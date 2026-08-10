Getty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh
Pengambilalihan Derby County yang didukung Saudi gagal setelah konsorsium mundur pada awal musim baru
Lion Sport mundur dari pembelian Pride Park
Derby County secara resmi mengumumkan bahwa rencana pengambilalihan oleh Lion Sport, sebuah konsorsium yang dipimpin ketua Saudi General Entertainment Authority, Alalshikh, batal terlaksana. Kabar ini menjadi pukulan besar bagi mereka yang mengharapkan suntikan modal baru di Pride Park, terutama karena kesepakatan itu sebelumnya sudah melewati hambatan regulasi utama yang dibutuhkan untuk pergantian kepemilikan.
Putar balik mendadak ini berarti Derby County akan tetap berada di bawah kepemilikan David Clowes dan Clowes Developments untuk masa mendatang. Klub dengan cepat memperjelas statusnya setelah pembicaraan itu kolaps, dengan menyatakan: "Untuk menghindari keraguan, klub kini tidak lagi dijual dan akan terus beroperasi di bawah dukungan setia, penuh komitmen, dan tak tergoyahkan dari Clowes Developments. Persiapan kami untuk musim baru EFL terus berlanjut, dimulai melawan Charlton Athletic pada hari Sabtu. Klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut."
- Getty Images Sport
Alalshikh menyebut timing sebagai faktor kunci
Tak lama setelah pengumuman dari klub, Alalshikh merilis pernyataannya sendiri untuk menjelaskan mengapa grup Lion Sport memutuskan membatalkan akuisisi tersebut. Pejabat Arab Saudi itu mengisyaratkan bahwa waktu persetujuan regulasi membuat visinya mustahil diterapkan untuk kampanye saat ini.
"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di Derby County Football Club, dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini atas kerja keras mereka selama beberapa bulan terakhir," kata Alalshikh dalam pernyataannya. "Kami memahami bahwa proses IFR membutuhkan waktu dan sepenuhnya menghormati pentingnya hal itu, tetapi sayangnya karena musim sudah dimulai, itu tidak akan memberi kami waktu untuk mempersiapkan tim atau klub untuk musim yang akan datang."
Ia menambahkan: "Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, kami merasa tidak tepat untuk melanjutkan saat ini tanpa persiapan yang diperlukan, tetapi kami akan tetap berkomunikasi dengan klub dan melihat apa yang mungkin dilakukan di masa depan. Saya pribadi mendoakan tim dan klub meraih kesuksesan untuk musim yang akan datang."
Kemunduran lain dalam kepemilikan klub sepakbola Inggris
Gagalnya kesepakatan dengan Derby menandai babak lain dalam hubungan Alalshikh yang rumit dengan kepemilikan klub sepakbola. Sebelumnya pernah memiliki Pyramids FC di Mesir dan klub Spanyol Almeria, ia telah lama mencari titik masuk yang sesuai ke sepakbola Inggris.
Laporan-laporan sebelumnya mengaitkannya dengan beberapa klub lain, termasuk Millwall, Southampton, dan Sheffield Wednesday. Meski memiliki kekayaan yang sangat besar, yang diperkirakan berada di kisaran $2,8 miliar, transisi dari mendominasi ring tinju ke ruang rapat sepakbola terbukti menjadi perjalanan kompleks yang penuh dengan tantangan regulasi dan hubungan masyarakat.
Prospek masa depan Derby County
Bagi Derby County, fokus kini sepenuhnya kembali ke lapangan saat mereka bersiap menjalani kehidupan di Championship. Klub ini telah melewati satu dekade yang penuh gejolak, termasuk periode administrasi yang menyakitkan dan sempat bermain di League One, tetapi stabilitas saat ini yang diberikan oleh Clowes Developments dipandang sebagai fondasi yang sangat penting.
Meski kesepakatan Alalshikh menjanjikan tingkat eksposur global dan kekuatan finansial yang berbeda, pimpinan klub tampaknya bertekad untuk melangkah maju tanpa gangguan dari tanda "dijual" yang menggantung di atas Pride Park.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami