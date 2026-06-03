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Penghormatan istimewa dari bintang Bayern dan Jerman, Lennart Karl, untuk Lionel Messi terungkap - dan ia mengenakannya di SETIAP pertandingan
Mengikuti jejak sang GOAT
Karl menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang mencetak gol dalam tiga pertandingan Liga Champions berturut-turut, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Kylian Mbappé. Ia dengan cepat menjadi salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola Eropa, namun kini justru pilihan perlengkapannya yang menjadi sorotan utama. Pemain berusia 18 tahun ini mengungkapkan bahwa ia mengenakan pelindung tulang kering khusus yang menampilkan gambar bintang Inter Miami tersebut dalam setiap pertandingan kompetitif. Bagi Karl, penghormatan ini menjadi pengingat terus-menerus akan standar yang ingin ia capai saat ia melanjutkan musim penampilannya yang gemilang di Bavaria.
Pelindung betis rahasia terungkap
Dengan menempelkan gambar sang juara Piala Dunia, Karl yakin hal itu memberinya keunggulan mental yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kariernya di dunia sepak bola. Dalam wawancara eksklusif dengan majalah anggota Bayern, '51', sang pemain muda berbakat itu menjelaskan alasan mengapa ia menempelkan gambar Messi di pelindung tulang keringnya.
“Ya, Messi ada di pelindung betis kiri saya,” ungkap Karl. “Ia telah menjadi panutan saya sejak saya bisa bermain sepak bola – kaki kiri, bertubuh mungil pula, seorang pemain yang mampu melakukan hal-hal luar biasa dengan bola. Memiliki dia di samping saya memberi saya sesuatu untuk dipikirkan. Ini hanyalah insentif untuk bekerja keras demi membangun nama saya di level tertinggi.”
Belajar dari para pemain elit Allianz Arena
Meskipun Messi tetap menjadi inspirasi utamanya dari jauh, Karl juga memastikan untuk menyerap setiap pengetahuan dari para pemain berpengalaman di tempat latihan Bayern. Ketika ditanya dari rekan setim mana ia belajar paling banyak, ia menunjuk seorang pemain baru yang telah tampil mengesankan di Bundesliga.
“Michael Olise adalah pemain yang sangat saya nikmati untuk ditonton,” kata Karl. “Ia beroperasi di ruang yang serupa, juga kidal, dan memiliki ketenangan saat menguasai bola yang bisa saya pelajari banyak darinya.”
- AFP
Profesionalisme Kane dan Kimmich
Pendidikan Karl tidak hanya berkisar pada apa yang terjadi saat bola ada di kakinya; hal ini juga berkaitan dengan dedikasi yang diperlukan di luar sorotan kamera. Ia mencatat bahwa bintang-bintang ternama seperti Harry Kane dan Joshua Kimmich menjadi teladan utama tentang bagaimana seorang profesional seharusnya bersikap dalam kehidupan sehari-hari, saat Karl bersiap untuk tampil di Piala Dunia pertamanya bersama Jerman.
"Dengan Jo [Kimmich] atau Harry [Kane], misalnya, saya terkesan dengan apa yang mereka lakukan di luar lapangan," tambah Karl. "Bagaimana mereka berlatih di gym, seberapa serius mereka menanggapinya, dan seberapa profesional rutinitas harian mereka secara keseluruhan. Itu benar-benar mengesankan.”