AFP
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Penerus Lionel Messi ditemukan! Pelatih Argentina Lionel Scaloni dilaporkan telah mengidentifikasi pemilik nomor 10 berikutnya setelah sang legenda pensiun
Scaloni memilih pewaris ikonis
Menurut orang dalam ESPN Argentina Federico Bueno, pelatih kepala Scaloni telah menunjuk gelandang serang Paz untuk mewarisi jersey ikonik No. 10 milik Messi. Keputusan penting itu menyusul pensiun internasional Messi dan Nicolas Otamendi setelah Piala Dunia 2026. Playmaker Como berusia 21 tahun itu sebelumnya mengenakan jersey No. 18 dalam 11 penampilan senior pertamanya untuk Argentina.
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Orang dalam ungkap rencana suksesi
Meski bintang-bintang mapan seperti Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister dipertimbangkan untuk mengenakan nomor punggung yang lowong itu, Scaloni dengan tegas mendukung Paz untuk menjadi ujung tombak era baru tim nasional. Membahas rencana suksesi internal, Bueno mengungkapkan: "Jika Scaloni memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Argentina, yang diperkirakan akan dinegosiasikan dalam beberapa bulan ke depan, nomor punggung 10 akan diberikan kepada Nico Paz. Ini sudah diputuskan secara internal dan ditanggapi dengan sangat serius."
Jersey bersejarah berpindah tangan
Kepergian Messi mengakhiri kebersamaan selama 17 tahun dengan nomor 10, jersey yang pertama kali ia kenakan di bawah asuhan Diego Maradona pada Maret 2009. Bintang Inter Miami itu memegang rekor mutlak tim nasional dengan 172 penampilan memakai jersey tersebut, jauh melampaui Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme, dan Marcelo Gallardo. Paz tampaknya siap menghadapi tekanan itu, setelah mengantar Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah dengan 13 gol dan tujuh assist saat mengenakan nomor 10 di level klub.
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Wajah-wajah era baru menghadapi ujian
Argentina sedang bersiap menghadapi empat laga internasional sepanjang jeda musim gugur pada akhir September dan Oktober. Pertandingan-pertandingan mendatang ini menjadi ujian awal yang krusial bagi Argentina saat mereka menjalani transisi taktik setelah kepergian para veteran Piala Dunia 2014 mereka. Di samping mematangkan inti kreatif baru, fokus juga akan tertuju pada mengamankan perpanjangan kontrak Scaloni hingga turnamen 2030.
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