Krishan Davis

Pengganti Mohamed Salah di Liverpool: Delapan opsi transfer yang bisa dipertimbangkan The Reds menjelang kepergian pemain asal Mesir itu pada musim panas nanti

Mohamed Salah telah mengakhiri kariernya bersama Liverpool. Pada Selasa malam, sang "Raja Mesir" mengunggah sebuah video yang penuh emosi di media sosial untuk mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Anfield pada akhir musim 2025-26, yang menandai berakhirnya masa baktinya yang legendaris selama sembilan tahun di Merseyside. Kini, juara Liga Premier itu harus menatap masa depan.

Salah menjadi motor utama di balik gelar juara Liverpool musim 2024-25, meraih Sepatu Emas dan menyapu bersih berbagai penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim lalu dan setelah ia memenuhi kewajibannya, The Reds mengikatnya dengan kontrak dua tahun yang menggiurkan, dengan anggapan bahwa itu akan menjadi kali terakhir ia memperpanjang kontraknya bersama klub.

Kurang dari setahun kemudian, Salah mundur dan siap hengkang dengan status bebas transfer di tengah masa kontraknya, melepaskan hak atas £20 juta ($26,8 juta) yang seharusnya dibayarkan Liverpool kepadanya jika ia bertahan hingga musim 2026-27. Ini adalah langkah yang dirancang untuk menguntungkan semua pihak ke depannya, dengan Salah mendapatkan kebebasan memilih klub berikutnya dan Liverpool diberi kesempatan untuk memulai perencanaan suksesi jauh sebelum jendela transfer musim panas.

Namun, siapa yang mungkin menjadi target petinggi Anfield untuk mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Salah? Di bawah ini, GOAL menganalisis opsi-opsi yang dimiliki klub asal Merseyside tersebut...

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Meskipun mungkin bukan favorit dalam persaingan ini, Bakayoko sudah lama dikabarkan menjadi incaran Liverpool sejak menonjol bersama PSV Eindhoven — bahkan pada Januari 2025 ia menyatakan bahwa ia "pasti bisa bergabung" dengan The Reds setelah mencetak gol ke gawang mereka di Liga Champions. Namun, kabar-kabar tersebut belakangan ini mereda dan pemain asal Belgia itu kini telah melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya.

    Pemain sayap ini bergabung dengan RB Leipzig pada musim panas lalu dalam apa yang tampak seperti langkah awal yang klasik, tetapi setelah awal yang cepat, performanya meredup dan kini ia hanya memainkan peran kecil di tim Jerman Timur tersebut. Tidak akan mengejutkan jika The Reds masih memantaunya, dan ia bisa menjadi solusi yang lebih murah dibandingkan beberapa opsi lain dalam daftar ini.

    Bradley Barcola (PSG)

    Ada kesan bahwa Barcola adalah 'sayap cadangan' di Paris Saint-Germain musim lalu, sementara Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue menjadi sorotan utama saat raksasa Prancis itu melaju menuju gelar Liga Champions pertama yang selama ini didambakan. Statusnya sebagai pemain sayap ketiga di ibu kota Prancis itu memicu spekulasi serius terkait kepindahannya ke Liverpool pada musim panas lalu, dan kabar tersebut kembali mencuat pada Desember lalu setelah masa depan Salah menjadi sangat tidak pasti.

    Barcola masih masuk dan keluar dari starting XI PSG tergantung siapa yang tersedia, tetapi juara Eropa saat ini tetap enggan melepas pemain internasional Prancis itu meskipun ia belum tentu menjadi pilihan utama dalam daftar pemain. Jika ada yang mencoba merebut Barcola dari PSG, mereka mungkin harus merogoh kocek hingga angka sembilan digit.

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Salah satu alasan utama mengapa Bakayoko yang disebutkan tadi kesulitan mendapatkan waktu bermain belakangan ini, Diomande justru tampil gemilang bersama Leipzig musim ini. Merekrut pemain asal Pantai Gading ini tampak seperti langkah bisnis yang cerdik khas Red Bull Group; pemain berusia 19 tahun ini hanya berharga €20 juta (£17,5 juta/$23,5 juta) saat ia bergabung dari Leganes pada musim panas lalu, dan klub Bundesliga ini tampaknya sudah siap meraup keuntungan besar dari investasi mereka.

    Keputusan pelatih kepala Ole Werner untuk memindahkan Diomande dari sayap kiri ke sayap kanan pada bulan Oktober terbukti sangat transformatif, menghasilkan 11 gol dan delapan assist di semua kompetisi untuk Leipzig menjelang jeda internasional bulan Maret. Sebagai pemain yang cepat, lincah dalam menggiring bola, dan jelas memiliki naluri mencetak gol, pemain muda asal Pantai Gading ini bisa menjadi penerus jangka panjang yang ideal bagi Salah - namun Leipzig tidak akan terburu-buru melepasnya.

    Dango Ouattara (Brentford)

    Sebagai salah satu bintang yang kurang mendapat sorotan di musim Liga Premier ini, Ouattara telah memberikan kontribusi yang sepadan dengan investasi Brentford setelah pindah dari Bournemouth pada musim panas lalu dengan biaya transfer sebesar £42,5 juta ($57 juta), yang menjadi rekor klub. Penyerang serba bisa asal Burkina Faso ini telah berperan penting dalam lonjakan tak terduga timnya di klasemen di bawah asuhan Keith Andrews, dengan mencetak total 12 gol dan assist hingga saat ini, meskipun ia absen dalam sebagian besar musim ini karena berpartisipasi di Piala Afrika.

