Penggantian pemain yang sangat awal dalam sejarah! Kiper Tottenham, Kinsky, melakukan dua kesalahan fatal dan harus diganti setelah hanya beberapa menit bermain

Empat gol kebobolan oleh tim London tersebut terjadi dalam waktu 16 menit. Pada akhirnya, Spurs kalah dengan skor 2-5 (1-4).

Saat skor sudah 0:3, pelatih Igor Tudor, yang telah kalah dalam ketiga pertandingannya sebagai pelatih Spurs, merasa sudah cukup.

Pelatih berusia 47 tahun itu mengganti kiper Antonin Kinsky dan memasukkan Guglielmo Vicario. Vicario adalah kiper utama Tottenham, tetapi secara mengejutkan hanya duduk di bangku cadangan pada awal pertandingan.

Langkah ini diperlukan karena dua kesalahan fatal yang dilakukan Kinsky. Pemain berusia 22 tahun itu terpeleset saat menguasai bola pada menit ke-6 saat Marcos Llorente mencetak gol pertama, dan tuan rumah memanfaatkan kesalahan itu untuk memimpin lebih dulu.