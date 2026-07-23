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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

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Pengganti Yamal atau Raphinha versi lain? Ademi, taruhan lama sekaligus baru Flick yang memicu tanda tanya di Barcelona

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Barcelona
Borussia Dortmund
Germany
K. Adeyemi
H. Flick
L. Yamal
Raphinha
Spanyol
Jerman
Brasil

Barcelona resmi mengumumkan transfer tersebut

Barcelona berhasil memperkuat lini serangnya dengan sebuah transfer penting hari Kamis ini, yakni merekrut pemain Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund, di tengah berbagai pertanyaan seputar manfaat langkah tersebut.

Barcelona menyebutkan melalui situs resminya bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund terkait kepindahan penyerang Karim Adeyemi, yang menandatangani kontrak dengan klub Catalan itu hingga tahun 2031.

Banyak keraguan mengiringi transfer tersebut, baik karena posisi pemain Jerman itu, maupun performa yang ia tunjukkan dalam beberapa musim terakhir, tetapi titik optimisme terletak pada hubungan Adeyemi dengan rekan senegaranya, Hansi Flick.

  • Karim AdeyemiGetty Images

    Musim yang Naik Turun dan Transfer yang Mengejutkan

    Selama beberapa tahun terakhir, Karim Adeyemi (24 tahun) dipandang sebagai salah satu bakat muda yang sedang naik daun di Jerman dengan berbagai ekspektasi akan masa depan yang gemilang, namun perjalanannya bersama Borussia Dortmund diwarnai banyak pasang surut.

    Surat kabar Jerman "Bild" menyebut bahwa kepindahan Karim Adeyemi ke Barcelona merupakan salah satu hal yang mengejutkan pada bursa transfer musim panas ini.

    Surat kabar tersebut mendasari pendapatnya bahwa Karim, musim lalu banyak duduk di bangku cadangan, dan hanya menjadi penentu di beberapa pertandingan saja, selain itu ia juga tidak tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Jerman.

    "Bild" menyoroti bahwa Adeyemi jauh dari permainan kolektif, di mana ia termasuk generasi yang meyakini bahwa kerja sama tim yang keras tidak diperlukan untuk meraih tujuan yang bisa dicapai dengan cara lain.

    "Bild" melanjutkan bahwa Karim menjadi contoh dari masalah mental yang jelas dikenal di Dortmund, di mana pemilik kaki kiri istimewa ini memiliki bakat besar, tetapi selama bertahun-tahun mengenakan kostum Borussia ia tidak mampu menjadi pemain penentu secara konsisten.

    Adeyemi terkenal dengan performanya yang naik turun bersama Borussia Dortmund, karena di sebagian pertandingan ia tampil memukau, tetapi di pertandingan lain ia menampilkan performa yang sangat biasa-biasa saja.

    • Iklan
  • flickGetty Images

    Ademi dan Flick: Hubungan Lama yang Kembali Terjalin di Barcelona

    Ini bukanlah kali pertama Adeyemi bekerja sama dengan pelatih Hansi Flick, karena keduanya pernah bekerja sama sebelumnya di timnas Jerman.

    Adeyemi berutang budi atas awal perjalanan internasionalnya kepada Hansi Flick, yang memberinya kesempatan tampil perdana bersama Der Panzer, saat menghadapi Armenia dalam kualifikasi Piala Dunia pada Mei 2021, dan ia juga mencetak gol internasional pertamanya dalam pertandingan tersebut.

    Adeyemi tampil sebagai pemain pengganti pada laga itu, dan bermain di posisi sayap kanan, yang merupakan posisi utamanya, meskipun ia juga mahir di posisi lain.

    Kepercayaan Flick kepada Adeyemi bersama timnas Jerman, di usia 19 tahun, menunjukkan keyakinan sang pelatih terhadap pemain tersebut dan keyakinan penuhnya akan kemampuan yang dimilikinya, hal yang kembali ia buktikan dengan meminta kedatangannya pada musim panas ini.

  • Karim Adeyemigetty

    Di mana Ademi akan bermain di Barcelona?

    Transfer Karim Adeyemi memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai posisi yang akan diisinya dalam skuad Barcelona musim depan, terlebih karena posisi utamanya adalah sayap kanan.

    Di posisi ini terdapat bintang Spanyol Lamine Yamal, yang menjadi salah satu pilar utama dalam skuad Barca, di mana ia tampil dalam 45 pertandingan musim lalu di seluruh kompetisi, 43 di antaranya sebagai sayap kanan, dan hanya 2 sebagai gelandang serang.

    Flick juga memiliki Ferran Torres yang diandalkannya di beberapa pertandingan sebagai sayap kanan, di samping Roony Bardghji, yang tampil 27 kali musim lalu di posisi ini.

    Dengan melihat hal tersebut, peran Adeyemi akan terbatas pada peran pengganti Lamine Yamal, mengingat sulitnya mengeluarkan pemain Spanyol itu dari susunan pemain.

    Namun keadaan bisa saja berubah bila Flick memutuskan mengandalkannya di posisi lain di lini serang Barcelona, serta memanfaatkan Adeyemi dan Yamal secara bersamaan dalam satu waktu.

    Sepanjang musim lalu, Adeyemi tampil dalam 24 pertandingan bersama Dortmund di posisi penyerang kedua (penyerang bayangan), sebuah opsi yang mungkin akan diambil Flick untuk menurunkan Adeyemi sebagai starter.

    Adeyemi juga bermain sebagai penyerang tengah murni di beberapa pertandingan Dortmund, opsi lain yang tersedia bagi Flick, yang mungkin akan diambilnya setelah kepergian Robert Lewandowski.

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  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    Akankah Ademi Menjadi Raphinha Baru?

    Level penampilan pemain Brasil, Raphinha, di bawah arahan Hansi Flick berkembang secara tak terduga, di mana ia kini menjadi salah satu elemen terpenting Barca bersama pelatih asal Jerman tersebut.

    Pelatih asal Jerman itu mengubah peran Raphinha dan memberinya kepercayaan besar serta kebebasan menyerang yang menjadikannya salah satu unsur terpenting dalam sistem serang Barca.

    Raphinha nyaris meninggalkan Barcelona sebelum kedatangan Flick, hal yang diakui sendiri oleh sang pemain, tetapi ia melanjutkan perjalanannya setelah sang pelatih meyakinkannya akan arti pentingnya dan memberinya keleluasaan untuk bersinar dengan sangat gemilang.

    Dengan inkonsistensi yang jelas terlihat dalam perjalanan karier Adeyemi, serta apa yang ia tampilkan musim lalu bersama Dortmund, semua orang akan menanti apa yang akan dilakukan Flick terhadap pemain Jerman itu, dan apakah ia akan mengulangi pengalaman Raphinha bersamanya, ataukah sang pemain akan berubah menjadi sekadar pelapis Yamal?