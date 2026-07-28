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Pengumuman, penghapusan, lalu konfirmasi resmi: Zamalek akhiri kisah John Edward dalam adegan kacau

Zamalek SC
Premier League
CAF Champions League
Mesir

Kebingungan dan Dewan Labib Tak Terpisahkan!

Klub Zamalek sempat membuat para pendukungnya bingung selama beberapa menit pada Selasa malam, setelah mengumumkan melalui aplikasi resminya "Zamalkawy" berakhirnya hubungan direktur olahraga John Edward dengan klub, sebelum berita dan notifikasi terkaitnya dihapus tak lama kemudian, tanpa adanya penjelasan resmi apa pun mengenai apa yang terjadi.

Aplikasi tersebut sebelumnya memuat berita yang menyebutkan pengunduran diri John Edward dari jabatannya, dan para penggunanya juga menerima notifikasi dengan isi yang sama, sebelum berita itu akhirnya dihapus, dalam langkah yang memicu banyak pertanyaan di kalangan pendukung klub tentang kebenaran situasi sang direktur olahraga.

  • Pengumuman Resmi: John Edward Hengkang

    Sementara berita tersebut menghilang dari aplikasi, unggahan halaman resmi aplikasi itu di Facebook tetap ada dengan judul "Berakhirnya Perjalanan John Edward Bersama Zamalek", yang semakin menambah kondisi ketidakpastian mengenai keputusan tersebut, apakah keputusan itu telah dibatalkan, atau apakah diunggah sebelum prosedur resminya rampung.

    Beberapa menit setelah kebingungan ini, aplikasi "Zamalkawy" kembali menegaskan berita tersebut sekali lagi, dengan mengunggah berita berjudul sama: "Berakhirnya Perjalanan John Edward Bersama Zamalek", yang menyebutkan bahwa direktur olahraga itu mengakhiri kiprahnya bersama klub setelah satu musim sepak bola yang selama itu tim meraih gelar Liga Mesir, sementara Zamalek saat ini bersiap menghadapi musim baru dan untuk kembali ke Liga Champions Afrika setelah memperoleh lisensi Afrika dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang tertunda.

    Dewan direksi Zamalek yang dipimpin Hussein Labib maupun para pejabat platform klub tidak mengeluarkan pernyataan apa pun yang menjelaskan alasan penghapusan berita untuk pertama kalinya, atau alasan keterlambatan dalam menetapkannya secara final.

    Peristiwa ini terjadi dalam konteks krisis yang meningkat antara presiden klub dan direktur olahraga, di mana sumber-sumber jurnalistik mengungkapkan bahwa sebuah pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam antara kedua belah pihak berakhir tanpa mencapai kesepakatan mengenai berkas-berkas utama tim sepak bola, terutama identitas pelatih baru.

    Sementara John Edward berpegang pada keharusan merampungkan kesepakatan dengan pelatih asal Serbia Vuk Rasovic, Hussein Labib menunjukkan keberatannya atas transaksi tersebut, dengan cenderung mempertahankan Moatamed Gamal dalam tugas kepelatihan mengingat adanya keberatan terhadap riwayat karier pelatih Serbia itu serta tingginya biaya untuk mendatangkannya.

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  • Konflik di Segala Arah, Musim yang Terancam

    Perselisihan antara kedua belah pihak juga meluas hingga ke berkas pendirian perusahaan sepak bola, di mana presiden klub menolak tekanan untuk meloloskan proposal yang memberikan saham lebih besar kepada para investor, dengan tetap berpegang pada dipertahankannya saham terbesar dalam perusahaan itu oleh dewan direksi.

    Perselisihan administratif ini bersamaan dengan krisis finansial yang menekan klub; sejumlah laporan Mesir yang berulang menyebutkan bahwa John Edward memberi tahu Hussein Labib tentang kemungkinan tim menghadapi krisis besar pada musim baru akibat kekurangan likuiditas yang diperlukan untuk membayar hak-hak para pemain, staf teknis, dan pelatih baru.

    Ia juga memperingatkan akan terulangnya skenario ketidakstabilan dan pembatalan kontrak, serta memberi dewan direksi tenggat dua pekan untuk menyelesaikan krisis finansial tersebut.

    Akumulasi perselisihan teknis dan finansial inilah yang memberi peristiwa penerbitan kabar kepergian, lalu penghapusannya, kemudian pemasangannya kembali, sebuah konteks yang lebih luas dari sekadar "kesalahan teknis" sesaat, dan menjadikannya lebih mendekati cerminan kondisi kekacauan administratif yang lebih dalam, yang dialami benteng putih itu sejak bertahun-tahun, sementara masa depan klub dan tim sepak bola tetap diselimuti keraguan.

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