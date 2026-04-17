Pengganti Andoni Iraola terungkap saat Bournemouth hampir merekrut mantan pelatih Bundesliga
Rose muncul sebagai target utama
Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh ESPN, Bournemouth bergerak cepat untuk mengamankan pelatih kepala baru mereka, dengan Rose kini diidentifikasi sebagai target utama. Meskipun manajer Ipswich Town, Kieran McKenna, juga sempat dipertimbangkan oleh petinggi The Cherries, ketersediaan Rose serta profil taktisnya telah mengantarkannya ke posisi teratas dalam daftar calon. Pelatih asal Jerman ini saat ini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan RB Leipzig tahun lalu, sehingga potensi kesepakatan menjadi lebih mudah daripada mengejar McKenna, yang masih terikat kontrak di Portman Road hingga 2028. Negosiasi mengenai persyaratan pribadi diyakini sedang berlangsung dengan baik.
Menjaga identitas taktis
Salah satu faktor utama di balik upaya merekrut Rose adalah filosofi taktisnya, yang sangat selaras dengan fondasi yang telah dibangun oleh Iraola. Mantan pelatih Borussia Mönchengladbach ini terkenal karena menerapkan sistem pressing intensitas tinggi, sebuah gaya yang telah menjadi ciri khas kesuksesan Bournemouth belakangan ini di kasta tertinggi. Pimpinan klub sangat ingin mempertahankan identitas ini daripada beralih ke profil yang berbeda. Ia membawa segudang pengalaman ke pantai selatan, setelah pernah melatih di level tertinggi di Eropa, termasuk beberapa musim di Liga Champions, yang dianggap sebagai aset yang signifikan.
Iraola akan hengkang setelah tiga musim
Pencarian manajer baru dipicu oleh keputusan Iraola untuk meninggalkan klub setelah tiga tahun yang penuh prestasi. Meskipun sukses, pria berusia 43 tahun itu belum memiliki tawaran pekerjaan lain dan menyebut keputusannya untuk mundur sebagai keputusan pribadi.
Menyambut pergantian musim panas
Jika kesepakatan ini terwujud, Rose akan menjadi pelatih asing ternama terbaru yang mencoba peruntungannya di Liga Premier. Pihak manajemen Bournemouth berharap pendekatan taktisnya yang agresif dapat meningkatkan performa tim. Dengan pembicaraan yang berjalan cepat, klub optimis dapat mengumumkan hal ini secara resmi sebelum musim ini secara resmi berakhir.