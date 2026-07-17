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Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pengganti Álvarez... Barcelona kembali menunjukkan minatnya pada bintang Al-Nassr

Transfers
J. Duran
LaLiga
Saudi Pro League
Barcelona
Al Nassr FC
J. Alvarez
Atletico Madrid
Benfica
Spanyol
Arab Saudi

Barcelona terus berupaya memperkuat lini serangnya, karena klub asal Katalonia ini kini dituntut untuk merekrut satu atau dua penyerang selama jendela transfer saat ini, menyusul hengkangnya Robert Lewandowski, serta kemungkinan kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain.

Prioritas utama manajemen Barcelona tetaplah merekrut Julian Álvarez, penyerang Atlético Madrid, namun para petinggi Barça menyadari bahwa negosiasi tersebut semakin rumit dalam beberapa hari terakhir. 

Barcelona diperkirakan akan memutuskan dalam minggu depan apakah mereka dapat meyakinkan Atlético Madrid untuk melepas penyerangnya, sementara direktur olahraga Deco terus menelaah beberapa alternatif yang tersedia.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa penyerang asal Kolombia, John Durán, yang saat ini bermain untuk Al-Nassr di Arab Saudi, termasuk di antara nama-nama yang baru-baru ini ditawarkan kepada Barcelona.

Duran memang sudah menjadi incaran klub Catalan tersebut lebih dari setahun yang lalu. Namun, tampaknya klub Portugal, Benfica, saat ini yang paling berpeluang untuk mendapatkan jasa pemain Kolombia tersebut, sementara langkah-langkah Barcelona belum melampaui tahap penawaran awal.

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    John Duran sedang mencari tujuan baru

    John Duran bersiap untuk hengkang dari Liga Roshen Saudi, setelah gagal beradaptasi dengan lingkungan di sana.

    Al-Nassr merekrut Durán pada bursa transfer musim dingin tahun 2025 dari Aston Villa dengan nilai transfer sebesar 80 juta euro, setelah ia menampilkan performa yang mengesankan di Liga Primer Inggris.

    Pada saat itu, Deco mengadakan pertemuan dengan agen pemain asal Kolombia tersebut untuk membahas kemungkinan merekrutnya ke Barcelona, sebelum sang pemain akhirnya memilih untuk pindah ke Liga Saudi. 

    Namun, pengalaman Durán bersama Al-Nassr tidak berjalan mulus, di mana ia hanya tampil dalam sejumlah pertandingan terbatas sebelum dipinjamkan ke Zenit St. Petersburg di Rusia, lalu ke Fenerbahçe di Turki, di mana ia berhasil menunjukkan sebagian dari potensinya.

    Selama beberapa pekan terakhir, Al-Nassr memberikan lampu hijau kepada perwakilan pemain Kolombia tersebut untuk mencari klub baru baginya, dan komunikasi pun dimulai dengan beberapa klub Eropa, di mana Barcelona menjadi salah satunya mengingat hubungan sebelumnya antara kedua belah pihak.

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  • Yokohama F.Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Benfica ikut terlibat dalam negosiasi

    Benfica juga telah menerima tawaran untuk merekrut pemain tersebut, dan saat ini sedang mempelajari detail kesepakatan tersebut. Pihak klub asal Portugal itu rencananya akan mengirim perwakilan ke Arab Saudi guna mencoba menyelesaikan kesepakatan tersebut dalam bentuk peminjaman dengan opsi pembelian, asalkan tercapai kesepakatan mengenai gaji sang pemain.

    Laporan-laporan menunjukkan bahwa John Duran mungkin akan meninggalkan Al-Nassr melalui status pinjaman dengan opsi pembelian, yang menjadikannya pilihan menarik di bursa transfer bagi klub-klub yang tertarik merekrutnya.

    Pemain berusia 22 tahun ini ingin kembali ke Eropa dengan cara apa pun, karena ia yakin masih mampu menghidupkan kembali karier sepak bolanya yang terhenti lebih awal setelah pindah ke Arab Saudi, terutama karena ia memiliki kemampuan fisik dan teknis yang luar biasa yang membuatnya berpotensi bersinar di masa depan.

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