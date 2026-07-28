Sementara berita tersebut menghilang dari aplikasi, unggahan halaman resmi aplikasi itu di Facebook tetap ada dengan judul "Berakhirnya Perjalanan John Edward Bersama Zamalek", yang semakin menambah kondisi ketidakpastian mengenai keputusan tersebut, apakah keputusan itu telah dibatalkan, atau apakah diunggah sebelum prosedur resminya rampung.

Beberapa menit setelah kebingungan ini, aplikasi "Zamalkawy" kembali menegaskan berita tersebut sekali lagi, dengan mengunggah berita berjudul sama: "Berakhirnya Perjalanan John Edward Bersama Zamalek", yang menyebutkan bahwa direktur olahraga itu mengakhiri kiprahnya bersama klub setelah satu musim sepak bola yang selama itu tim meraih gelar Liga Mesir, sementara Zamalek saat ini bersiap menghadapi musim baru dan untuk kembali ke Liga Champions Afrika setelah memperoleh lisensi Afrika dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang tertunda.

Dewan direksi Zamalek yang dipimpin Hussein Labib maupun para pejabat platform klub tidak mengeluarkan pernyataan apa pun yang menjelaskan alasan penghapusan berita untuk pertama kalinya, atau alasan keterlambatan dalam menetapkannya secara final.

Peristiwa ini terjadi dalam konteks krisis yang meningkat antara presiden klub dan direktur olahraga, di mana sumber-sumber jurnalistik mengungkapkan bahwa sebuah pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam antara kedua belah pihak berakhir tanpa mencapai kesepakatan mengenai berkas-berkas utama tim sepak bola, terutama identitas pelatih baru.

Sementara John Edward berpegang pada keharusan merampungkan kesepakatan dengan pelatih asal Serbia Vuk Rasovic, Hussein Labib menunjukkan keberatannya atas transaksi tersebut, dengan cenderung mempertahankan Moatamed Gamal dalam tugas kepelatihan mengingat adanya keberatan terhadap riwayat karier pelatih Serbia itu serta tingginya biaya untuk mendatangkannya.