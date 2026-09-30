Getty Images Sport
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Pengasingan Guernsey selama tiga dekade berakhir ketika bintang Bournemouth Alex Scott menjalani debutnya bersama Inggris dalam kemenangan atas Ceko
Malam bersejarah bagi bintang Guernsey
Scott mewujudkan ambisi seumur hidupnya pada Selasa malam ketika ia meraih caps senior pertamanya untuk England dalam laga Nations League melawan Czechia. Pemain berusia 23 tahun itu, yang lahir di Guernsey, menorehkan sejarah dengan menjadi pemain putra pertama dari Channel Islands yang membela England sejak playmaker legendaris Southampton, Matt Le Tissier, terakhir tampil pada 1997. Ini menjadi malam yang penting bagi sang pemain dan wilayah asalnya, saat ia menginjakkan kaki ke lapangan untuk menegaskan laju pesatnya menapaki piramida sepak bola Inggris.
England sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan ketika Scott dimasukkan ke pertandingan. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Anthony Gordon memecah kebuntuan lewat sundulan hanya dua menit setelah jeda, dan kapten Harry Kane menggandakan keunggulan pada menit ke-69. Hampir seketika setelah gol kedua, manajer interim Lee Carsley menoleh ke bangku cadangannya dan memberikan debut kepada Scott sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 menggantikan Elliott Anderson untuk menuntaskan kemenangan 2-0 di depan pendukung tuan rumah yang bersukacita.
- AFP
Merefleksikan terobosan di level internasional
Berbicara kepada ITV Sport, Scott cepat mengakui besarnya pencapaian tersebut dan perkembangan pribadi yang dibutuhkan untuk mencapai level ini. Ia mengakui bahwa pengalaman-pengalaman sebelumnya bersama skuad senior memberinya fondasi yang diperlukan untuk momen ini. Gelandang itu merupakan sosok langganan di kelompok umur Inggris, tetapi langkah naik ke tim senior menjadi puncak dari dedikasi bertahun-tahun sejak masa-masa awalnya di akademi Bristol City. "Saya banyak belajar, jelas. Saya rasa pada pemusatan latihan pertama saya, November lalu, saya mungkin belum siap untuk bermain," jelas Scott.
Pemain Bournemouth itu mengungkapkan kebanggaan besar karena berhasil mencapai target yang sering dipandang banyak pemain muda di Kepulauan Channel sebagai sesuatu yang tak terjangkau karena keterisolasian geografis mereka dari pusat-pusat utama di daratan utama. "Saya jelas sangat senang. Ini adalah sesuatu yang Anda impikan sejak kecil, dan saat Anda masih muda, Anda sebenarnya tidak pernah benar-benar berpikir itu akan menjadi kenyataan, jadi ada banyak kerja keras yang dicurahkan untuk itu," tambahnya.
Evolusi seorang talenta Premier League
Meski harus menunggu kesempatannya di lapangan, Scott menegaskan bahwa waktu yang ia habiskan untuk berlatih bersama bintang-bintang mapan seperti Kane dan Jude Bellingham sangat penting bagi pemahaman taktisnya. Ia memandang masa-masanya di pinggiran skuad sebagai proses magang yang diperlukan. "Menjadi bagian dari skuad dan berada di tim... itu sebuah kehormatan besar," kata Scott.
Gelandang itu percaya dirinya telah berkembang pesat dalam 12 bulan terakhir, baik dari segi performa fisik maupun ketahanan mental. Merefleksikan transisinya dari prospek menjanjikan menjadi pemain internasional penuh, ia menyoroti periode musim panas sebagai titik balik kepercayaan dirinya. "Saya merasa itu adalah langkah besar bagi saya, tetapi saya belajar banyak di lapangan, di luar lapangan, dalam latihan, dan saya merasa lebih siap pada musim panas," ujarnya.
- Getty Images Sport
Menantikan masa depan yang cerah
Setelah kini mengamankan caps pertamanya, Scott haus akan lebih banyak kesempatan di bawah staf pelatih Inggris saat ini. Ia menilai lingkungan yang diciptakan di St George’s Park membantunya merasa cukup nyaman untuk tampil di level tertinggi. Setelah memantapkan diri sebagai pemain reguler Premier League di Vitality Stadium, Scott kini akan berupaya menjadi bagian tetap dalam skuad Inggris saat mereka membangun tim menuju turnamen-turnamen mendatang.
"Saya jelas sudah siap sekarang. Ini hasil kerja keras, dan saya sangat berterima kasih kepada staf dan pelatih karena telah memainkan saya," pungkasnya.
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