Scott mewujudkan ambisi seumur hidupnya pada Selasa malam ketika ia meraih caps senior pertamanya untuk England dalam laga Nations League melawan Czechia. Pemain berusia 23 tahun itu, yang lahir di Guernsey, menorehkan sejarah dengan menjadi pemain putra pertama dari Channel Islands yang membela England sejak playmaker legendaris Southampton, Matt Le Tissier, terakhir tampil pada 1997. Ini menjadi malam yang penting bagi sang pemain dan wilayah asalnya, saat ia menginjakkan kaki ke lapangan untuk menegaskan laju pesatnya menapaki piramida sepak bola Inggris.

England sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan ketika Scott dimasukkan ke pertandingan. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Anthony Gordon memecah kebuntuan lewat sundulan hanya dua menit setelah jeda, dan kapten Harry Kane menggandakan keunggulan pada menit ke-69. Hampir seketika setelah gol kedua, manajer interim Lee Carsley menoleh ke bangku cadangannya dan memberikan debut kepada Scott sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 menggantikan Elliott Anderson untuk menuntaskan kemenangan 2-0 di depan pendukung tuan rumah yang bersukacita.