Pengumuman resmi pada hari Minggu? Manchester City tampaknya sedang mempersiapkan keputusan terkait pelatih yang akan menjadi sorotan

Menurut laporan tersebut, City dilaporkan telah mulai memberi tahu para sponsornya bahwa keputusan tersebut akan segera diumumkan secara resmi. Di lingkaran Guardiola, sudah menjadi rahasia umum bahwa pelatih asal Spanyol itu akan hengkang musim panas ini setelah sepuluh tahun bersama The Skyblues dan tidak akan menyelesaikan kontraknya yang semula berlaku hingga 2027.

Menurut Daily Mail, City berencana mengumumkan perpisahan dengan Guardiola sekitar pertandingan terakhir Liga Premier musim ini pada hari Minggu di kandang melawan Aston Villa. Mungkin saja tim Guardiola masih bisa meraih treble nasional: EFL Cup dan FA Cup sudah diraih, gelar juara liga pun masih bisa diraih. Syaratnya adalah kemenangan di kandang Bournemouth pada hari Selasa serta lima hari kemudian melawan Villa, ditambah dengan kekalahan dari pemuncak klasemen FC Arsenal pada hari pertandingan terakhir di kandang Crystal Palace.