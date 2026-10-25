Penghargaan Ballon d'Or diberikan setiap tahun kepada pesepakbola yang paling menonjol sepanjang musim. Adakah yang lebih pantas meraihnya daripada Lamine Yamal? Dari sisi pencapaian pribadi, pemain kelahiran 2007 telah meraih, hanya dalam 12 bulan terakhir, gelar La Liga kedua secara beruntun, Piala Super Spanyol, dan Piala Dunia bersama tim nasional Spanyol, pada usia baru 19 tahun. Trofi-trofi itu menambah koleksi gelarnya yang bisa membuat iri para pesepakbola yang sudah lama pensiun. Namun, anggapan bahwa penghargaan individu dalam olahraga beregu hanya boleh merayakan kemenangan adalah cara berpikir yang setidaknya sudah usang dan kuno. Bintang Barcelona itu sudah menjadi simbol sebuah generasi dan kandidat terkuat untuk menjadi penerus Lionel Messi.
Penerus Messi, Piala Dunia, dan penampilan fenomenal di La Liga? Bukan, Yamal adalah yang terbaik dari semuanya: mengapa ia layak meraih Ballon d'Or
SIMBOL GENERASI BARU
"Aku arogan? Mereka yang bilang begitu, toh senang bersamaku". Sosok fenomenal yang lahir dari ayah asal Maroko dan ibu asal Guinea Khatulistiwa itu tak berbasa-basi saat menanggapi kritik terhadap kepribadiannya. Ia juga dengan tegas dan penuh keyakinan kembali menegaskan pencalonannya untuk penghargaan yang akan diserahkan malam ini, sembari menekankan bahwa ia hanya berusaha untuk bersikap sealami mungkin, di dunia sepakbola yang orang-orangnya tampak tak lagi terbiasa mendengar jawaban tulus. Ia percaya diri, tetapi tidak arogan seperti pesepakbola lain, misalnya Vinicius, dan sadar bahwa di pundaknya ada beban generasi baru, simbol percampuran budaya yang menjadi ciri Eropa.
Mesin Pemecah Rekor
Apa yang telah dipaparkan sejauh ini sebenarnya sudah cukup untuk memberinya penghargaan, tetapi ada yang gemar merinci statistik untuk membenarkan pemberian penghargaan. Maka, mari kita lanjutkan: Yamal adalah pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Liga Champions setelah rekan setimnya, Ansu Fati; pencetak gol termuda dalam sejarah Clásico melawan Real Madrid; peraih Trofi Kopa, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia berusia di bawah 21 tahun, sekaligus pemenang termuda dalam sejarah trofi tersebut; peraih Golden Boy; pemain termuda yang mencapai 100 penampilan bersama Barcelona; pencetak gol termuda dalam sejarah semifinal Liga Champions; serta pemain pertama dalam sejarah yang memenangi penghargaan Kopa dua kali. Belum lagi trofi bersama tim, termasuk Piala Dunia tahun ini, yang kedua dalam sejarah Spanyol.
Penerus Messi
Sebagai penutup, pengakuan datang dari Lionel Messi, pemain terbaik di antara semuanya: "Ada generasi baru pesepakbola yang benar-benar sangat hebat... tetapi jika saya harus memilih seorang penerus, dengan mempertimbangkan usianya dan masa depan yang bisa dimilikinya, dia adalah Lamine Yamal. Tidak ada keraguan, bagi saya dia yang terbaik. Dia mengingatkan saya pada diri saya ketika masih muda." Saat final Piala Dunia di New York, terjadi peralihan tongkat estafet yang simbolis: pada 2007, pemain asal Argentina itu menggendong seorang bayi dalam sesi pemotretan di Camp Nou. Bayi itu ternyata Lamine Yamal, dan 19 tahun kemudian ia menjadi lawan sekaligus penerus Messi di final Piala Dunia 2026. Sudah sepantasnya ia juga menjadi penerus Messi dalam perebutan Ballon d'Or, yang pertama dari rangkaian panjang. Dengan segala hormat kepada Kane dan Mbappé, Yamal adalah satu-satunya yang bisa duduk semeja dengan Messi.
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