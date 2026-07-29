Berbicara di hadapan pengadilan, Gabriel yang terpukul menegaskan bahwa tidak ada niat jahat di balik tekel yang menyebabkan cedera tersebut. Bek berusia 22 tahun itu mengungkapkan penyesalan mendalam atas situasi tersebut, sembari mengungkap dampak pribadi yang ditimbulkan insiden itu terhadap kondisi mentalnya sejak pertandingan tersebut berlangsung.

"Saya mengalami malam-malam tanpa tidur sambil mendoakannya, dan saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua orang di Cruzeiro," katanya. "Saya merasa akan lebih dulu mencapai bola, dan memang begitu.

"Karena lapangan cukup licin dan basah, saya akhirnya mengenai bola dan kemudian saya tidak sempat menarik kaki saya kembali, dan begitulah tekel yang agak lebih keras ini terjadi, tetapi tanpa niat untuk mencelakai sesama profesional saya atau adanya niat jahat."

Gabriel secara resmi didakwa berdasarkan Pasal 254 dari Kode Keadilan Olahraga Brasil, yang mencakup "permainan keras". Meski pasal itu biasanya memuat rentang jumlah pertandingan tertentu, pihak penuntut berhasil mengajukan perpanjangan berdasarkan ketentuan khusus yang memungkinkan hukuman skors seorang pelanggar disesuaikan dengan waktu pemulihan pemain yang cedera dalam kasus trauma fisik berat.



