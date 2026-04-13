Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Pengganti Mohamed Salah atau peminjaman ke Bournemouth? Masa depan Rio Ngumoha mulai terlihat jelas setelah Stan Collymore memberikan penilaiannya terhadap wonderkid berusia 17 tahun tersebut
'Raja Mesir' Salah siap menyerahkan tongkat estafet Liverpool
Liverpool bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada "Raja Mesir" mereka, setelah terungkap bahwa Mohamed Salah, pemenang dua gelar Liga Premier, akan hengkang sebagai pemain bebas transfer pada musim panas nanti. Penyerang berusia 33 tahun itu dibebaskan dari tahun terakhir kontraknya.
Sebagai pemenang tiga kali PFA Player of the Year dengan empat trofi Sepatu Emas di namanya, legenda modern ini akan meninggalkan jejak besar yang harus diisi di Merseyside. Harapannya, lebih banyak dana akan diinvestasikan untuk mendapatkan pengganti yang tepat di sayap kanan.
Namun, Ngumoha telah menunjukkan performa yang memadai dalam 23 penampilannya musim ini—dengan dua gol di level senior—yang menunjukkan bahwa ia bisa menjadi "Pangeran" berikutnya yang mewarisi mahkota Salah. Apakah penobatan itu akan terjadi dalam hitungan bulan atau beberapa tahun ke depan, masih harus dilihat.
- Getty
Bisakah Ngumoha menggantikan peran Salah di Anfield?
Ketika ditanya apakah Ngumoha dapat menghemat waktu dan uang Liverpool di bursa transfer, mengingat ada posisi yang harus diisi untuk menggantikan kepergian Salah, mantan striker The Reds Collymore — yang berbicara atas nama Best Betting Bonuses — mengatakan kepada GOAL: “Dia bisa menghemat banyak waktu dan uang bagi mereka, tapi saya rasa itu tidak harus berarti sebagai pengganti Salah.
“Saya pikir Liverpool harus sangat berhati-hati dalam mempromosikannya seperti itu karena dia baru berusia 17 tahun. Meskipun demikian, lihatlah pemain seperti Robbie Fowler, 17, 18, Michael Owen, 17, 18, [Steven] Gerrard, yang masih sangat muda, [Jamie] Carragher, yang melakukan debutnya di tim tempat saya bermain. Jadi, Liverpool memiliki sejarah dan tradisi dalam membina pemain muda dan mereka kemudian menjadi bintang besar berikutnya dari usia tersebut.
“Perbedaan utama sekarang dibandingkan 20 atau 30 tahun lalu tentu saja media sosial dan jutaan akun sepak bola. Saya rasa hal itu hampir membanjiri pemain muda. Dan pemain muda seperti dia pasti ada di media sosial. Saya tidak tahu apakah dia terlihat atau tidak, tapi dia pasti ada di sana dan menyadarinya.
“Itulah yang menurut saya membuatnya sangat sulit bagi pemain berusia 17 tahun, seperti Max Dowman di Arsenal. Ketika dia mencetak gol itu beberapa waktu lalu, golnya bagus, tapi cara gol itu digambarkan, seolah-olah itu adalah gol terbaik yang pernah ada dan dia telah memberikan gelar kepada Arsenal. Begitu kamu mulai menghadapi narasi-narasi seperti itu sebagai pemain berusia 17 tahun, bukan sekadar ‘bakat muda yang muncul’, itu menumpuk tekanan konstan, setiap hari, 24 jam sehari, pada pundak yang masih muda. Dan saya pikir Liverpool akan sangat menyadari hal itu.
“Saya pikir Liverpool akan mencari pengganti Salah dengan penyerang kanan yang efektif, di sisi kanan formasi tiga penyerang, sambil sekaligus mencari posisi terbaik Ngumoha selama pra-musim. Apakah di kanan? Di kiri? Atau di tengah? Mereka akan memberinya kesempatan bermain, mengamatinya dalam latihan, dan menentukan posisi yang tepat untuknya. Tapi saya pikir mereka akan memisahkan masalah Salah dari Ngumoha karena menurut saya itu akan menjadi tekanan yang terlalu besar.”
