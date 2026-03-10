Getty/Instagram
Diterjemahkan oleh
Penggemar Manchester United yang viral, Frank Illet, memaparkan rencananya untuk 'tetap relevan' setelah aksi potong rambutnya berakhir dalam iklan baru yang lucu
United Strand bersiap untuk pemotongan rambut.
Ilett, yang dikenal secara online sebagai 'The United Strand', telah melihat rambutnya tumbuh hingga panjang yang luar biasa sejak Oktober 2024. Pendukung setia ini berjanji tidak akan mengunjungi tukang cukur hingga Manchester United meraih lima kemenangan berturut-turut, sebuah tugas yang terbukti sulit selama dua musim yang penuh gejolak di Old Trafford.
Di bawah manajer interim Michael Carrick, tim tersebut baru-baru ini membuat Ilett berharap dengan empat kemenangan berturut-turut. Namun, hasil imbang melawan West Ham menghentikan momentum tersebut, membuat gunting rambut sang penggemar tetap tersimpan di laci. Dengan hanya sembilan pertandingan tersisa dalam musim ini, Ilett kini bersiap menghadapi hari tak terhindarkan ketika penampilannya yang khas akan hilang.
Kolaborasi media sosial yang melibatkan banyak selebriti
Dalam iklan satir terbaru untuk Paddy Power, Ilett bergabung dalam seminar tentang "cara mempertahankan momentum viral" bersama ikon internet lainnya seperti Wealdstone Raider dan Guy Goma. Sketch ini mengolok-olok sifat sementara budaya meme saat kelompok tersebut membahas cara mempertahankan ketenaran mereka setelah gimmick asli mereka memudar.
Selama video, Ilett mengungkapkan kekhawatirannya tentang mereknya saat United akhirnya menemukan konsistensi. Dia berkata kepada kelompok itu: "Ketika Man United meraih lima kemenangan berturut-turut, itu berarti akhir bagi saya. Saya perlu tetap relevan dan diversifikasi merek saya, dan untuk itu, saya butuh bantuan.
"Kelas ini sebenarnya tidak seperti yang saya harapkan, jujur saja. Tapi saya perlu berkembang sebagai seniman. Rambut saya tidak akan ada selamanya. Man United akan menang lima kali berturut-turut, bukan?"
Pengungkapan mengejutkan di kelas
Iklan tersebut mengambil arah yang aneh ketika Ilett mencoba menunjukkan "diri sejatinya" di balik rambutnya. "Ya, banyak orang yang tidak tahu tentang saya. Saya benar-benar memiliki bakat tersembunyi," tambahnya.
Kemudian, seorang "pembawa acara" dalam iklan bertanya: "Frank, jika kamu ingin membawa perjalananmu ke level berikutnya, kamu harus menunjukkan kepada kami dirimu yang sebenarnya, apa yang ada di dalam. Ayo, champ."
Ilett lalu menjawab: "Ya, aku adalah orang dengan rambut tebal di kepalaku, tapi ada begitu banyak hal lain tentang diriku selain itu." Dia membuka kancing bajunya untuk memperlihatkan lapisan rambut dada yang tebal, membuat bintang-bintang viral lainnya meninggalkan ruangan dengan jijik.
- Getty Images Sport
Carrick mengakui hype tersebut.
Bahkan Carrick telah menanggapi dedikasi para penggemar, mengonfirmasi bahwa cerita tersebut telah sampai ke ruang ganti United. Pelatih interim tersebut mencatat bahwa meskipun aksi tersebut memberikan sedikit hiburan ringan, hal itu tetap menjadi hal yang sepele dibandingkan dengan ambisi profesional klub.
"Saya bisa mengatakan bahwa saya menyadarinya, ya. Anak-anak saya telah memberitahukannya kepada saya, tetapi tentu saja hal ini tidak akan menjadi topik pembicaraan bagi tim di level profesional. Saya bisa memahami apa yang terjadi, dan hal itu memang membuat saya tersenyum, tetapi pada akhirnya hal ini tidak akan memiliki dampak," kata Carrick.
Dengan sembilan pertandingan Premier League tersisa, Setan Merah akan berusaha mempertahankan upaya mereka untuk finis di tiga besar dan lolos ke Liga Champions musim depan. Saat ini, mereka hanya memiliki keunggulan selisih gol atas lawan berikutnya, Aston Villa, dan unggul tiga poin dari Chelsea dan Liverpool, yang berada di posisi kelima dan keenam, masing-masing.
Iklan