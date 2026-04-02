Pengakuan mengerikan dari seorang bintang asal Senegal: Saya dikhianati dan hal itu benar-benar menghancurkan saya

Terlalu percaya pada orang yang salah bisa berakibat fatal

Dalam pengakuan yang menyakitkan dan langka, mantan pemain tim nasional Senegal, Babi Cheikh Diop, menceritakan detail kehancuran finansial dan psikologis yang dialaminya setelah menjadi korban penipuan besar-besaran oleh seseorang yang sangat ia percayai, dan menyebut apa yang dialaminya sebagai "mimpi buruk yang takkan ia harapkan bahkan bagi musuh bebuyutannya". 

Sheikh Diop (28 tahun), yang pernah dianggap sebagai talenta menjanjikan, kini berusaha membangun kembali karier sepak bolanya setelah melewati tahun-tahun yang sulit.

  • Kembali ke lapangan setelah lama absen

    Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "AS", Diop mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan klub Spanyol Promisas E.D.F., salah satu klub divisi ketiga, di mana ia baru-baru ini menandatangani kontrak.

    Pemain asal pinggiran kota Gediwaye, Senegal, itu menegaskan: "Saya senang sekarang, dan akhirnya bisa tersenyum setelah mimpi buruk yang mengerikan... Saya menjauh dari dunia sepak bola untuk sementara waktu, dan rasanya menyentuh bola lagi sungguh luar biasa, saya baru mengikuti satu sesi latihan saja sejauh ini."

    Pemain yang pernah bermain untuk klub-klub seperti Celta Vigo, Olympique Lyon, Aris Thessaloniki, dan Elche ini menambahkan: "Saya harus memulai dari nol."

  • Pengkhianatan dari orang yang dipercaya dan kehilangan segalanya

    Babi Cheikh Diop adalah juara Eropa U-19 bersama tim nasional Spanyol pada tahun 2015, dan telah tampil dalam tiga pertandingan internasional bersama tim nasional Senegal. Namun, karier sepak bolanya mengalami kemunduran dari tahun ke tahun, yang bertepatan dengan insiden keluarga yang mengerikan yang sangat memengaruhinya.

    Dalam wawancara tersebut, Diop mengatakan: "Sekitar tiga tahun yang lalu, ketika saya bergabung dengan klub Aris Thessaloniki, salah satu kerabat dekat saya yang saya percayai telah mencuri uang saya."

    Dia melanjutkan: "Dia mengambil semua uang di rekening bank saya, serta harta benda saya, dan meninggalkan saya dalam keadaan bangkrut. Semuanya terjadi begitu cepat, dan sebelum saya menyadarinya, saya tidak memiliki apa-apa lagi."

    Dia melanjutkan: "Ibuku meminta saya untuk tidak mengungkapkan namanya, tetapi dia seperti ayah bagi saya; saya dibesarkan bersamanya karena ayah kandung saya meninggalkan kami saat saya berusia satu tahun, dan saya mempercayainya sepenuhnya serta menuruti perintahnya."

    Dia berkata: "Itu adalah kejutan yang mengerikan dan sangat tidak menyenangkan. Saya memberinya kuasa umum karena kepercayaan saya padanya; dia memiliki wewenang untuk bertindak dan menandatangani atas nama saya. Itu adalah kesalahan besar dari pihak saya, tapi saya tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi."

    Pemain itu melanjutkan: "Dia mengambil alih rumah-rumah saya, mobil-mobil saya, dan uang saya. Saya tidak berharap apa yang saya alami ini terjadi bahkan pada musuh-musuh saya. Sekarang akan sangat sulit bagi saya untuk mempercayai siapa pun lagi."

    Dia menambahkan: "Dia menghilang, dan sangat sulit menemukannya. Saya menghabiskan waktu ini di Senegal mencoba mengatur urusan saya dan menata kembali keadaan saya, tapi saya kehilangan segalanya."

  • Saya memberi diri saya waktu dua tahun untuk kembali ke puncak

    Diop menggambarkan besarnya kerugian tersebut dengan mengatakan: "Hal itu benar-benar menghancurkan saya, tidak tersisa sepeser pun di rekening bank saya. Saya sempat menghasilkan uang dan menabung jutaan, tetapi dia mengambil semuanya."

    Dia menambahkan: "Saya berhasil melewati masa sulit ini berkat dukungan beberapa teman di dunia sepak bola, terutama agennya, Eric Alonso, yang memberi saya kesempatan kedua."

    Dia menambahkan: "Dia memberi saya tempat tinggal, makanan, dan pekerjaan sebagai pemain sepak bola, serta membantu saya menemukan kebahagiaan dan keinginan untuk terus maju."

    Meskipun semua yang terjadi, sang pemain menunjukkan keyakinan besar pada kemampuannya untuk kembali: "Saya sangat yakin akan hal itu, saya akan kembali ke performa terbaik saya dan Anda akan melihat saya di puncak lagi. Saya masih muda, tahu kekuatan saya, memiliki pengalaman, secara mental saya lebih kuat dari sebelumnya, dan memiliki tekad yang kuat. Saya akan memberi diri saya dua tahun untuk kembali ke puncak."

    Perlu dicatat bahwa Pape Cheikh Diop saat ini bermain di liga regional Spanyol, dan berharap dapat menghidupkan kembali kariernya serta kembali ke divisi utama.

