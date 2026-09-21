Getty/GOAL
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'Penerus Steven Gerrard' - Dominik Szoboszlai berada di 'jalur yang tepat' di Liverpool untuk mewarisi jabatan kapten dari Virgil van Dijk & mengikuti jejak ikon Anfield
Szoboszlai menandatangani kontrak baru di Liverpool
Ia kini terikat kontrak hingga 2031, dengan rumor transfer, yang sempat mencakup pembicaraan soal ketertarikan raksasa La Liga Real Madrid, untuk sementara berhasil ditepis. Szoboszlai, yang kini berusia 25 tahun, seharusnya dapat menghabiskan masa-masa terbaik dalam kariernya di Merseyside.
Tiga musim yang produktif sudah ia jalani di Liverpool, setelah pindah ke Inggris dari RB Leipzig pada 2023. Fleksibilitas Szoboszlai dimanfaatkan dengan baik dalam 154 penampilan, dengan catatan 31 gol, banyak di antaranya merupakan gol-gol spektakuler.
- Getty/GOAL
Szoboszlai telah dibandingkan dengan pemenang Ballon d'Or, Nedved
Internasional Hungaria yang pekerja keras itu, yang sudah mengenakan ban kapten untuk negaranya, telah menjadi komponen kunci dalam pemikiran jangka pendek dan jangka panjang di Anfield. Ia telah menjadi pemimpin di atas lapangan, dengan standar tinggi yang ditetapkan agar diteladani oleh orang-orang di sekelilingnya.
Legenda Liverpool Gerrard juga melakukan hal serupa pada puncak performanya, dengan Szoboszlai ingin mengikuti jejak yang paling gemilang. Ia telah mendapat perbandingan dengan peraih Ballon d’Or Pavel Nedved, dengan Smicer melihat kemiripan antara bintang masa kini itu dan sesama orang Ceko tersebut.
Pemenang Liga Champions 2005 itu, yang pernah bekerja bersama Gerrard, juga bisa melihat Szoboszlai mengambil peran yang lebih menonjol lagi di Liverpool pada tahun-tahun mendatang. Seseorang akan dibutuhkan untuk naik menjadi kapten ketika bek Belanda Virgil van Dijk melihat kontraknya berakhir musim panas mendatang.
Nomor 8 Liverpool saat ini mengikuti jejak seorang legenda
Saat ditanya apakah pemilik nomor punggung 8 Liverpool saat ini akan mewarisi tanggung jawab itu, Smicer, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Akankah Dominik Szoboszlai menggantikan Virgil van Dijk untuk menjadi kapten Liverpool berikutnya? Suatu hari nanti, ya. Saya bisa melihat itu.
“Sulit membandingkannya sebagai pemain dan sebagai kapten dengan Steven Gerrard karena Stevie G berakar di Liverpool. Ia tumbuh besar di Liverpool. Selalu ada hubungan antara klub, kota, para suporter, dan Stevie G. Itu sesuatu yang sangat spesial. Bahkan para pemain di ruang ganti Liverpool juga merasakan itu dan tahu bagaimana semuanya berjalan.
“Szobo sudah berada di Liverpool selama tiga tahun dan Stevie G menghabiskan seluruh hidupnya di Liverpool, tetapi dia berada di jalur yang tepat untuk mengikuti jejak Stevie, dan saya pikir Stevie senang melihat Szobo bermain untuk Liverpool. Jika suatu hari nanti kita mengatakan bahwa Szobo adalah penerus Stevie G, saya rasa dia tidak akan menentangnya.”
- Getty
Szoboszlai berharap bisa mengangkat trofi utama sebagai kapten
Szoboszlai mungkin tidak akan pernah menyamai Gerrard dalam hal popularitas, mengingat arti sosok putra asli Merseyside itu bagi basis suporter setia di Anfield, tetapi ia berada di jalur yang tepat untuk menjadi sosok hebat di era modern.
Mengambil alih jabatan kapten akan membantu mengukuhkan warisannya, terutama jika trofi-trofi utama dapat diangkat pada tahun-tahun mendatang, dengan Liverpool mengawali kampanye 2026-27 tanpa kekalahan, seiring kemajuan positif yang dibuat di kompetisi domestik dan kontinental.
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