"Penganiayaan karena kelalaian" akibat tabrakan hebat: Insiden pengemudi ugal-ugalan berakibat buruk bagi bintang Bayern, Jamal Musiala

Musiala dilaporkan menabrak sebuah VW Golf saat melakukan manuver menyalip dengan kecepatan 194 km/jam, padahal batas kecepatan di lokasi kecelakaan hanya 120 km/jam. Penumpang VW tersebut mengalami luka ringan, sedangkan kerugian materiil menurut keterangan Kejaksaan mencapai sekitar 200.000 euro. Hal ini disampaikan oleh Florian Lindemann, juru bicara Kejaksaan, kepada tz.

Menurut Lindemann, Pengadilan Negeri München "pada 28 Januari 2026 telah mengeluarkan putusan pidana yang kini telah berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa Jamal M. atas tuduhan membahayakan lalu lintas secara lalai dan penganiayaan ringan dalam dua kasus."

Musiala harus membayar denda dan tidak diperbolehkan mengemudi sendiri sejak pertengahan Februari. Musiala tidak diperbolehkan "memperoleh kembali SIM-nya sebelum berlalu sembilan bulan sejak putusan hukuman tersebut menjadi final."