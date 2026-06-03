Penghormatan istimewa dari bintang Bayern dan Jerman, Lennart Karl, untuk Lionel Messi terungkap - dan ia mengenakannya di SETIAP pertandingan

Dengan menempelkan gambar sang juara Piala Dunia, Karl yakin hal itu memberinya keunggulan mental yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kariernya di dunia sepak bola. Dalam wawancara eksklusif dengan majalah anggota Bayern, '51', sang pemain muda berbakat itu menjelaskan alasan mengapa ia menempelkan gambar Messi di pelindung tulang keringnya.

“Ya, Messi ada di pelindung betis kiri saya,” ungkap Karl. “Ia telah menjadi panutan saya sejak saya bisa bermain sepak bola – kaki kiri, bertubuh mungil pula, seorang pemain yang mampu melakukan hal-hal luar biasa dengan bola. Memiliki dia di samping saya memberi saya sesuatu untuk dipikirkan. Ini hanyalah insentif untuk bekerja keras demi membangun nama saya di level tertinggi.”







