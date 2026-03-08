Penggantian Mason Greenwood yang mengejutkan dijelaskan oleh pelatih Marseille, Habib Beye, setelah gol kemenangan yang fantastis dari penyerang andalannya dalam laga Ligue 1 melawan Toulouse

Momen krusial pertandingan terjadi di awal babak pertama ketika Greenwood memperlihatkan ketajamannya. Menerima umpan balik presisi dari Igor Paixao, penyerang Inggris itu melepaskan tendangan spektakuler ke pojok atas gawang. Penutupannya yang instingtif menonjolkan kemampuannya yang kelas dunia dan membenarkan posisinya sebagai starter, memberikan Marseille keunggulan krusial.

Namun, suhu emosional pertandingan secara bertahap meningkat, mengubah lanskap taktis. Greenwood terlibat dalam bentrokan panas dengan Aron Donnum dari Toulouse, yang berujung pada kartu kuning bagi mantan pemain Manchester United tersebut. Beye bertindak cepat, jelas khawatir bahwa temperamen pemainnya dapat berujung pada hukuman yang lebih berat.