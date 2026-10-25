Sebagai penutup, pengakuan datang dari Lionel Messi, pemain terbaik di antara semuanya: "Ada generasi baru pesepakbola yang benar-benar sangat hebat... tetapi jika saya harus memilih seorang penerus, dengan mempertimbangkan usianya dan masa depan yang bisa dimilikinya, dia adalah Lamine Yamal. Tidak ada keraguan, bagi saya dia yang terbaik. Dia mengingatkan saya pada diri saya ketika masih muda." Saat final Piala Dunia di New York, terjadi peralihan tongkat estafet yang simbolis: pada 2007, pemain asal Argentina itu menggendong seorang bayi dalam sesi pemotretan di Camp Nou. Bayi itu ternyata Lamine Yamal, dan 19 tahun kemudian ia menjadi lawan sekaligus penerus Messi di final Piala Dunia 2026. Sudah sepantasnya ia juga menjadi penerus Messi dalam perebutan Ballon d'Or, yang pertama dari rangkaian panjang. Dengan segala hormat kepada Kane dan Mbappé, Yamal adalah satu-satunya yang bisa duduk semeja dengan Messi.