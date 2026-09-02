Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Penerus Lionel Messi ditemukan! Pelatih Argentina Lionel Scaloni dilaporkan telah mengidentifikasi pemilik nomor 10 berikutnya setelah sang legenda pensiun

L. Messi
L. Scaloni
N. Paz
Argentina
Inter Miami CF
Como
Serie A
Major League Soccer

Lionel Scaloni dilaporkan telah mengidentifikasi Nico Paz sebagai pewaris jersey ikonik nomor 10 milik Lionel Messi setelah sang legenda pensiun dari sepak bola internasional. Playmaker berusia 21 tahun itu siap mewarisi nomor bersejarah tersebut di depan bintang-bintang senior yang sudah mapan jika manajer juara Piala Dunia itu menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030.

  • Scaloni memilih pewaris ikonis

    Menurut orang dalam ESPN Argentina Federico Bueno, pelatih kepala Scaloni telah menunjuk gelandang serang Paz untuk mewarisi jersey ikonik No. 10 milik Messi. Keputusan penting itu menyusul pensiun internasional Messi dan Nicolas Otamendi setelah Piala Dunia 2026. Playmaker Como berusia 21 tahun itu sebelumnya mengenakan jersey No. 18 dalam 11 penampilan senior pertamanya untuk Argentina.

    • Iklan
  • imago-sport-1078925220.jpgDeFodi Images

    Orang dalam ungkap rencana suksesi

    Meski bintang-bintang mapan seperti Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister dipertimbangkan untuk mengenakan nomor punggung yang lowong itu, Scaloni dengan tegas mendukung Paz untuk menjadi ujung tombak era baru tim nasional. Membahas rencana suksesi internal, Bueno mengungkapkan: "Jika Scaloni memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Argentina, yang diperkirakan akan dinegosiasikan dalam beberapa bulan ke depan, nomor punggung 10 akan diberikan kepada Nico Paz. Ini sudah diputuskan secara internal dan ditanggapi dengan sangat serius."

  • Jersey bersejarah berpindah tangan

    Kepergian Messi mengakhiri kebersamaan selama 17 tahun dengan nomor 10, jersey yang pertama kali ia kenakan di bawah asuhan Diego Maradona pada Maret 2009. Bintang Inter Miami itu memegang rekor mutlak tim nasional dengan 172 penampilan memakai jersey tersebut, jauh melampaui Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme, dan Marcelo Gallardo. Paz tampaknya siap menghadapi tekanan itu, setelah mengantar Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah dengan 13 gol dan tujuh assist saat mengenakan nomor 10 di level klub.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Wajah-wajah era baru menghadapi ujian

    Argentina sedang bersiap menghadapi empat laga internasional sepanjang jeda musim gugur pada akhir September dan Oktober. Pertandingan-pertandingan mendatang ini menjadi ujian awal yang krusial bagi Argentina saat mereka menjalani transisi taktik setelah kepergian para veteran Piala Dunia 2014 mereka. Di samping mematangkan inti kreatif baru, fokus juga akan tertuju pada mengamankan perpanjangan kontrak Scaloni hingga turnamen 2030.