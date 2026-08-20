Menurut laporan dari The Athletic, Manchester City sedang mengupayakan kesepakatan untuk merekrut winger Palmeiras Elias ketika klub Inggris itu berupaya memperkuat opsi serangan mereka setelah serangkaian kepergian pemain-pemain top. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi salah satu dari beberapa target yang telah diidentifikasi City pada bursa transfer ini seiring Tottenham Hotspur membuat kemajuan dalam pembicaraan untuk Savinho.

Namun, mengamankan tanda tangan bintang muda Palmeiras itu akan jauh dari mudah bagi City. Klub Brasil tersebut menegaskan bahwa sang winger tidak dijual pada musim panas ini, yang berpotensi memicu kebuntuan antara kedua klub. Selain itu, sumber di Palmeiras mengindikasikan bahwa pihak mana pun yang berminat harus mengaktifkan klausul rilis senilai €100 juta miliknya untuk mencapai kesepakatan.