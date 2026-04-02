Pengakuan mengerikan dari seorang bintang asal Senegal: Saya dikhianati dan hal itu benar-benar menghancurkan saya

Babi Cheikh Diop adalah juara Eropa U-19 bersama tim nasional Spanyol pada tahun 2015, dan telah tampil dalam tiga pertandingan internasional bersama tim nasional Senegal. Namun, karier sepak bolanya mengalami kemunduran dari tahun ke tahun, yang bertepatan dengan insiden keluarga yang mengerikan yang sangat memengaruhinya.

Dalam wawancara tersebut, Diop mengatakan: "Sekitar tiga tahun yang lalu, ketika saya bergabung dengan klub Aris Thessaloniki, salah satu kerabat dekat saya yang saya percayai telah mencuri uang saya."

Dia melanjutkan: "Dia mengambil semua uang di rekening bank saya, serta harta benda saya, dan meninggalkan saya dalam keadaan bangkrut. Semuanya terjadi begitu cepat, dan sebelum saya menyadarinya, saya tidak memiliki apa-apa lagi."

Dia melanjutkan: "Ibuku meminta saya untuk tidak mengungkapkan namanya, tetapi dia seperti ayah bagi saya; saya dibesarkan bersamanya karena ayah kandung saya meninggalkan kami saat saya berusia satu tahun, dan saya mempercayainya sepenuhnya serta menuruti perintahnya."

Dia berkata: "Itu adalah kejutan yang mengerikan dan sangat tidak menyenangkan. Saya memberinya kuasa umum karena kepercayaan saya padanya; dia memiliki wewenang untuk bertindak dan menandatangani atas nama saya. Itu adalah kesalahan besar dari pihak saya, tapi saya tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi."

Pemain itu melanjutkan: "Dia mengambil alih rumah-rumah saya, mobil-mobil saya, dan uang saya. Saya tidak berharap apa yang saya alami ini terjadi bahkan pada musuh-musuh saya. Sekarang akan sangat sulit bagi saya untuk mempercayai siapa pun lagi."

Dia menambahkan: "Dia menghilang, dan sangat sulit menemukannya. Saya menghabiskan waktu ini di Senegal mencoba mengatur urusan saya dan menata kembali keadaan saya, tapi saya kehilangan segalanya."