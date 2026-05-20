Seperti dilaporkan oleh tz, pada 13 April 2025, Musiala menyebabkan kecelakaan mobil parah di jalan tol A8 akibat mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi, dan akibatnya ia kehilangan SIM-nya.
"Penganiayaan karena kelalaian" akibat tabrakan hebat: Insiden pengemudi ugal-ugalan berakibat buruk bagi bintang Bayern, Jamal Musiala
Musiala dilaporkan menabrak sebuah VW Golf saat melakukan manuver menyalip dengan kecepatan 194 km/jam, padahal batas kecepatan di lokasi kecelakaan hanya 120 km/jam. Penumpang VW tersebut mengalami luka ringan, sedangkan kerugian materiil menurut keterangan Kejaksaan mencapai sekitar 200.000 euro. Hal ini disampaikan oleh Florian Lindemann, juru bicara Kejaksaan, kepada tz.
Menurut Lindemann, Pengadilan Negeri München "pada 28 Januari 2026 telah mengeluarkan putusan pidana yang kini telah berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa Jamal M. atas tuduhan membahayakan lalu lintas secara lalai dan penganiayaan ringan dalam dua kasus."
Musiala harus membayar denda dan tidak diperbolehkan mengemudi sendiri sejak pertengahan Februari. Musiala tidak diperbolehkan "memperoleh kembali SIM-nya sebelum berlalu sembilan bulan sejak putusan hukuman tersebut menjadi final."
- AFP
Jamal Musiala: Cedera parah setelah "peristiwa yang menentukan"
"Saya telah menerima hukuman atas hal ini serta larangan mengemudi yang dijatuhkan," katanya kepada Bild. Kecelakaan itu merupakan "peristiwa yang sangat menentukan", yang "juga harus saya hadapi", kata Musiala. Ia "tentu saja juga bertanggung jawab. Saya semakin bersyukur karena tidak ada yang terluka parah akibat kelalaian saya," katanya. Baik pihak berwenang di FC Bayern maupun di DFB telah diberitahu tentang insiden tersebut dan telah mendukungnya, jelas sang pemain.
Bagi Musiala, skandal ngebut dan pencabutan SIM bukanlah satu-satunya pukulan telak pada tahun 2025. Beberapa bulan kemudian, pemain serang berbakat dari juara bertahan Jerman itu mengalami cedera parah saat Piala Dunia Antarklub. Dalam sebuah benturan dengan kiper PSG Gianluigi Donnarumma, Musiala mengalami patah tulang betis dan juga mengalami cedera ligamen yang parah akibat dislokasi pergelangan kaki.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala di FC Bayern sedang dalam perjalanan untuk kembali menjadi "Magic Musiala"
Baru pada pertengahan Januari, pemain berusia 23 tahun itu kembali beraksi, namun pada bulan Maret ia kembali mengalami kemunduran berupa rasa sakit pada pergelangan kakinya yang cedera. Menjelang Piala Dunia yang akan datang, Musiala masih berusaha menemukan performa terbaiknya seperti sebelum cedera.
Pelatih Bayern, Vincent Kompany, memberikan semangat kepadanya terutama saat ia mengalami krisis performa. "Secara fisik, ia sudah sangat dekat dengan level terbaiknya. Berlari, menekan, memenangkan duel - ia sudah bisa melakukannya sekarang. Hanya ada satu pertanyaan: Kapan 'Magic Musiala' ini akan kembali? Jamal dalam masa kejayaannya," kata Kompany pada awal Mei: "Jika kebebasan total itu kembali suatu saat nanti, dan itu pasti akan terjadi, maka kamu akan memiliki versi yang lebih matang dari Jamal Musiala. Dan sebagai pelatih, saya menantikannya."
Jamal Musiala: Data Kinerja dan Statistik di FC Bayern Musim 2025/26
Lomba Pertandingan Gol Assist Bundesliga 15 3 4 Liga Champions 6 2 1 Piala DFB 2 - 1