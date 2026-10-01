Neuer meneken perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun di Bayern Munich pada Mei, yang membuatnya tetap di klub hingga musim panas 2027. Meski pemain berusia 40 tahun itu belum menyatakan apakah ini akan menjadi musim profesional terakhirnya, raksasa Bavaria itu secara proaktif mulai merencanakan masa depan mereka di bawah mistar.

Jonas Urbig, yang berusia 23 tahun dan sangat dihargai, telah diproyeksikan sebagai penerus alami Neuer di Allianz Arena. Namun, Bayern ingin merekrut sosok veteran berpengalaman untuk mempermudah transisi sang pemain muda ke peran utama, yang membuat mereka memantau Bernd Leno dari Fulham. Menurut publikasi Jerman Bild, petinggi klub memandang pemain berusia 34 tahun itu sebagai pelapis ideal dan dapat diandalkan.

Langkah untuk mendatangkan Leno kemungkinan akan terwujud pada musim panas 2027. Pemain internasional Jerman itu, yang terikat kontrak dengan Fulham hingga Juni tahun tersebut dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi, dikabarkan akan menyambut positif kemungkinan kembali ke tanah kelahirannya.



