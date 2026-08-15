Inter bergerak tegas di bursa transfer musim panas untuk mengamankan masa depan sisi kanan mereka dengan menuntaskan perekrutan permanen Spence dari Tottenham Hotspur. Pemain berusia 26 tahun itu, yang baru saja merayakan ulang tahunnya, telah menandatangani kontrak jangka panjang di San Siro hingga Juni 2031.

Setelah menyelesaikan tes medis bersama klub dan Komite Olimpiade Italia (CONI), Spence meneken kontrak yang kabarnya bernilai €2,5 juta per tahun, ditambah bonus terkait performa. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tottenham akan menerima €31,5 juta di muka, dengan tambahan €3,5 juta yang terkait target performa dan add-on.