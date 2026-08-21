Ketika Vieri pindah ke Inter Milan menjelang musim 1999–2000, ia melakukannya dengan satu tujuan yang jelas: bermain bersama Ronaldo. Bintang asal Brasil itu sudah tiba di klub tersebut dua musim sebelumnya, dan memantapkan dirinya sebagai ikon utama. Kedatangan Vieri seketika membuat antusiasme para pendukung Inter melonjak tajam.

Di atas kertas, kemitraan Vieri-Ronaldo digadang-gadang sebagai duet penyerang paling berbahaya di sepak bola dunia, dan sangat mungkin juga dalam seluruh sejarah Inter. Gabungan pedigree elite mereka menciptakan ekspektasi besar bahwa mereka akan mendominasi sepak bola Italia dan Eropa sepenuhnya.