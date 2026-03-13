"Penggemar Barcelona ingin membahas masa kini, bukan Lionel Messi" - Joan Laporta menuduh rivalnya dalam pemilihan presiden, Victor Font, "memanfaatkan" nama legenda klub dalam debat yang panas

Font secara terbuka mendesak Messi untuk menjelaskan keadaan seputar kegagalan kembalinya Messi pada 2023 agar para anggota "tidak memilih dengan informasi yang menyesatkan." Proyek penantang yang melibatkan Messi mencakup jabatan presiden kehormatan dan kemitraan komersial bergaya Michael Jordan untuk menyelamatkan keuangan klub. "Mengatakan bahwa Messi adalah masa lalu adalah meremehkan pemain terbaik dalam sejarah," kata Font. "Leo Messi adalah masa kini dan masa depan. Kami akan menawarkan kepadanya untuk menjadi presiden kehormatan kami. Hansi Flick dan staf olahraga akan memutuskan bagaimana kariernya akan berakhir." Font berani menjanjikan penyelesaian cepat: "Tiga hari dari sekarang, ketika kami memenangkan pemilu, rekonsiliasi dengan Leo Messi akan menjadi kenyataan. Kami akan memulai proyek baru bersama tangan Messi. Kami kehilangan begitu banyak uang karena tidak menjual citra Messi seperti yang mereka lakukan dengan Jordan."