AFP
Diterjemahkan oleh
Pengambilalihan oleh Sergio Ramos batal! Sevilla mundur dari kesepakatan setelah legenda Real Madrid dan Spanyol itu memangkas tawarannya hingga setengahnya, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan
Perubahan pikiran yang tiba-tiba
Menurut El Desmarque, Sevilla telah menghentikan negosiasi dengan Ramos dan kelompok investasinya menyusul perubahan drastis dalam proposal mereka. Dua minggu lalu, sebuah surat niat telah ditandatangani untuk akuisisi senilai €440 juta. Kesepakatan awal ini mencakup €80 juta untuk penambahan modal, €290 juta untuk para pemegang saham, dan sisa dana dialokasikan untuk melunasi utang bersih klub yang diperkirakan. Pihak penjual bahkan telah setuju untuk memberikan perpanjangan waktu pembayaran sambil menanggung kerugian apa pun yang terjadi hingga penandatanganan akhir. Ramos telah meyakinkan pemilik saat ini bahwa jaminan pembayaran akan diberikan, sehingga perubahan haluan mendadak pada Rabu ini sangat tidak terduga.
- Getty Images Sport
Usulan yang dipotong
Situasi semakin memburuk ketika Ramos hadir dalam pertemuan Rabu lalu bersama seorang perwakilan baru. Roberto Alvarez, seorang pengacara olahraga ternama yang mewakili sebuah keluarga asal Meksiko yang akan memimpin proyek tersebut bersama-sama, menggantikan para penasihat sebelumnya. Konsorsium baru tersebut mengajukan syarat-syarat yang sangat berbeda, dengan memangkas nilai valuasi menjadi setengahnya menjadi €220 juta. Berdasarkan struktur yang telah direvisi ini, €120 juta akan disuntikkan ke dalam peningkatan modal darurat, sehingga memberikan kelompok tersebut 42 persen saham pengendali. Sisa €100 juta kemudian akan digunakan untuk membeli 18% saham lainnya dari pemegang saham yang ada, sehingga memberikan mereka kendali penuh sementara membuat sisa saham pada dasarnya tidak bernilai.
Sevilla membatalkan kesepakatan dengan Ramos
Tak mengherankan, pihak pemilik saat ini langsung menolak usulan yang telah diubah tersebut. Pihak penjual secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut, karena menganggap syarat-syarat keuangan baru itu sama sekali tidak dapat diterima demi masa depan klub. Dengan tidak menyebutkan saham mana yang tepat yang ingin mereka beli, calon pembeli berencana meluncurkan penawaran umum, sebuah langkah yang akan membuat pemilik saat ini terpinggirkan secara signifikan. Selain itu, tawaran yang diturunkan ini sebenarnya jauh lebih rendah daripada proposal alternatif yang sebelumnya diajukan oleh kelompok investasi lain, yang bahkan belum pernah dipertimbangkan oleh dewan direksi pada saat itu. Keruntuhan mendadak ini membuat semua pihak yang terlibat merasa seolah-olah lima bulan negosiasi intensif telah sia-sia belaka.
- Getty Images Sport
Klub La Liga tengah berlomba dengan waktu untuk mencari pembeli baru
Sevilla kini harus berlomba dengan waktu untuk mendapatkan investasi yang sangat penting. Mengingat penambahan modal wajib tetap menjadi kebutuhan mutlak, klub harus segera mencari pembeli baru. Untungnya bagi klub asal Andalusia ini, beberapa investor baru telah menghubungi mereka untuk menunjukkan kembali minatnya, sehingga negosiasi baru dapat segera dimulai.