Seperti dilaporkan Daily Mail, kepergian Guardiola dari klub papan atas Inggris tersebut pada akhir musim ini sudah dipastikan.
Pengumuman resmi pada hari Minggu? Manchester City tampaknya sedang mempersiapkan keputusan terkait pelatih yang akan menjadi sorotan
Menurut laporan tersebut, City dilaporkan telah mulai memberi tahu para sponsornya bahwa keputusan tersebut akan segera diumumkan secara resmi. Di lingkaran Guardiola, sudah menjadi rahasia umum bahwa pelatih asal Spanyol itu akan hengkang musim panas ini setelah sepuluh tahun bersama The Skyblues dan tidak akan menyelesaikan kontraknya yang semula berlaku hingga 2027.
Menurut Daily Mail, City berencana mengumumkan perpisahan dengan Guardiola sekitar pertandingan terakhir Liga Premier musim ini pada hari Minggu di kandang melawan Aston Villa. Mungkin saja tim Guardiola masih bisa meraih treble nasional: EFL Cup dan FA Cup sudah diraih, gelar juara liga pun masih bisa diraih. Syaratnya adalah kemenangan di kandang Bournemouth pada hari Selasa serta lima hari kemudian melawan Villa, ditambah dengan kekalahan dari pemuncak klasemen FC Arsenal pada hari pertandingan terakhir di kandang Crystal Palace.
Apa yang akan dilakukan Pep Guardiola setelah hengkang dari Manchester City?
Guardiola telah memperpanjang kontraknya pada November 2024 hingga musim panas 2027, setelah sebelumnya beredar spekulasi mengenai kemungkinan kepergian mantan pelatih Bayern tersebut. Kini, pria berusia 55 tahun itu tampaknya akan mengakhiri kariernya di Manchester setelah musim ini, tempat era kepelatihannya dimulai pada 2016. Di antara pencapaiannya, ia membawa City meraih enam gelar juara Liga Inggris dan pada 2023 juga meraih kemenangan yang telah lama dinantikan di Liga Champions.
Untuk masa setelah City, Guardiola telah mengumumkan tahun lalu bahwa ia ingin mengambil cuti dari dunia kepelatihan. Namun, pada akhir April muncul spekulasi apakah Guardiola mungkin akan mengambil alih posisi pelatih nasional Italia yang saat ini masih kosong setelah kembali gagal lolos ke Piala Dunia.
Manchester City: Apakah Enzo Maresca akan menggantikan Pep Guardiola?
Daily Mail menyebut Enzo Maresca sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Guardiola di City. Pelatih asal Italia ini sudah mengenal klub tersebut; ia pernah menjadi pelatih tim U-23 pada musim 2020/21 dan asisten pelatih Guardiola di tim utama pada musim 2022/23. Sejak hengkang dari Chelsea FC awal tahun ini, Maresca belum memiliki pekerjaan sebagai pelatih, sehingga ia tersedia untuk ditunjuk.
Sebagai opsi lain, Daily Mail menyebut pelatih sukses Bayern Munich, Vincent Kompany. Seperti diketahui, pelatih asal Belgia ini memiliki sejarah panjang sebagai pemain di City (2008 hingga 2019), sehingga spekulasi mengenai kemungkinan penunjukannya sebagai pelatih di sana tidaklah mengejutkan. Namun, Manchester tampaknya tidak memiliki peluang realistis untuk merekrut Kompany, mengingat pria berusia 40 tahun ini baru saja memperpanjang kontraknya di Munich pada Oktober tahun lalu hingga 2029 dan masih memiliki rencana besar bersama FCB.
Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola: Prestasi di Liga Premier dan Liga Champions
Musim
Liga Premier
Liga Champions
2016/17
Peringkat ketiga
Babak 16 Besar
2017/18
Juara
Perempat final
2018/19
Juara
Perempat final
2019/20
Juara Kedua
Perempat final
2020/21
Juara
Final
2021/22
Juara
Semifinal
2022/23
Juara
Juara
2023/24
Juara
Perempat final
2024/25
Peringkat ketiga
Babak penyisihan
2025/26
Juara kedua (musim belum berakhir)
Babak 16 Besar