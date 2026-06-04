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Penggemar Piala Dunia DILARANG membawa barang tersebut ke dalam stadion setelah FIFA mengubah keputusannya hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai
Perubahan kebijakan mendadak memicu kontroversi
Dalam langkah yang mengejutkan para pemegang tiket, FIFA telah memperbarui Kode Etik Stadion resminya untuk melarang para penggemar membawa botol air minum yang dapat digunakan kembali ke dalam stadion saat pertandingan. Hanya tiga minggu yang lalu, peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa "Untuk menghindari keraguan, botol plastik kosong, transparan, dan dapat digunakan kembali, dengan kapasitas hingga (1 liter), boleh dibawa ke dalam Stadion." Klausul tersebut kini telah dihapus, digantikan oleh arahan baru yang ketat yang menyatakan: "Untuk menghindari keraguan, botol air minum yang dapat digunakan kembali tidak boleh dibawa ke dalam stadion."
Menurut laporan The Athletic, perubahan mendadak ini disampaikan melalui email yang dikirim langsung kepada para penggemar, memberitahukan bahwa panduan sebelumnya telah dibatalkan mulai 2 Juni. Perubahan ini membuat para pendukung tidak dapat menggunakan keran air di stadion untuk mengisi ulang wadah mereka sendiri, meskipun turnamen ini diselenggarakan pada puncak musim panas di Amerika Utara. Para kritikus berpendapat bahwa langkah ini mengutamakan kepentingan komersial daripada kesejahteraan penggemar.
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FIFA menjelaskan larangan membawa botol
Dalam membela keputusan tersebut, badan pengatur sepak bola dunia itu mengutip alasan keamanan sebagai motivasi utama di balik perubahan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, FIFA mengatakan bahwa mereka mengambil keputusan untuk “melarang botol demi mencegah risiko dan cedera pada pemain serta penonton”. Mereka lebih lanjut membenarkan larangan menyeluruh tersebut dengan menyatakan bahwa “Botol dari luar sudah dilarang di beberapa venue ini demi pertimbangan keamanan, dan FIFA menerapkan pertimbangan ini di seluruh stadion turnamennya.”
Badan pengatur tersebut juga menekankan bahwa langkah-langkah telah diterapkan untuk membantu para penggemar mengatasi panas di luar area tempat duduk, dengan menambahkan: “FIFA bekerja sama erat dengan setiap Komite Kota Tuan Rumah dan otoritas setempat terkait faktor-faktor mitigasi panas bagi para penggemar yang datang ke stadion, yang dapat mencakup sumber daya seperti stasiun penyemprotan air, kipas angin, stasiun hidrasi, tenda pendingin, dan lainnya di sekitar area stadion. Di dalam area stadion, harga botol air untuk Piala Dunia FIFA 2026 akan tetap sama dengan acara-acara lain yang diselenggarakan di setiap stadion.”
Kelompok pendukung membalas tuduhan 'mencari keuntungan semata'
Reaksi dari kelompok-kelompok suporter pun langsung berdatangan dan sangat tajam, dengan banyak yang mempertanyakan waktu pengumuman yang begitu dekat dengan dimulainya turnamen. Seorang juru bicara Asosiasi Pendukung Sepak Bola mengatakan kepada The Athletic: “Sekali lagi dalam Piala Dunia ini, suporter selalu menjadi yang terakhir, bukan yang pertama. Cuaca panas dan kelembapan merupakan masalah nyata bagi kesejahteraan para penggemar, seharusnya hal inilah yang menjadi fokus utama FIFA, bukan kemampuan untuk menjual lebih banyak air kemasan dengan harga yang melambung.”
Kedutaan Penggemar Inggris Free Lions juga menggunakan media sosial untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas kurangnya transparansi. Dalam sebuah postingan di X, kelompok tersebut mengatakan: “Apa selanjutnya? Tabir surya dilarang dan penggemar dipaksa membelinya di stadion? Untuk semua upaya yang mereka lakukan dengan 'istirahat minum' bagi para pemain, ini adalah perubahan yang aneh dan terlambat. Dalam semua diskusi kami, ketersediaan air gratis di stadion adalah hal yang penting dan kami telah diyakinkan oleh FIFA bahwa hal ini akan diterapkan dan bahwa para penggemar akan diperbolehkan membawa botol air mereka sendiri... Tentu saja, pemikiran pertama yang muncul di benak para pendukung adalah bahwa ini hanyalah cara terbaru untuk meraup uang. Kami berharap keran air di stadion tetap gratis, semoga Anda tidak dikenakan biaya saat mengantri!”
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Cuaca panas ekstrem tetap menjadi masalah utama
Data ilmiah menunjukkan bahwa cuaca panas tidak hanya akan menjadi gangguan bagi para penonton yang menghadiri pertandingan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebuah laporan dari World Weather Attribution (WWA) memperkirakan bahwa sekitar 26 dari 104 pertandingan kemungkinan akan dimainkan saat Suhu Global Bulb Basah (WBGT) kota tuan rumah melebihi 26 derajat Celcius. Di kalangan komunitas medis, ada kekhawatiran bahwa pembatasan akses air dapat menyebabkan peningkatan penyakit terkait panas di antara ribuan pendukung yang melakukan perjalanan.
Meskipun para pemain akan mendapat manfaat dari istirahat hidrasi wajib selama tiga menit per babak dan bangku cadangan yang dilengkapi pendingin udara, para penggemar hanya mendapat sedikit pengecualian. Satu-satunya cairan yang diizinkan masuk ke stadion berdasarkan aturan baru adalah “susu bayi dan air steril dalam wadah” atau cairan yang diperlukan untuk alasan medis yang terverifikasi. Seiring mendekatnya turnamen, FIFA berada di bawah tekanan untuk memastikan bahwa kebijakan mereka tidak menghalangi para penggemar untuk tetap aman di bawah terik matahari.