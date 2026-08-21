Ketika Vieri pindah ke Inter Milan menjelang musim 1999–2000, ia melakukannya dengan satu tujuan yang jelas: bermain bersama Ronaldo. Bintang asal Brasil itu sudah lebih dulu tiba di klub dua musim sebelumnya dan menegaskan dirinya sebagai ikon utama. Kedatangan Vieri langsung membuat antusiasme para pendukung Inter melonjak drastis.

Di atas kertas, duet Vieri-Ronaldo digadang-gadang sebagai pasangan penyerang paling berbahaya di sepakbola dunia, dan sangat mungkin juga dalam seluruh sejarah Inter. Kualitas elite yang mereka miliki bersama menciptakan ekspektasi besar bahwa mereka akan mendominasi sepakbola Italia dan Eropa sepenuhnya.