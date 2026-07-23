Pengganti Yamal atau Raphinha versi lain? Ademi, taruhan lama sekaligus baru Flick yang memicu tanda tanya di Barcelona

Selama beberapa tahun terakhir, Karim Adeyemi (24 tahun) dipandang sebagai salah satu bakat muda yang sedang naik daun di Jerman dengan berbagai ekspektasi akan masa depan yang gemilang, namun perjalanannya bersama Borussia Dortmund diwarnai banyak pasang surut.

Surat kabar Jerman "Bild" menyebut bahwa kepindahan Karim Adeyemi ke Barcelona merupakan salah satu hal yang mengejutkan pada bursa transfer musim panas ini.

Surat kabar tersebut mendasari pendapatnya bahwa Karim, musim lalu banyak duduk di bangku cadangan, dan hanya menjadi penentu di beberapa pertandingan saja, selain itu ia juga tidak tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Jerman.

"Bild" menyoroti bahwa Adeyemi jauh dari permainan kolektif, di mana ia termasuk generasi yang meyakini bahwa kerja sama tim yang keras tidak diperlukan untuk meraih tujuan yang bisa dicapai dengan cara lain.

"Bild" melanjutkan bahwa Karim menjadi contoh dari masalah mental yang jelas dikenal di Dortmund, di mana pemilik kaki kiri istimewa ini memiliki bakat besar, tetapi selama bertahun-tahun mengenakan kostum Borussia ia tidak mampu menjadi pemain penentu secara konsisten.

Adeyemi terkenal dengan performanya yang naik turun bersama Borussia Dortmund, karena di sebagian pertandingan ia tampil memukau, tetapi di pertandingan lain ia menampilkan performa yang sangat biasa-biasa saja.