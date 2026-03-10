Hanya dalam waktu 22 menit, Spurs, yang berada di posisi ke-16 Liga Premier dengan selisih hanya satu poin dari posisi degradasi dan tidak pernah menang dalam enam pertandingan resmi terakhir, sudah tertinggal 0-4. Ini adalah keunggulan 4-0 tercepat kedua dalam sebuah pertandingan Liga Champions, sebelumnya hanya Real Madrid yang lebih cepat (20 menit) saat melawan Dinamo Zagreb pada 22 November 2011.
Penggantian pemain yang sangat awal dalam sejarah! Kiper Tottenham, Kinsky, melakukan dua kesalahan fatal dan harus diganti setelah hanya beberapa menit bermain
Empat gol kebobolan oleh tim London tersebut terjadi dalam waktu 16 menit. Pada akhirnya, Spurs kalah dengan skor 2-5 (1-4).
Saat skor sudah 0:3, pelatih Igor Tudor, yang telah kalah dalam ketiga pertandingannya sebagai pelatih Spurs, merasa sudah cukup.
Pelatih berusia 47 tahun itu mengganti kiper Antonin Kinsky dan memasukkan Guglielmo Vicario. Vicario adalah kiper utama Tottenham, tetapi secara mengejutkan hanya duduk di bangku cadangan pada awal pertandingan.
Langkah ini diperlukan karena dua kesalahan fatal yang dilakukan Kinsky. Pemain berusia 22 tahun itu terpeleset saat menguasai bola pada menit ke-6 saat Marcos Llorente mencetak gol pertama, dan tuan rumah memanfaatkan kesalahan itu untuk memimpin lebih dulu.
Tottenham mengganti kipernya setelah hanya 17 menit bermain.
Namun, situasi menjadi lebih pahit bagi pemain berusia 22 tahun yang untuk pertama kalinya tampil dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions. Kinsky gagal menghalau bola umpan balik yang tidak berbahaya, dan Julian Alvarez dengan senang hati menerima hadiah tersebut dan mencetak gol ke-3 (15'). Setelah jeda berikutnya, Tudor mengganti penjaga gawangnya.
Kinsky menjadi kiper pertama dalam sejarah Liga Champions yang diganti tanpa cedera dalam 20 menit pertama. Dia meninggalkan lapangan dengan sedih dan mata berkaca-kaca. Saat berjalan ke ruang ganti, dua pelatih datang membantunya dan menghibur pemain Ceko itu, yang didatangkan dari Slavia Praha pada Januari 2025 dengan biaya transfer sebesar 16,5 juta euro.
Sejak itu, Kinsky telah bermain dalam 12 pertandingan resmi untuk Spurs, di mana dia kebobolan 19 gol. Di musim ini, dia baru bermain dua kali di kompetisi piala. Dia pertama kali merasakan atmosfer Liga Champions saat masih di Praha, ketika dia bermain dalam empat pertandingan kualifikasi untuk fase grup.