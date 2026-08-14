Menyusul kepergian Diomande yang menyita perhatian, yang secara resmi telah menuntaskan kepindahan sensasional ke Real Madrid, RB Leipzig tidak membuang waktu untuk mengidentifikasi generasi talenta mereka berikutnya. Klub Jerman itu, yang terkenal akan kemampuan mereka menemukan dan mengembangkan pemain muda elite, mengalihkan perhatian ke kasta tertinggi Prancis untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain internasional Pantai Gading tersebut.

Mantan winger Chelsea, Moreira, muncul sebagai target prioritas untuk menggantikan peran Diomande. Pemain internasional Belgia itu, yang bergabung dengan Strasbourg setelah periode singkat di Stamford Bridge, telah memberi lampu hijau untuk kepindahan tersebut, menurut Foot Mercato.



