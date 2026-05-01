Pengganti berkualitas tinggi untuk Niclas Füllkrug? Seorang pemain ternama kabarnya akan menjadi solusi bagi masalah lini depan AC Milan

Meskipun namanya sudah sangat terkenal, Jesus tampaknya menjadi opsi yang relatif terjangkau, karena kontraknya bersama FC Arsenal akan berakhir pada 2027. Musim panas ini pun menjadi kesempatan terakhir bagi The Gunners untuk mendapatkan biaya transfer yang memadai untuk pemain berusia 29 tahun tersebut, yang pada gilirannya memperburuk posisi tawar Arsenal.

Merekrut Jesus akan membawa risiko tertentu bagi Milan, karena pemain yang telah 64 kali membela timnas Brasil ini baru kembali pada Desember lalu setelah absen hampir setahun akibat cedera ligamen. Jesus masih berusaha menemukan performa terbaiknya, dan belakangan ini hanya sesekali diturunkan di Arsenal.

Secara keseluruhan, ia telah mencetak lima gol dan dua assist dalam 25 penampilan musim ini; dalam hierarki penyerang di klub London tersebut, Jesus saat ini jelas berada di belakang Viktor Gyökeres dan Kai Havertz. Penyerang ini pernah menorehkan namanya di Palmeiras, dan pada 2017 ia meninggalkan klub papan atas Brasil tersebut untuk bergabung dengan Manchester City. Setelah lima tahun di sana, Jesus pindah ke Arsenal pada 2022, dan sejauh ini ia telah tampil dalam 121 pertandingan (31 gol) untuk The Gunners.