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Penerus Yan Diomande? RB Leipzig capai kesepakatan dengan mantan winger Chelsea untuk menggantikan bintang muda Real Madrid
Leipzig mengidentifikasi pengganti Diomande
Menyusul kepergian Diomande yang menyita perhatian, yang secara resmi telah menuntaskan kepindahan sensasional ke Real Madrid, RB Leipzig tidak membuang waktu untuk mengidentifikasi generasi talenta mereka berikutnya. Klub Jerman itu, yang terkenal akan kemampuan mereka menemukan dan mengembangkan pemain muda elite, mengalihkan perhatian ke kasta tertinggi Prancis untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain internasional Pantai Gading tersebut.
Mantan winger Chelsea, Moreira, muncul sebagai target prioritas untuk menggantikan peran Diomande. Pemain internasional Belgia itu, yang bergabung dengan Strasbourg setelah periode singkat di Stamford Bridge, telah memberi lampu hijau untuk kepindahan tersebut, menurut Foot Mercato.
- PRESSE SPORTS
Dua perekrutan dari Strasbourg
Pengejaran terhadap Moreira hanyalah satu bagian dari rencana sapu bersih ganda terhadap klub saudara Chelsea milik BlueCo. Leipzig juga telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka merekrut El Mourabet, prospek lain dengan penilaian tinggi yang saat ini berkembang di Stade de la Meinau.
Dua operasi ini merupakan kemajuan besar dalam strategi rekrutmen musim panas Leipzig. Dengan lebih dulu mengamankan kesepakatan para pemain, klub yang didukung Red Bull itu telah memberi tekanan kepada Strasbourg untuk bernegosiasi. Klub Prancis tersebut telah menjadi tempat buruan rutin bagi tim-tim elite Eropa karena fokus mereka pada pengembangan pemain muda, tetapi kehilangan dua prospek kunci secara bersamaan akan menjadi ujian berat bagi kedalaman skuad mereka.
Negosiasi memasuki fase krusial
Meski para pemain siap pindah, RB Leipzig masih harus meyakinkan Strasbourg agar mau melepas aset mereka. Klub Ligue 1 itu diperkirakan akan bersikap keras dalam negosiasi, karena sepenuhnya menyadari besarnya pemasukan tak terduga yang baru-baru ini diterima Leipzig dari penjualan Diomande.
Negosiasi antara kedua petinggi klub kini akan menjadi sorotan utama, dengan Leipzig bersemangat untuk segera mengintegrasikan kedua pemain tersebut agar transisi pramusim berjalan mulus. Namun, Strasbourg sudah lebih dulu menghadapi perubahan besar dalam skuad mereka pada musim panas ini, terutama setelah kehilangan kapten klub Emmanuel Emegha dan gelandang serbabisa Valentin Barco ke Chelsea. Dengan kepergian pemain-pemain kunci itu sudah rampung, tim Prancis tersebut jelas akan menuntut biaya pasti yang besar serta bonus tambahan yang menggiurkan sebelum menyetujui satu lagi kepergian ganda.
- AFP
Model rekrutmen Leipzig yang telah terbukti
Langkah untuk mendatangkan Moreira dan El Mourabet sangat selaras dengan filosofi RB Leipzig yang merekrut pemain dengan nilai jual kembali tinggi dan potensi yang sangat besar. Klub ini membangun kesuksesan modernnya dengan menyediakan wadah bagi talenta-talenta Ligue 1 untuk berkembang sebelum menjual mereka demi keuntungan yang sangat besar. Kepindahan Diomande yang memecahkan rekor ke Bernabeu hanyalah contoh terbaru dari siklus bisnis sukses yang berjalan ini.
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