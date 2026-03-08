AFP
Diterjemahkan oleh
Penggantian Mason Greenwood yang mengejutkan dijelaskan oleh pelatih Marseille, Habib Beye, setelah gol kemenangan yang fantastis dari penyerang andalannya dalam laga Ligue 1 melawan Toulouse
Perombakan taktis setelah gol pembuka
Momen krusial pertandingan terjadi di awal babak pertama ketika Greenwood memperlihatkan ketajamannya. Menerima umpan balik presisi dari Igor Paixao, penyerang Inggris itu melepaskan tendangan spektakuler ke pojok atas gawang. Penutupannya yang instingtif menonjolkan kemampuannya yang kelas dunia dan membenarkan posisinya sebagai starter, memberikan Marseille keunggulan krusial.
Namun, suhu emosional pertandingan secara bertahap meningkat, mengubah lanskap taktis. Greenwood terlibat dalam bentrokan panas dengan Aron Donnum dari Toulouse, yang berujung pada kartu kuning bagi mantan pemain Manchester United tersebut. Beye bertindak cepat, jelas khawatir bahwa temperamen pemainnya dapat berujung pada hukuman yang lebih berat.
- AFP
Mengelola risiko kartu merah
Memperluas pembahasan mengenai keputusan mengejutkan untuk mengganti Greenwood dengan Amine Gouiri tepat setelah menit ke-30, Beye mengakui kepada wartawan bahwa kartu kuning tersebut secara fundamental mengubah rencana permainannya. Ia sama sekali tidak ingin timnya bermain dengan 10 orang saat mempertahankan keunggulan tipis di kandang lawan, memilih untuk memprioritaskan stabilitas pertahanan daripada kehebatan individu.
“Ada insiden di mana dia mendapat kartu kuning, dan karena Mason adalah pemain yang bertindak berdasarkan insting, saya tidak ingin tim kami berada dalam situasi 10 pemain dalam pertandingan itu,” jelas Beye dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Ia menekankan bahwa pergantian pemain tersebut bersifat proaktif, menambahkan, “Itu adalah langkah pencegahan yang saya ambil pada saat itu.” Pendekatan hati-hati ini memastikan Marseille tetap mempertahankan keseimbangan jumlah pemain di bawah tekanan.
Strategi posisi untuk barisan depan
Sebelum insiden disiplin memaksa dia bertindak, Beye memiliki visi khusus tentang peran Greenwood melawan pertahanan lawan.
“Saya menempatkan Mason sebagai penyerang, tetapi saya ingin dia datang dan mengawal bek tengah kiri dan Methalie, untuk memberikan ruang bagi Quinten Timber dan Timothy Weah,” katanya. Mengakui kecenderungan alami pemain tersebut, dia menambahkan, “Saya tahu Mason bukanlah pemain yang bertahan di posisi tengah.” Fleksibilitas ini awalnya membuahkan hasil, tetapi kartu kuning memaksa adaptasi segera.
- AFP
Membalas kekalahan di turnamen dan rotasi
Pergantian pemain pada menit ke-66 juga memberikan kesempatan berharga untuk mengintegrasikan Gouiri kembali ke skuad utama secara mulus. Kembali dari cedera, pemain internasional Aljazair tersebut membutuhkan kebugaran pertandingan. "Kami telah merencanakan untuk memberikan Amine 30 menit agar dia bisa kembali. Dia menjalani dua hari latihan intensitas tinggi, itu hal yang sangat baik," ungkap Beye.
Menutup evaluasinya, pelatih tersebut menyatakan, "Kami mengelola momen itu dengan baik. Mason mencetak gol fantastis untuk kami dan saya pikir ini adalah kemenangan tim." Perubahan taktik berjalan sempurna saat Marseille kembali merebut posisi ketiga di klasemen liga. Yang lebih penting, kemenangan yang diperjuangkan dengan keras ini membalas kekecewaan mereka di Coupe de France, setelah kalah dalam adu penalti yang tegang melawan Toulouse pada Rabu lalu.
Iklan