Pengganti Yamal atau Raphinha versi lain? Ademi, taruhan lama sekaligus baru Flick yang memicu tanda tanya di Barcelona

Barcelona berhasil memperkuat lini serangnya dengan sebuah transfer penting hari Kamis ini, yakni merekrut pemain Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund, di tengah berbagai pertanyaan seputar manfaat langkah tersebut.
Barcelona menyebutkan melalui situs resminya bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund terkait kepindahan penyerang Karim Adeyemi, yang menandatangani kontrak dengan klub Catalan itu hingga tahun 2031.
Banyak keraguan mengiringi transfer tersebut, baik karena posisi pemain Jerman itu, maupun performa yang ia tunjukkan dalam beberapa musim terakhir, tetapi titik optimisme terletak pada hubungan Adeyemi dengan rekan senegaranya, Hansi Flick.