Penggemar Manchester United yang viral, Frank Illet, memaparkan rencananya untuk 'tetap relevan' setelah aksi potong rambutnya berakhir dalam iklan baru yang lucu

Bahkan Carrick telah menanggapi dedikasi para penggemar, mengonfirmasi bahwa cerita tersebut telah sampai ke ruang ganti United. Pelatih interim tersebut mencatat bahwa meskipun aksi tersebut memberikan sedikit hiburan ringan, hal itu tetap menjadi hal yang sepele dibandingkan dengan ambisi profesional klub.

"Saya bisa mengatakan bahwa saya menyadarinya, ya. Anak-anak saya telah memberitahukannya kepada saya, tetapi tentu saja hal ini tidak akan menjadi topik pembicaraan bagi tim di level profesional. Saya bisa memahami apa yang terjadi, dan hal itu memang membuat saya tersenyum, tetapi pada akhirnya hal ini tidak akan memiliki dampak," kata Carrick.

Dengan sembilan pertandingan Premier League tersisa, Setan Merah akan berusaha mempertahankan upaya mereka untuk finis di tiga besar dan lolos ke Liga Champions musim depan. Saat ini, mereka hanya memiliki keunggulan selisih gol atas lawan berikutnya, Aston Villa, dan unggul tiga poin dari Chelsea dan Liverpool, yang berada di posisi kelima dan keenam, masing-masing.