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Penerus Manuel Neuer? Bayern Munich mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk merekrut mantan bintang Arsenal saat rencana suksesi penjaga gawang mulai terbentuk
Bersiap menyambut era pasca-Neuer
Neuer meneken perpanjangan kontrak berdurasi satu tahun di Bayern Munich pada Mei, yang membuatnya tetap di klub hingga musim panas 2027. Meski pemain berusia 40 tahun itu belum menyatakan apakah ini akan menjadi musim profesional terakhirnya, raksasa Bavaria itu secara proaktif mulai merencanakan masa depan mereka di bawah mistar.
Jonas Urbig, yang berusia 23 tahun dan sangat dihargai, telah diproyeksikan sebagai penerus alami Neuer di Allianz Arena. Namun, Bayern ingin merekrut sosok veteran berpengalaman untuk mempermudah transisi sang pemain muda ke peran utama, yang membuat mereka memantau Bernd Leno dari Fulham. Menurut publikasi Jerman Bild, petinggi klub memandang pemain berusia 34 tahun itu sebagai pelapis ideal dan dapat diandalkan.
Langkah untuk mendatangkan Leno kemungkinan akan terwujud pada musim panas 2027. Pemain internasional Jerman itu, yang terikat kontrak dengan Fulham hingga Juni tahun tersebut dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi, dikabarkan akan menyambut positif kemungkinan kembali ke tanah kelahirannya.
- Getty Images Sport
Perjalanan Leno dari Leverkusen ke London
Rekam jejak Leno membuatnya menjadi sosok yang logis bagi Bayern Munich. Kiper itu memiliki segudang pengalaman di Bundesliga, setelah benar-benar memantapkan dirinya di Bayer Leverkusen. Produk akademi Stuttgart, ia bergabung dengan Leverkusen pada 2011 dan dengan cepat menjadi figur penting di BayArena. Dalam lebih dari 300 penampilan untuk klub tersebut, ia mencatatkan 99 clean sheet dan menjadi langganan Jerman di bawah asuhan Joachim Low, meski nyaris gagal masuk skuad Piala Dunia 2018.
Arsenal kemudian merekrutnya pada 2018 sebagai alternatif yang sangat bagus di bursa transfer untuk menggantikan Petr Cech. Setelah tiga tahun sebagai pilihan utama Arsenal yang tak terbantahkan, Leno kehilangan tempatnya di starting XI menyusul kedatangan Aaron Ramsdale pada 2021. Meninggalkan London utara dengan 35 clean sheet dalam 125 pertandingan, ia memilih memulai lembaran baru di Craven Cottage pada 2022.
Di Fulham, Leno berhasil menghidupkan kembali kariernya dan merebut kembali statusnya sebagai starter di Premier League. Sejak itu ia telah membukukan 161 penampilan untuk klub London barat tersebut, mencatatkan 33 clean sheet dan terus menunjukkan konsistensi yang menarik perhatian Bayern.
Perombakan menyeluruh di tingkat departemen
Transisi penjaga gawang Bayern melampaui ketidakpastian soal lini masa Neuer. Sven Ulreich, kiper pilihan ketiga klub yang berusia 38 tahun, juga akan melihat kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2027. Potensi eksodus massal ini menuntut perombakan menyeluruh atas opsi mereka di bawah mistar, dengan Urbig mendapat dukungan internal yang signifikan untuk memimpin era baru.
Sementara Leno tetap menjadi kandidat utama, juara Bundesliga itu secara aktif mengevaluasi jalur lain. Alternatif dari dalam negeri dilaporkan juga dipertimbangkan, dengan Finn Dahmen yang berusia 28 tahun dari Augsburg dan Marvin Schwabe yang berusia 31 tahun dari Cologne juga masuk radar Bayern saat mereka dengan cermat menyusun strategi suksesi.
- Getty Images Sport
Negosiasi Januari yang semakin dekat
Leno akan memenuhi syarat untuk membuka negosiasi prakontrak dengan klub-klub luar negeri pada jendela transfer Januari, yang berpotensi mempercepat proses rekrutmen Bayern. Sementara itu, penjaga gawang berpengalaman itu akan tetap fokus pada tugasnya bersama Fulham, sementara raksasa Bavaria itu terus mengevaluasi daftar pendek mereka yang luas menjelang pergeseran struktural yang monumental.
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