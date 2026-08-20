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Pengganti Savinho sudah diidentifikasi! Manchester City bergerak untuk merekrut winger Palmeiras Allan Elias di tengah pembicaraan dengan Tottenham Hotspur
Manchester City mengidentifikasi penerus Savinho di Brasil
Menurut laporan dari The Athletic, Manchester City sedang mengupayakan kesepakatan untuk merekrut winger Palmeiras Elias ketika klub Inggris itu berupaya memperkuat opsi serangan mereka setelah serangkaian kepergian pemain-pemain top. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi salah satu dari beberapa target yang telah diidentifikasi City pada bursa transfer ini seiring Tottenham Hotspur membuat kemajuan dalam pembicaraan untuk Savinho.
Namun, mengamankan tanda tangan bintang muda Palmeiras itu akan jauh dari mudah bagi City. Klub Brasil tersebut menegaskan bahwa sang winger tidak dijual pada musim panas ini, yang berpotensi memicu kebuntuan antara kedua klub. Selain itu, sumber di Palmeiras mengindikasikan bahwa pihak mana pun yang berminat harus mengaktifkan klausul rilis senilai €100 juta miliknya untuk mencapai kesepakatan.
- Getty Images Sport
Kebangkitan Allan Elias di Palmeiras
Sejak menembus tim utama Palmeiras pada 2025, Allan dengan cepat muncul sebagai figur penting, mengoleksi 48 penampilan di Serie A dengan catatan enam gol dan lima assist. Perkembangannya yang pesat, dipadukan dengan keanggunan teknik serta ketenangan yang melampaui usianya, membuatnya kini masuk dalam radar para pemandu bakat top Eropa.
Musim ini, ia telah mencatatkan enam gol di semua kompetisi, membantu Palmeiras melancarkan persaingan gelar yang kuat di papan atas kasta tertinggi Brasil. Terlepas dari perkembangan impresifnya di level domestik, pemain muda itu masih belum menjalani debut seniornya di level internasional.
Perombakan besar di Stadion Etihad
City sedang menjalani transformasi besar-besaran pada musim panas ini, yang menandai salah satu perombakan skuad paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Inti tim telah berubah drastis setelah hengkangnya jangkar lini tengah Rodri ke Barcelona dan pemain serbabisa Bernardo Silva ke Real Madrid. Dengan Tijjani Reijnders juga meninggalkan Etihad, Maresca menghadapi tugas besar untuk membangun kembali timnya dan membentuk ulang opsi dalam skuadnya.
Aktivitas transfer di sekitar klub tidak hanya terkait pemain yang pergi, dengan Newcastle United sedang dalam pembicaraan untuk merekrut gelandang Nico Gonzalez. Sementara itu, Tottenham Hotspur aktif mengejar transfer Omar Marmoush di tengah negosiasi mereka yang masih berlangsung untuk Savinho.
- Getty Images Sport
Strategi rekrutmen Amerika Selatan berlanjut
Jika Allan datang, ia akan menjadi rekrutan terbaru City dari pasar Amerika Selatan, menegaskan pergeseran strategi yang jelas ke arah perekrutan talenta-talenta terbaik langsung dari benua tersebut. Langkah perekrutan ini menyusul kedatangan Vitor Reis pada Januari 2025, serta kesepakatan untuk pemain muda tim nasional Argentina Claudio Echeverri dari River Plate setahun sebelumnya dengan biaya sekitar £12,5 juta ditambah bonus.
City sudah bergerak pada bursa transfer musim panas dengan mengamankan tanda tangan Elliott Anderson dari Nottingham Forest, Jeremy Monga yang berusia 17 tahun dari Leicester City, dan kiper Geronimo Rulli dari Marseille. Namun, kampanye mereka dimulai dengan sulit setelah kalah 3-0 dari Arsenal di Community Shield, dan tim asuhan Maresca kini akan berusaha bangkit saat membuka musim Premier League di kandang melawan Bournemouth pada hari Minggu.
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