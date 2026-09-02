Meski bintang-bintang mapan seperti Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister dipertimbangkan untuk mengenakan nomor punggung yang lowong itu, Scaloni dengan tegas mendukung Paz untuk menjadi ujung tombak era baru tim nasional. Membahas rencana suksesi internal, Bueno mengungkapkan: "Jika Scaloni memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Argentina, yang diperkirakan akan dinegosiasikan dalam beberapa bulan ke depan, nomor punggung 10 akan diberikan kepada Nico Paz. Ini sudah diputuskan secara internal dan ditanggapi dengan sangat serius."