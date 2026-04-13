Pengganti Mohamed Salah atau peminjaman ke Bournemouth? Masa depan Rio Ngumoha mulai terlihat jelas setelah Stan Collymore memberikan penilaiannya terhadap wonderkid berusia 17 tahun tersebut

Ketika ditanya apakah Ngumoha dapat menghemat waktu dan uang Liverpool di bursa transfer, mengingat ada posisi yang harus diisi untuk menggantikan kepergian Salah, mantan striker The Reds Collymore — yang berbicara atas nama Best Betting Bonuses — mengatakan kepada GOAL: “Dia bisa menghemat banyak waktu dan uang bagi mereka, tapi saya rasa itu tidak harus berarti sebagai pengganti Salah.

“Saya pikir Liverpool harus sangat berhati-hati dalam mempromosikannya seperti itu karena dia baru berusia 17 tahun. Meskipun demikian, lihatlah pemain seperti Robbie Fowler, 17, 18, Michael Owen, 17, 18, [Steven] Gerrard, yang masih sangat muda, [Jamie] Carragher, yang melakukan debutnya di tim tempat saya bermain. Jadi, Liverpool memiliki sejarah dan tradisi dalam membina pemain muda dan mereka kemudian menjadi bintang besar berikutnya dari usia tersebut.

“Perbedaan utama sekarang dibandingkan 20 atau 30 tahun lalu tentu saja media sosial dan jutaan akun sepak bola. Saya rasa hal itu hampir membanjiri pemain muda. Dan pemain muda seperti dia pasti ada di media sosial. Saya tidak tahu apakah dia terlihat atau tidak, tapi dia pasti ada di sana dan menyadarinya.

“Itulah yang menurut saya membuatnya sangat sulit bagi pemain berusia 17 tahun, seperti Max Dowman di Arsenal. Ketika dia mencetak gol itu beberapa waktu lalu, golnya bagus, tapi cara gol itu digambarkan, seolah-olah itu adalah gol terbaik yang pernah ada dan dia telah memberikan gelar kepada Arsenal. Begitu kamu mulai menghadapi narasi-narasi seperti itu sebagai pemain berusia 17 tahun, bukan sekadar ‘bakat muda yang muncul’, itu menumpuk tekanan konstan, setiap hari, 24 jam sehari, pada pundak yang masih muda. Dan saya pikir Liverpool akan sangat menyadari hal itu.

“Saya pikir Liverpool akan mencari pengganti Salah dengan penyerang kanan yang efektif, di sisi kanan formasi tiga penyerang, sambil sekaligus mencari posisi terbaik Ngumoha selama pra-musim. Apakah di kanan? Di kiri? Atau di tengah? Mereka akan memberinya kesempatan bermain, mengamatinya dalam latihan, dan menentukan posisi yang tepat untuknya. Tapi saya pikir mereka akan memisahkan masalah Salah dari Ngumoha karena menurut saya itu akan menjadi tekanan yang terlalu besar.”