Pengganti Álvarez... Barcelona kembali menunjukkan minatnya pada bintang Al-Nassr

Barcelona terus berupaya memperkuat lini serangnya, karena klub asal Katalonia ini kini dituntut untuk merekrut satu atau dua penyerang selama jendela transfer saat ini, menyusul hengkangnya Robert Lewandowski, serta kemungkinan kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain.

Prioritas utama manajemen Barcelona tetaplah merekrut Julian Álvarez, penyerang Atlético Madrid, namun para petinggi Barça menyadari bahwa negosiasi tersebut semakin rumit dalam beberapa hari terakhir.

Barcelona diperkirakan akan memutuskan dalam minggu depan apakah mereka dapat meyakinkan Atlético Madrid untuk melepas penyerangnya, sementara direktur olahraga Deco terus menelaah beberapa alternatif yang tersedia.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa penyerang asal Kolombia, John Durán, yang saat ini bermain untuk Al-Nassr di Arab Saudi, termasuk di antara nama-nama yang baru-baru ini ditawarkan kepada Barcelona.

Duran memang sudah menjadi incaran klub Catalan tersebut lebih dari setahun yang lalu. Namun, tampaknya klub Portugal, Benfica, saat ini yang paling berpeluang untuk mendapatkan jasa pemain Kolombia tersebut, sementara langkah-langkah Barcelona belum melampaui tahap penawaran awal.