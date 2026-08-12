Menurut TeamTalk, Newcastle United ditawari kesempatan untuk merekrut gelandang Inter Frattesi. Gelandang tengah itu pada dasarnya telah ditawarkan kepada tim tersebut saat klub mengevaluasi potensi tambahan untuk skuad.

Memperkuat lini tengah tetap menjadi prioritas mendesak bagi jajaran petinggi klub. Mengamankan pemain yang sudah terbukti bisa menjadi faktor penentu bagi ambisi mereka musim ini.