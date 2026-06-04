Penggemar Piala Dunia DILARANG membawa barang tersebut ke dalam stadion setelah FIFA mengubah keputusannya hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai

Reaksi dari kelompok-kelompok suporter pun langsung berdatangan dan sangat tajam, dengan banyak yang mempertanyakan waktu pengumuman yang begitu dekat dengan dimulainya turnamen. Seorang juru bicara Asosiasi Pendukung Sepak Bola mengatakan kepada The Athletic: “Sekali lagi dalam Piala Dunia ini, suporter selalu menjadi yang terakhir, bukan yang pertama. Cuaca panas dan kelembapan merupakan masalah nyata bagi kesejahteraan para penggemar, seharusnya hal inilah yang menjadi fokus utama FIFA, bukan kemampuan untuk menjual lebih banyak air kemasan dengan harga yang melambung.”

Kedutaan Penggemar Inggris Free Lions juga menggunakan media sosial untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas kurangnya transparansi. Dalam sebuah postingan di X, kelompok tersebut mengatakan: “Apa selanjutnya? Tabir surya dilarang dan penggemar dipaksa membelinya di stadion? Untuk semua upaya yang mereka lakukan dengan 'istirahat minum' bagi para pemain, ini adalah perubahan yang aneh dan terlambat. Dalam semua diskusi kami, ketersediaan air gratis di stadion adalah hal yang penting dan kami telah diyakinkan oleh FIFA bahwa hal ini akan diterapkan dan bahwa para penggemar akan diperbolehkan membawa botol air mereka sendiri... Tentu saja, pemikiran pertama yang muncul di benak para pendukung adalah bahwa ini hanyalah cara terbaru untuk meraup uang. Kami berharap keran air di stadion tetap gratis, semoga Anda tidak dikenakan biaya saat mengantri!”