    Meskipun ia merupakan pilihan yang tidak terduga, sebagai pemain yang telah terbukti di Liga Premier dan masih berusia 24 tahun, Ouattara pasti akan memberikan nilai yang lebih baik daripada sejumlah nama lain dalam daftar ini, dengan belanja besar-besaran Liverpool pada musim panas yang meredakan kebutuhan untuk menggantikan Salah dengan superstar lain yang mumpuni. Seperti pria yang jejaknya akan ia ikuti, ia bisa berkembang menjadi pahlawan di Anfield.

    Christian Pulisic (AC Milan)

    Tergantung siapa yang Anda percayai, Pulisic sudah lama menjadi incaran Liverpool—sejak bintang asal Amerika itu menonjol di Borussia Dortmund, saat mantan manajer BVB, Jurgen Klopp, masih memimpin di Anfield. Sejak itu, ia telah bermain untuk Chelsea dan AC Milan tanpa The Reds pernah secara resmi mengonfirmasi minat mereka, mungkin menunggu waktu yang tepat di belakang layar, namun kini mungkin saat yang tepat untuk bertindak, terutama mengingat perkembangan terbaru dalam saga Salah.

    Setelah masa-masa yang diwarnai cedera di Stamford Bridge, Pulisic telah berhasil mengatasi sebagian besar masalah kebugarannya dan tampil gemilang di Italia selama dua musim lebih yang mengesankan, dengan Milan berupaya mengejar ketertinggalan dari Inter, pemimpin klasemen Serie A yang tak terkejar. Memang, ia lebih sering bermain di posisi tengah tahun ini, tetapi pemain andalan timnas AS ini telah berkembang menjadi tipe penyerang berpengaruh yang mungkin telah lama diincar Liverpool.

    Nico Williams (Athletic Club)

    Williams akhirnya mungkin akan pindah dalam beberapa bulan ke depan, meskipun ia baru saja mengikat masa depannya dalam waktu dekat bersama Athletic Club pada musim panas lalu, yang tentu saja merugikan dan memalukan bagi Barcelona. Saat mereka mulai merencanakan masa depan tanpa Salah, tidak akan mengejutkan jika Liverpool berusaha mendatangkan Nico sesegera mungkin; pemain internasional Spanyol ini merupakan target sayap kelas atas yang bisa dijangkau dan memiliki potensi untuk menjadi pengganti jangka panjang bagi pemain Mesir tersebut, meskipun hal itu akan membutuhkan fleksibilitas posisi karena ia lebih sering bermain sebagai sayap kiri.

    Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi hambatan terbesar dalam upaya merekrutnya. Sebelumnya dilaporkan bahwa Barcelona adalah destinasi pilihannya, meskipun hubungan tersebut mungkin sudah terputus. Arsenal dan Bayern Munich adalah klub-klub besar Eropa lainnya yang diyakini memiliki minat serius pada pemain sayap ini, yang klausul pelepasannya kini berada di angka €90 juta (£79 juta/$106 juta).

    Michael Olise (Bayern Munich)

    Ini akan menjadi rekrutan impian bagi Liverpool. Kabar tentang ketertarikan terhadap Michael Olise sudah beredar jauh sebelum ia bergabung dengan Bayern Munich, dengan The Reds tampaknya telah menandainya sebagai calon penerus Salah saat ia masih membela Crystal Palace.

    Sejak pindah ke Bavaria, Olise telah memasuki level superstar yang berbeda. Ia kini menjadi salah satu pemain sayap paling mematikan dan efektif di Eropa, sekaligus menjadi pemain reguler di tim nasional Prancis. Tentu saja, kendala utamanya adalah keengganan Bayern untuk melepasnya, dengan laporan terbaru yang menyatakan bahwa Olise hanya akan diizinkan hengkang jika ada tawaran sebesar €200 juta (£173 juta/$232 juta).

    ...atau opsi yang tak terduga?

    Namun, apakah Liverpool benar-benar perlu mengeluarkan uang sepeser pun? Itu adalah pertanyaan yang harus mereka pertimbangkan dengan matang, karena mereka memiliki seseorang dalam skuad yang benar-benar dapat menghemat sejumlah besar uang dalam jangka panjang, tetapi mendukungnya akan membutuhkan kepercayaan yang sangat besar dari dewan direksi klub dan siapa pun manajer yang akan memimpin tim setelah musim ini berakhir. Dihadapkan pada tugas berat untuk menggantikan Salah, mampukah Rio Ngumoha mengisi kekosongan di The Reds?

    Pemain berusia 17 tahun ini memiliki potensi luar biasa, dan dilaporkan bahwa upaya transfer sebelumnya - seperti dalam kasus Barcola - telah dibatalkan agar tidak menghalangi jalan sang pemain muda menuju tim utama. Kepergian pemain asal Mesir itu akan membuka jalan sepenuhnya. Liverpool juga seharusnya tidak memerlukan kontribusi sebesar yang diberikan Salah dari sayap kanan barunya, mengingat rencana pengeluaran lebih dari £240 juta ($322 juta) untuk Alexander Isak dan Florian Wirtz pasti bertujuan untuk membagi beban tersebut ke depannya.