Apakah Ngumoha akan diuntungkan dengan status pinjaman pada musim 2026-27?
Collymore kemudian menambahkan mengenai apa yang mungkin terjadi pada jendela transfer mendatang bagi pemain timnas Inggris U-19, Ngumoha, yang bergabung dengan Liverpool dari Chelsea pada tahun 2024: “Saya melihat mereka akan berbelanja dengan bijak. Yah, mungkin saja mereka akan berbelanja besar-besaran. Mereka mungkin berpikir perlu mengeluarkan dana besar untuk mencari pengganti Salah.
“Menurut saya, ini mirip dengan manajer—ketika Anda memiliki seseorang yang begitu hebat, seperti Forest dengan [Brian] Clough, Anda justru mendatangkan yang berlawanan. Frank Clark adalah kebalikannya. Dia sangat pendiam, sangat rendah hati, dia bukan tipe orang yang suka memberikan pernyataan sensasional. Dia berkata: ‘Saya tidak perlu melakukan apa-apa, kalian semua adalah pemain hebat yang didatangkan Brian Clough. Saya hanya perlu melakukan hal-hal kecil di belakang layar’. Dan itulah yang dia lakukan. Dan saya pikir hal yang sama berlaku saat menggantikan pemain legendaris.
“Kalian membeli seseorang, dalam kasus Liverpool, seharga 30 atau 40 juta pound yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi jelas bahwa mereka ada di sana bukan untuk menggantikan Salah. Mereka ada di sana untuk menjalankan tugas bagi Liverpool. Dan di belakang layar, seseorang seperti Ngumoha bisa menyesuaikan diri. Dan pada akhirnya, jika dia bermain sebaik yang kami harapkan, dia akan menemukan tempatnya di tim utama. Dia akan mulai bermain secara reguler daripada hanya di pertandingan Piala FA atau sesekali di Piala Liga.
“Atau mereka mungkin berbalik dan berkata, ‘belum cukup siap untuk bermain 30 pertandingan, kami akan meminjamkannya’. Dan dia bisa saja berakhir di Palace untuk sementara waktu atau ke tempat sejenis itu untuk menyesuaikan diri. Saya pikir dia jauh lebih baik daripada dipinjamkan ke Championship, jadi saya bisa membayangkan dia ke Bournemouth, satu musim penuh di Bournemouth—yang, omong-omong, sangat bagus—di tepi pantai, dengan tekanan yang jauh lebih ringan, bersama pelatih yang sangat baik, dan pemain-pemain yang sangat baik, mungkin inilah saatnya baginya untuk berkembang sebagai pemain muda.
“Dia akan tumbuh secara fisik, menjadi lebih kuat, dan mengasah kemampuannya. Mereka akan memberinya waktu bermain, dan kemudian dia kembali setahun kemudian. Saya pikir ada beberapa opsi yang akan dipertimbangkan Liverpool sebelum mereka memutuskan pengganti Mo Salah.”
- Getty
Rekor-rekor yang dipecahkan oleh Ngumoha saat Salah bersiap untuk hengkang
Ngumoha menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Liverpool pada September 2025. Saat itu, ia telah menjadi pemain termuda yang membela The Reds di ajang Piala FA dan Liga Champions.
Selama musim yang penuh tantangan bagi Liverpool sebagai sebuah tim, muncul desakan agar ia mendapat waktu bermain yang lebih reguler - yang berpotensi mengorbankan posisi Salah. Keduanya bermain di sayap yang berlawanan dalam pertandingan terakhir The Reds di Liga Premier melawan Fulham, dan keduanya mencetak gol saat Ngumoha mencatatkan gol pertamanya di Anfield dalam kemenangan 2-0. Sementara itu, Salah telah menambah jumlah golnya menjadi 256 - dengan gol-gol tersebut tersebar di 437 penampilan selama sembilan tahun yang tak terlupakan.