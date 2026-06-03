Menurut laporan dari media Prancis But! Football Club, PSG telah memantau Kroupi dengan cermat sejak awal kariernya di Lorient. Klub raksasa Prancis itu tetap menunjukkan minat yang besar terhadap pemain muda tersebut sebelum Bournemouth memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Lorient untuk mengamankan transfer yang cepat.

Sejak pindah ke Liga Premier, penyerang ini telah meningkatkan reputasinya secara signifikan, membuktikan dirinya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Prancis. Selama musim terakhirnya di Ligue 2, ia mencetak 22 gol dalam 30 pertandingan. Ia berhasil menerjemahkan performa mematikan itu ke Inggris, mencetak 13 gol dalam 33 penampilan untuk The Cherries pada usia 20 tahun, menegaskan potensi besarnya di panggung yang jauh lebih besar.