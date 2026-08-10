Tak lama setelah pengumuman dari klub, Alalshikh merilis pernyataannya sendiri untuk menjelaskan mengapa grup Lion Sport memutuskan membatalkan akuisisi tersebut. Pejabat Arab Saudi itu mengisyaratkan bahwa waktu persetujuan regulasi membuat visinya mustahil diterapkan untuk kampanye saat ini.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di Derby County Football Club, dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini atas kerja keras mereka selama beberapa bulan terakhir," kata Alalshikh dalam pernyataannya. "Kami memahami bahwa proses IFR membutuhkan waktu dan sepenuhnya menghormati pentingnya hal itu, tetapi sayangnya karena musim sudah dimulai, itu tidak akan memberi kami waktu untuk mempersiapkan tim atau klub untuk musim yang akan datang."

Ia menambahkan: "Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, kami merasa tidak tepat untuk melanjutkan saat ini tanpa persiapan yang diperlukan, tetapi kami akan tetap berkomunikasi dengan klub dan melihat apa yang mungkin dilakukan di masa depan. Saya pribadi mendoakan tim dan klub meraih kesuksesan untuk musim yang akan datang."