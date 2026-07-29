Action Plus
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Pengadilan Brasil menjatuhkan hukuman yang menjadi terobosan kepada pemain Internacional atas tekel yang membuat rival Cruzeiro mengalami patah kaki
Putusan penting oleh tribunal olahraga
Pengadilan Tinggi Keadilan Olahraga Brasil (STJD) mengambil langkah luar biasa dengan melarang Gabriel bermain selama waktu yang dibutuhkan Pec untuk kembali ke lapangan. Penyerang Cruzeiro itu mengalami patah tulang tibia kiri pada debutnya setelah tekel keras dari bek Internacional tersebut dalam laga Serie A pada 23 Juli.
Keputusan pengadilan, yang dijatuhkan pada Selasa, menetapkan bahwa Gabriel akan tetap menepi sampai Pec dinyatakan pulih secara medis untuk kembali berlatih. Untuk memastikan hukuman itu tetap berada dalam batas hukum, skorsing tersebut dibatasi maksimal 180 hari.
- Action Plus
Gabriel membela dirinya
Berbicara di hadapan pengadilan, Gabriel yang terpukul menegaskan bahwa tidak ada niat jahat di balik tekel yang menyebabkan cedera tersebut. Bek berusia 22 tahun itu mengungkapkan penyesalan mendalam atas situasi tersebut, sembari mengungkap dampak pribadi yang ditimbulkan insiden itu terhadap kondisi mentalnya sejak pertandingan tersebut berlangsung.
"Saya mengalami malam-malam tanpa tidur sambil mendoakannya, dan saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua orang di Cruzeiro," katanya. "Saya merasa akan lebih dulu mencapai bola, dan memang begitu.
"Karena lapangan cukup licin dan basah, saya akhirnya mengenai bola dan kemudian saya tidak sempat menarik kaki saya kembali, dan begitulah tekel yang agak lebih keras ini terjadi, tetapi tanpa niat untuk mencelakai sesama profesional saya atau adanya niat jahat."
Gabriel secara resmi didakwa berdasarkan Pasal 254 dari Kode Keadilan Olahraga Brasil, yang mencakup "permainan keras". Meski pasal itu biasanya memuat rentang jumlah pertandingan tertentu, pihak penuntut berhasil mengajukan perpanjangan berdasarkan ketentuan khusus yang memungkinkan hukuman skors seorang pelanggar disesuaikan dengan waktu pemulihan pemain yang cedera dalam kasus trauma fisik berat.
Kemunduran telak bagi Cruzeiro
Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Cruzeiro, yang telah berinvestasi besar untuk Pec hanya beberapa pekan sebelum insiden tersebut. Penyerang itu merupakan rekrutan andalan bagi raksasa Brasil tersebut, didatangkan dari LA Galaxy dengan biaya setidaknya $12 juta, yang menjadi rekor klub, saat jeda Piala Dunia 2026.
Para petinggi Cruzeiro tetap fokus pada pemulihan sang pemain, meski parahnya patah tulang kaki itu berarti mereka akan kehilangan rekrutan pemecah rekor tersebut untuk sebagian besar musim ini. Implikasi finansial dan olahraga bagi klub sangat besar, mengingat pengeluaran signifikan yang diperlukan untuk memboyong kembali pemain berusia 25 tahun itu ke Brasil dari Amerika Utara.
- Action Plus
Panel terbelah soal larangan berdasarkan durasi pemulihan
Keputusan untuk menerapkan hukuman yang tidak tradisional seperti itu tidak diambil secara bulat oleh panel adjudikasi. Salah satu hakim olahraga, Rodrigo Steinmann Bayer, pada awalnya berargumen menentang larangan bermain sepanjang masa pemulihan, dan memilih hukuman skorsing standar enam pertandingan.
Namun, pada akhirnya Bayer kalah suara dari mayoritas panel. Presiden pengadilan Jorge Octavio Lavocat Galvao, bersama Eduardo Xible Salles Ramos dan Aline Goncalves Jatahy, semuanya memberikan suara mendukung penerapan hukuman yang lebih panjang itu. Putusan tersebut masih bisa diajukan banding oleh Internacional, tetapi untuk saat ini, masa depan bek itu dalam waktu dekat sepenuhnya bergantung pada perkembangan medis pria yang dia cederai.
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