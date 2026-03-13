Getty Images Sport
"Penggemar Barcelona ingin membahas masa kini, bukan Lionel Messi" - Joan Laporta menuduh rivalnya dalam pemilihan presiden, Victor Font, "memanfaatkan" nama legenda klub dalam debat yang panas
Bomber Xavi mengguncang kampanye pemilihan.
Debat tatap muka terakhir di TV3 didominasi oleh dampak dari wawancara terbaru Xavi, di mana ia mengklaim bahwa kesepakatan untuk kembalinya Messi hampir final setelah Piala Dunia 2022. Xavi mengklaim bahwa Laporta memblokir langkah tersebut untuk menghindari "perang kekuasaan", pengungkapan yang telah menimbulkan kegemparan di kalangan komunitas Barca hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara. Kontroversi ini memaksa Laporta untuk mengambil sikap defensif saat ia berusaha mengalihkan narasi ke kebangkitan klub di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Sementara itu, Font memanfaatkan situasi ini, menggambarkan pemilu sebagai pilihan antara kurangnya transparansi Laporta dan prospek era baru rekonsiliasi institusional.
"Namanya tidak pantas untuk dimanfaatkan."
Laporta sangat bertekad untuk tetap fokus pada skuad saat ini, menyoroti kemajuan yang mengesankan yang dicapai oleh Flick dan talenta muda La Masia. Ia percaya bahwa melihat ke belakang akan menghambat proyek olahraga saat ini. "Penggemar Barcelona ingin membicarakan masa kini, dengan Lamine Yamal, [Pau] Cubarsi, dan Flick... bukan Messi," kata Laporta. Ia mengakui status monumental Messi, menambahkan: "Sangat menghormati Messi, ia pantas mendapatkan patung di samping [Johan] Cruyff saat Camp Nou selesai dibangun dan beroperasi penuh. Tapi namanya tidak pantas dieksploitasi."
Font mendesak Messi untuk mengungkapkan 'kebenaran'
Font secara terbuka mendesak Messi untuk menjelaskan keadaan seputar kegagalan kembalinya Messi pada 2023 agar para anggota "tidak memilih dengan informasi yang menyesatkan." Proyek penantang yang melibatkan Messi mencakup jabatan presiden kehormatan dan kemitraan komersial bergaya Michael Jordan untuk menyelamatkan keuangan klub. "Mengatakan bahwa Messi adalah masa lalu adalah meremehkan pemain terbaik dalam sejarah," kata Font. "Leo Messi adalah masa kini dan masa depan. Kami akan menawarkan kepadanya untuk menjadi presiden kehormatan kami. Hansi Flick dan staf olahraga akan memutuskan bagaimana kariernya akan berakhir." Font berani menjanjikan penyelesaian cepat: "Tiga hari dari sekarang, ketika kami memenangkan pemilu, rekonsiliasi dengan Leo Messi akan menjadi kenyataan. Kami akan memulai proyek baru bersama tangan Messi. Kami kehilangan begitu banyak uang karena tidak menjual citra Messi seperti yang mereka lakukan dengan Jordan."
Minggu yang menentukan bagi Blaugrana
Dengan pemilihan yang dijadwalkan pada Minggu ini, para anggota klub harus memutuskan apakah akan mempercayai visi Laporta tentang masa depan pasca-Messi atau janji Font tentang rekonsiliasi besar-besaran. Hasilnya akan memiliki dampak langsung pada strategi transfer musim panas klub dan perjuangannya melawan utang sebesar €2,5 miliar. Di lapangan, tim Flick harus mengabaikan keributan di ruang direksi saat mereka bersiap untuk pertandingan krusial La Liga melawan Sevilla. Terlepas dari hasilnya, bayang-bayang pemain terbaik sepanjang sejarah klub terus mengancam di Spotify Camp Nou, memastikan bahwa "pertanyaan Messi" tetap menjadi senjata paling ampuh dalam politik Catalan.
