Buzzi
Diterjemahkan oleh
Pengakuan Bobo Vieri tentang R9: "Saya tertawa terbahak-bahak karena Anda benar-benar tidak bisa menghentikan Sang Fenomena dalam latihan!"
Bergabung dengan Sang Fenomena
Ketika Vieri pindah ke Inter Milan menjelang musim 1999–2000, ia melakukannya dengan satu tujuan yang jelas: bermain bersama Ronaldo. Bintang asal Brasil itu sudah tiba di klub tersebut dua musim sebelumnya, dan memantapkan dirinya sebagai ikon utama. Kedatangan Vieri seketika membuat antusiasme para pendukung Inter melonjak tajam.
Di atas kertas, kemitraan Vieri-Ronaldo digadang-gadang sebagai duet penyerang paling berbahaya di sepak bola dunia, dan sangat mungkin juga dalam seluruh sejarah Inter. Gabungan pedigree elite mereka menciptakan ekspektasi besar bahwa mereka akan mendominasi sepak bola Italia dan Eropa sepenuhnya.
- Gribaudi/ImagePhoto
Menertawakan kehebatan yang tak terbendung
Berbicara di The Late Run, Vieri mengingat momen tepat ketika dia menyadari betapa istimewanya rekan setim barunya itu pada sesi latihan pertama mereka. Melihat Ronaldo dengan mudah melewati para bek dan mencetak gol dari mana saja membuat Vieri kebingungan sampai tertawa.
"Dia menerima bola dari lini tengah, menggiring bola melewati semua orang, lalu mencetak gol," kenang Vieri. "Saya langsung tertawa, lalu seseorang bertanya, 'Kenapa kamu tertawa?' Saya menjawab, 'Apa kamu benar-benar melihat dia?'... Dia secepat Ben Johnson, dengan teknik yang luar biasa... Anda benar-benar tidak bisa menghentikannya."
Kemitraan yang tragis dan singkat
Terlepas dari potensi luar biasa itu, kenyataan pahit menghantam di atas lapangan akibat cedera berkepanjangan yang terus menghantui Ronaldo. Tragisnya, keduanya tidak pernah memenangkan trofi besar bersama dan hanya mencatatkan total 11 penampilan bermain berdampingan di lapangan.
Dalam 667 menit yang mereka jalani bersama, keterlibatan gol gabungan mereka hanya mencapai tiga gol. Rinciannya, dua gol dicetak Vieri berkat assist Ronaldo, dan satu gol dicetak Ronaldo lewat umpan Vieri.
- Buzzi
Akhir sebuah era
Memasuki musim 2002–2003, kolaborasi mereka berakhir secara mendadak ketika Ronaldo memilih meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan Real Madrid. Kepergian besar itu menutup lebih cepat sebuah kemitraan yang pada akhirnya membuat para penggemar bertanya-tanya tentang apa yang mungkin bisa terjadi.
Meski waktu mereka berbagi lapangan sangat terbatas, kenangan Vieri saat bermain bersama salah satu talenta terbaik yang pernah dimiliki sepakbola tetap begitu jelas. Kebersamaan singkat mereka di Inter Milan menjadi salah satu kisah "bagaimana jika" terbesar dalam sejarah sepakbola.
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