Saat ditanya apakah pemilik nomor punggung 8 Liverpool saat ini akan mewarisi tanggung jawab itu, Smicer, yang berbicara dalam kerja sama dengan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Akankah Dominik Szoboszlai menggantikan Virgil van Dijk untuk menjadi kapten Liverpool berikutnya? Suatu hari nanti, ya. Saya bisa melihat itu.

“Sulit membandingkannya sebagai pemain dan sebagai kapten dengan Steven Gerrard karena Stevie G berakar di Liverpool. Ia tumbuh besar di Liverpool. Selalu ada hubungan antara klub, kota, para suporter, dan Stevie G. Itu sesuatu yang sangat spesial. Bahkan para pemain di ruang ganti Liverpool juga merasakan itu dan tahu bagaimana semuanya berjalan.

“Szobo sudah berada di Liverpool selama tiga tahun dan Stevie G menghabiskan seluruh hidupnya di Liverpool, tetapi dia berada di jalur yang tepat untuk mengikuti jejak Stevie, dan saya pikir Stevie senang melihat Szobo bermain untuk Liverpool. Jika suatu hari nanti kita mengatakan bahwa Szobo adalah penerus Stevie G, saya rasa dia tidak akan menentangnya.”