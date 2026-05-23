Manchester United v Nottingham Forest - Premier League
Penghargaan lain untuk Bruno Fernandes! Gelandang Man Utd itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier, sementara Nico O'Reilly meraih gelar Pemain Muda Terbaik

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier setelah menorehkan penampilan individu yang bersejarah. Gelandang berpengalaman itu meraih penghargaan bergengsi tersebut, mengungguli sejumlah bintang Arsenal yang baru saja menjuarai liga, sementara Nico O'Reilly, lulusan akademi Manchester City yang serba bisa, berhasil meraih gelar Pemain Muda Terbaik Musim Ini.

  • Kapten Red Devils mencatat sejarah

    Fernandes berhasil meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier pertamanya setelah membawa United kembali ke Liga Champions. Gelandang serang berusia 31 tahun ini menampilkan performa kreatif yang memukau sepanjang musim, mencetak delapan gol di kasta tertinggi dan menyamai rekor historis 20 assist dalam satu musim. Dengan mengalahkan para pesaing berbintang lainnya, pemain internasional Portugal ini menjadi perwakilan Old Trafford ketujuh yang meraih penghargaan tersebut, dan yang pertama sejak Nemanja Vidic pada 2011.


    Rekor assist bersejarah terpecahkan

    Catatan statistik luar biasa dari pemain andalan berpengalaman ini membuatnya menyamai jejak para kreator legendaris di kasta tertinggi, Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, dengan mencapai tonggak 20 assist. Prestasi terbaru ini menyusul penobatannya sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA. Fernandes berhasil merebut penghargaan individu tersebut mengungguli trio Arsenal peraih gelar juara yang tangguh, yaitu David Raya, Gabriel Magalhaes, dan Declan Rice, serta striker Manchester City Erling Haaland, Antoine Semenyo, Morgan Gibbs-White, dan Igor Thiago dari Brentford.

  • Bakat muda kota ini meraih penghargaan untuk kategori pemuda

    Sementara itu, bintang muda City, O'Reilly, mengakhiri tahun debutnya yang sensasional di bawah asuhan Pep Guardiola dengan meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik Musim Ini. Lulusan akademi berusia 21 tahun ini membuktikan dirinya sebagai aset taktis yang tak tergantikan, dengan mencatatkan 34 penampilan di tim senior di berbagai posisi, termasuk bek kiri dan gelandang tengah. O'Reilly mengungguli para nominasi lainnya, termasuk Rayan Cherki, Eli Junior Kroupi, Mateus Fernandes, Lewis Hall, Michael Kayode, Kobbie Mainoo, dan Alex Scott.


  • Uji coba Piala Dunia semakin dekat

    O'Reilly kini harus segera beradaptasi dari kesuksesan di kancah domestik ke level tertinggi sepak bola internasional setelah berhasil masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia. Pemain muda serba bisa ini memasuki turnamen dalam performa prima berkat penampilannya yang menentukan kemenangan di Wembley pada final Carabao Cup dan FA Cup.

    Sebaliknya, Fernandes mengalihkan fokusnya ke Piala Dunia dan perannya sebagai pemimpin tim Portugal, sementara Michael Carrick dan Manchester United berupaya menyelesaikan urusan mereka di bursa transfer.

