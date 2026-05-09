Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Pengkhianatan terhadap lambang Real Madrid!" - Alvaro Arbeloa yang marah mengecam 'mata-mata' di Real Madrid & membongkar semua soal perselisihan antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde
Insiden di lapangan latihan memicu kemarahan akibat bocornya informasi dari ruang ganti
Muncul laporan mengenai insiden panas di lapangan latihan yang melibatkan Valverde dan Tchouameni. Konfrontasi tersebut dilaporkan menyebabkan Valverde mengalami luka robek dan memicu tindakan disiplin dari klub. Dalam konferensi pers, Arbeloa menanggapi situasi tersebut. Meskipun ia memuji penanganan cepat klub terhadap proses disiplin, ia mengungkapkan kekesalannya karena detail insiden pribadi di ruang ganti telah bocor ke media.
- Getty Images Sport
Arbeloa mengecam kebocoran informasi tersebut, namun tetap mendukung para pemainnya
Manajer Los Blancos memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai klub. Ia menegaskan bahwa urusan internal harus tetap berada di dalam ruang ganti. Arbeloa dengan keras mengkritik siapa pun yang membiarkan insiden tersebut bocor ke media.
"Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, saya sangat bangga dengan ketegasan, kecepatan, dan transparansi yang ditunjukkan klub dalam menanggapi hal ini," jelasnya, seperti dikutip Marca. "Dan di sisi lain, para pemain telah mengakui kesalahan mereka, mengungkapkan penyesalan, dan meminta maaf. Bagi saya, itu sudah cukup. Yang tidak akan saya lakukan adalah menghakimi mereka di depan umum, karena mereka tidak pantas mendapatkannya.
"Saya adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas fakta bahwa kami jelas belum mencapai standar yang diharapkan musim ini. Jelas bahwa frustrasi dan kemarahan bisa membawa Anda ke situasi yang tidak diinginkan. Sekarang kita harus fokus pada pertandingan. Di situlah kita harus menempatkan fokus kita sekarang. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, di sinilah saya."
Berbicara tentang bocoran informasi: "Saya ulangi, bagi saya, bocornya hal-hal yang terjadi di ruang ganti merupakan pengkhianatan dan tindakan tidak setia terhadap lambang ini."
Ketegangan dijelaskan sebagai bagian dari lingkungan bertekanan tinggi
Arbeloa berusaha menjelaskan konteks insiden tersebut, dengan menyatakan bahwa suasana yang tegang dapat memicu ketegangan sesekali. Ia menekankan bahwa situasi semacam itu bukanlah hal yang langka di dunia sepak bola elit.
Berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai pemain, Arbeloa berkata: "Saya pernah memiliki rekan setim yang mengambil tongkat golf dan memukul rekan lainnya dengan itu. Apa yang terjadi di ruang ganti Real Madrid seharusnya tetap di ruang ganti Real Madrid dan itulah yang paling menyakitkan bagi saya.
"Ini adalah situasi yang selalu terjadi, tapi saya tidak membenarkannya, jauh dari itu. Itu hanyalah sebuah insiden dan kami kurang beruntung karena Fede akhirnya mengalami luka robek; hal itu lebih berkaitan dengan nasib buruk dari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka telah meminta maaf dan mulai saat ini kita harus fokus pada pertandingan."
- Getty Images Sport
Tidak ada sanksi olahraga karena perhatian kini beralih ke El Clásico
Meskipun ada kontroversi dan denda yang dilaporkan dijatuhkan kepada kedua pemain tersebut, Arbeloa menegaskan bahwa tidak akan ada pemain yang dikeluarkan dari skuad. Kini, manajer akan berupaya menjaga keharmonisan di ruang ganti, sambil menatap laga El Clasico melawan Barcelona dengan harapan setidaknya dapat menunda perayaan gelar juara rival mereka.