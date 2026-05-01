Seperti yang dilaporkan pakar transfer Gianluca Di Marzio dalam podcast Sky Calcio Unplugged, Jesus masuk dalam daftar calon pemain baru Milan untuk posisi penyerang tengah. Bahkan, pemain asal Brasil itu dikabarkan menjadi salah satu target transfer utama klub papan atas Italia tersebut.
Diterjemahkan oleh
Pengganti berkualitas tinggi untuk Niclas Füllkrug? Seorang pemain ternama kabarnya akan menjadi solusi bagi masalah lini depan AC Milan
Menurut Di Marzio, Milan berharap dapat mengatasi masalah di lini serang dengan mendatangkan penyerang yang lincah seperti Jesus. Karena Santiago Gimenez, yang didatangkan dari Feyenoord Rotterdam tahun lalu, absen cukup lama akibat cedera, Rossoneri pun merekrut Niclas Füllkrug pada bursa transfer musim dingin. Namun, pemain timnas Jerman ini tampil kurang meyakinkan selama masa pinjamannya dari West Ham United ke San Siro dibandingkan Gimenez, sehingga Milan kemungkinan besar tidak akan menggunakan opsi pembelian dan membiarkan Füllkrug kembali ke Inggris setelah musim berakhir. Masa depan pemain berusia 33 tahun ini masih belum jelas, VfL Wolfsburg dikabarkan tertarik padanya.
Di Milan, pelatih Massimiliano Allegri terus mencoba Christopher Nkunku, Rafael Leao, atau Christian Pulisic sebagai penyerang tengah musim ini karena kurangnya penyerang tengah yang benar-benar dalam performa terbaik. Musim depan, di mana mereka diperkirakan akan kembali bermain di Liga Champions, tim Italia ini sangat ingin memiliki penyerang tengah kelas atas.
- AFP
Apakah Gabriel Jesus akan menjadi penyerang tengah baru Milan?
Meskipun namanya sudah sangat terkenal, Jesus tampaknya menjadi opsi yang relatif terjangkau, karena kontraknya bersama FC Arsenal akan berakhir pada 2027. Musim panas ini pun menjadi kesempatan terakhir bagi The Gunners untuk mendapatkan biaya transfer yang memadai untuk pemain berusia 29 tahun tersebut, yang pada gilirannya memperburuk posisi tawar Arsenal.
Merekrut Jesus akan membawa risiko tertentu bagi Milan, karena pemain yang telah 64 kali membela timnas Brasil ini baru kembali pada Desember lalu setelah absen hampir setahun akibat cedera ligamen. Jesus masih berusaha menemukan performa terbaiknya, dan belakangan ini hanya sesekali diturunkan di Arsenal.
Secara keseluruhan, ia telah mencetak lima gol dan dua assist dalam 25 penampilan musim ini; dalam hierarki penyerang di klub London tersebut, Jesus saat ini jelas berada di belakang Viktor Gyökeres dan Kai Havertz. Penyerang ini pernah menorehkan namanya di Palmeiras, dan pada 2017 ia meninggalkan klub papan atas Brasil tersebut untuk bergabung dengan Manchester City. Setelah lima tahun di sana, Jesus pindah ke Arsenal pada 2022, dan sejauh ini ia telah tampil dalam 121 pertandingan (31 gol) untuk The Gunners.
Gabriel Jesus ke AC Milan? Catatan statistiknya musim ini
Permainan
25
Menit bermain
887
Gol
5
assist
2