusia 27 tahun itu kepada Movistar+.
Cucurella, yang baru saja pindah dari Chelsea FC ke Real Madrid dan akan menjadi starter pada pertandingan final melawan Albiceleste hari Minggu nanti, menambahkan: "Dengan gelar juara Eropa dan Piala Dunia, saya tidak bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi."
Cucurella ingin membuat tato wajah pelatih de la Fuente
Bagi Cucurella, kemenangan atas Lionel Messi dkk akan menjadi gelar besar keduanya dalam dua tahun terakhir, setelah tim Spanyol berhasil menjuarai Euro 2024 di Jerman—di mana bek kiri tersebut sempat menuai kritik tajam akibat pelanggaran tangannya saat menghadapi tim DFB.
Jadi, jika Spanyol berhasil menjadi juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah setelah tahun 2010, karier internasional Cucurella bersama Furia Roja akan berakhir setelah hanya 32 penampilan internasional, padahal ia baru saja melakukan debutnya pada Juni 2021.
Ini merupakan pengumuman besar kedua dari Cucurella terkait kemungkinan gelar juara dunia, setelah sebelumnya ia sempat mengungkapkan dalam wawancara dengan Radio Cope sebelum turnamen dimulai bahwa ia akan menato wajah pelatihnya jika timnya berhasil meraih gelar juara.
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