AFP
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Pengganti Bruno Guimaraes? Newcastle United ditawari kesempatan untuk merekrut pemain buangan Inter Milan, Davide Frattesi
Newcastle United ditawari Frattesi
Menurut TeamTalk, Newcastle United ditawari kesempatan untuk merekrut gelandang Inter Frattesi. Gelandang tengah itu pada dasarnya telah ditawarkan kepada tim tersebut saat klub mengevaluasi potensi tambahan untuk skuad.
Memperkuat lini tengah tetap menjadi prioritas mendesak bagi jajaran petinggi klub. Mengamankan pemain yang sudah terbukti bisa menjadi faktor penentu bagi ambisi mereka musim ini.
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Guimaraes
Newcastle United masih berupaya mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh kepergian menyakitkan Bruno Guimaraes. Menemukan pemain yang mampu mereplikasi pengaruh tersebut sangat krusial bagi staf pelatih.
Pembicaraan transfer masih berlangsung seiring para direktur olahraga mempertimbangkan valuasi dan kecocokan dalam skuad. Ketersediaan pemain tersebut saat ini tentu telah menarik perhatian tim rekrutmen.
Stankovic muncul sebagai target
Pemain lain yang dikaitkan dengan St. James' Park adalah Aleksandar Stankovic, yang muncul sebagai target klub. Jaringan pemandau bakat memantau perkembangannya dengan saksama.
Mendatangkan profil baru untuk memperebutkan tempat di starting XI sangat penting untuk menjaga level performa tetap tinggi. Klub terus menilai berbagai opsi di bursa transfer.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Seiring berjalannya bursa transfer, Newcastle perlu memutuskan apakah akan mengejar target-target gelandang ini dengan tawaran resmi. Negosiasi akan sangat bergantung pada valuasi dan perencanaan skuad.
Untuk saat ini, departemen rekrutmen sedang meninjau dengan cermat semua opsi untuk memastikan bursa transfer yang sukses. Beberapa pekan ke depan akan mengungkap langkah klub selanjutnya di pasar transfer.
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