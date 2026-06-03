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Pengganti Ousmane Dembélé? Bintang Bournemouth, Junior Kroupi, diincar oleh klub raksasa Prancis sebagai calon pengganti pemenang Ballon d'Or
Bakat-bakat baru menarik perhatian warga Paris
Menurut laporan dari media Prancis But! Football Club, PSG telah memantau Kroupi dengan cermat sejak awal kariernya di Lorient. Klub raksasa Prancis itu tetap menunjukkan minat yang besar terhadap pemain muda tersebut sebelum Bournemouth memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Lorient untuk mengamankan transfer yang cepat.
Sejak pindah ke Liga Premier, penyerang ini telah meningkatkan reputasinya secara signifikan, membuktikan dirinya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Prancis. Selama musim terakhirnya di Ligue 2, ia mencetak 22 gol dalam 30 pertandingan. Ia berhasil menerjemahkan performa mematikan itu ke Inggris, mencetak 13 gol dalam 33 penampilan untuk The Cherries pada usia 20 tahun, menegaskan potensi besarnya di panggung yang jauh lebih besar.
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Kemampuannya yang serba bisa menjadikannya penerus yang ideal
Alasan utama di balik gencarnya upaya klub asal Paris ini adalah fleksibilitas taktis sang pemain yang luar biasa, yang sangat sesuai dengan sistem permainan Luis Enrique yang menuntut. Mampu bermain sebagai penyerang tengah atau di sayap, Kroupi memiliki profil dinamis yang sangat dihargai oleh pelatih asal Spanyol tersebut. Keserbagunaan ini memicu spekulasi yang semakin kencang bahwa ia sedang dipersiapkan untuk pada akhirnya menggantikan Dembele.
Meskipun pemain internasional yang sudah mapan ini tetap menjadi elemen krusial dalam proyek saat ini di ibu kota Prancis, kerentanan fisiknya yang terus-menerus dan kondisi kesehatannya yang rapuh sering menjadi topik diskusi internal. Akibatnya, mendapatkan penyerang yang andal dan multifungsi telah menjadi prioritas strategis untuk memastikan stabilitas serangan jangka panjang bagi juara bertahan.
Hubungan-hubungan penting dapat memfasilitasi tercapainya kesepakatan
Faktor penting lainnya yang dapat memengaruhi keputusan transfer adalah perwakilan sang pemain. Selama beberapa bulan terakhir, Kroupi diwakili oleh Moussa Sissoko, seorang agen berpengaruh yang telah menjalin hubungan erat dan kokoh dengan jajaran petinggi Paris. Saat ini, Sissoko menangani kepentingan beberapa bintang ternama di klub tersebut, termasuk Bradley Barcola, Desire Doue, Randal Kolo Muani, dan Dembele sendiri.
Hubungan positif yang sudah terjalin ini niscaya akan memperlancar negosiasi apa pun jika penasihat olahraga Luis Campos memutuskan untuk mempercepat upaya merekrut sang pemain berbakat. Meskipun akan sulit untuk memboyongnya dari lingkungan Inggris yang menggiurkan, klub raksasa Prancis ini memiliki kekuatan finansial dan argumen olahraga yang meyakinkan yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi ambisius ini.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Kroupi dan PSG?
Fokus utama Kroupi saat ini tetap pada perkembangan pesatnya di Bournemouth. Sementara itu, PSG harus mempertimbangkan dengan cermat opsi-opsi mereka di bursa transfer musim panas. Meskipun Dembele yang berusia 29 tahun mencetak 20 gol dalam 40 pertandingan musim ini, ia hanya bermain selama 2.200 menit di lapangan akibat masalah cedera.
Akibatnya, klub sangat mungkin akan mengajukan tawaran resmi untuk mencari penggantinya dalam jangka panjang. Jika transfer ini berhasil, penyerang sensasional tersebut akan bergabung dengan salah satu tim elit Eropa, yang akan mengubah kariernya yang sangat menjanjikan.