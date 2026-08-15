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Pengganti Dumfries sudah dikunci! Inter merampungkan transfer €35 juta untuk Djed Spence dari Tottenham seiring kepulangan ke Serie A dipastikan
Inter menemukan suksesor Dumfries mereka
Inter bergerak tegas di bursa transfer musim panas untuk mengamankan masa depan sisi kanan mereka dengan menuntaskan perekrutan permanen Spence dari Tottenham Hotspur. Pemain berusia 26 tahun itu, yang baru saja merayakan ulang tahunnya, telah menandatangani kontrak jangka panjang di San Siro hingga Juni 2031.
Setelah menyelesaikan tes medis bersama klub dan Komite Olimpiade Italia (CONI), Spence meneken kontrak yang kabarnya bernilai €2,5 juta per tahun, ditambah bonus terkait performa. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tottenham akan menerima €31,5 juta di muka, dengan tambahan €3,5 juta yang terkait target performa dan add-on.
- Getty Images
Wajah yang sudah tak asing kembali ke Serie A
Transfer ini menandai kembalinya Spence ke Italia, setelah sebelumnya menikmati masa peminjaman enam bulan yang produktif bersama Genoa selama musim 2024. Pengalaman itu terbukti vital dalam meyakinkan jajaran petinggi Inter bahwa ia memiliki atribut yang diperlukan untuk berkembang dalam sistem Cristian Chivu yang menuntut. Mampu bermain sama baiknya di posisi wing-back kanan maupun kiri, Spence memberi Inter fleksibilitas taktik tingkat elite.
Nilai Spence telah meningkat secara signifikan di panggung global setelah penampilan impresifnya selama Piala Dunia 2026. Bek tersebut menjadi andalan England, tampil dalam kedelapan pertandingan sepanjang turnamen di Amerika Utara. Rekam jejak internasionalnya semakin ditegaskan ketika ia menjadi starter dalam kekalahan semifinal melawan Argentina dan kemenangan pada playoff perebutan tempat ketiga atas Prancis.
Akhir perjalanan di Tottenham
Spence meninggalkan Tottenham setelah mencatatkan 85 penampilan untuk klub tersebut, jumlah yang mencerminkan perjalanan penuh ketekunan setelah ia awalnya direkrut dari Middlesbrough pada Juli 2022 dengan biaya awal £19 juta.
Kepergian Spence dipermudah oleh aktivitas Tottenham sendiri di bursa transfer, khususnya kedatangan bek sayap veteran Andy Robertson. Mantan pemain Liverpool itu bergabung dengan Spurs dengan status bebas transfer dan diharapkan memberikan persaingan yang besar serta kepemimpinan di sisi kiri pertahanan.
- Getty Images
Tambahan kedua dari Inggris dan laga pembuka Serie A
Spence menjadi pemain internasional Inggris kedua yang bergabung dengan Inter pada musim panas ini, setelah bek John Stones, yang datang dengan status bebas transfer dari Manchester City. Inter kini bersiap untuk kampanye baru, dengan musim Serie A mereka dijadwalkan dimulai di kandang melawan Monza pada 22 Agustus.
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