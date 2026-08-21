Buzzi
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Pengakuan Bobo Vieri soal R9: "Saya tertawa terbahak-bahak karena Anda benar-benar tidak bisa menghentikan Sang Fenomena dalam latihan!"
Bergabung dengan Sang Fenomena
Ketika Vieri pindah ke Inter Milan menjelang musim 1999–2000, ia melakukannya dengan satu tujuan yang jelas: bermain bersama Ronaldo. Bintang asal Brasil itu sudah lebih dulu tiba di klub dua musim sebelumnya dan menegaskan dirinya sebagai ikon utama. Kedatangan Vieri langsung membuat antusiasme para pendukung Inter melonjak drastis.
Di atas kertas, duet Vieri-Ronaldo digadang-gadang sebagai pasangan penyerang paling berbahaya di sepakbola dunia, dan sangat mungkin juga dalam seluruh sejarah Inter. Kualitas elite yang mereka miliki bersama menciptakan ekspektasi besar bahwa mereka akan mendominasi sepakbola Italia dan Eropa sepenuhnya.
- Gribaudi/ImagePhoto
Menertawakan kecemerlangan yang tak terbendung
Berbicara di The Late Run, Vieri mengenang momen persis ketika dia menyadari betapa istimewanya rekan setim barunya itu dalam sesi latihan pertama mereka. Melihat Ronaldo dengan mudah melewati para bek dan mencetak gol dari mana saja membuat Vieri kebingungan hingga tertawa.
"Dia mendapat bola dari lini tengah, menggiring bola melewati semua orang, lalu mencetak gol," kenang Vieri. "Saya langsung tertawa, dan seseorang bertanya, 'Kenapa kamu tertawa?' Saya menjawab, 'Apa kalian benar-benar melihat dia?'... Dia secepat Ben Johnson, dengan teknik yang luar biasa... Anda benar-benar tidak bisa menghentikannya."
Kemitraan yang secara tragis sangat singkat
Terlepas dari potensi yang luar biasa besar, kenyataan pahit menghantam di lapangan akibat cedera berkepanjangan yang menghantui Ronaldo. Tragisnya, keduanya tidak pernah memenangi trofi besar bersama dan hanya mencatat total 11 penampilan secara bersamaan di lapangan.
Dalam 667 menit kebersamaan mereka, kontribusi gol gabungan keduanya hanya berjumlah tiga gol. Rinciannya, dua gol dicetak Vieri berkat assist Ronaldo, dan satu gol dicetak Ronaldo setelah mendapat umpan dari Vieri.
- Buzzi
Akhir sebuah era
Memasuki musim 2002–2003, kolaborasi mereka berakhir secara tiba-tiba ketika Ronaldo memilih meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan Real Madrid. Kepergian besar itu menutup lebih cepat sebuah kemitraan yang pada akhirnya membuat para penggemar bertanya-tanya tentang apa yang mungkin bisa terjadi.
Meski waktu mereka berbagi lapangan sangat terbatas, kenangan Vieri saat bermain bersama salah satu talenta terbesar dalam sejarah sepakbola tetap begitu jelas. Kebersamaan singkat mereka di Inter Milan menjadi salah satu kisah "bagaimana-jika" terbesar dalam sejarah sepakbola.
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