AFP
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Penerus Lionel Messi? Bos Como jagokan Nico Paz untuk mewarisi nomor punggung 10 ikonik Argentina
Perpisahan emosional untuk Lionel Messi
Messi secara resmi mengakhiri karier internasionalnya yang gemilang. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memainkan laga terakhirnya untuk Argentina tadi malam saat mereka melaju menuju kemenangan nyaman 3-0 atas Benin.
Itu adalah malam yang diwarnai emosi mendalam di dalam dan luar lapangan. Fans dan rekan setim sama-sama menitikkan air mata saat penyerang legendaris itu mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Argentina. Messi memastikan ia menutupnya dengan gaya khasnya. Kapten veteran itu mengeksekusi penalti pada menit ke-71 untuk menambah satu gol internasional terakhir ke dalam catatan luar biasanya.
- Getty Images Sport
Pencarian nomor 10 berikutnya
Pensiun Messi langsung memicu perdebatan besar di seluruh negaranya. Argentina kini harus memutuskan siapa yang akan memikul beban besar dan kehormatan mengenakan jersey ikonik nomor 10 ke depannya.
Paz dengan tegas menempatkan dirinya dalam persaingan saat meraih kemenangan atas Benin. Gelandang muda itu tampil impresif bersama idolanya dan mencetak satu gol spektakuler lagi untuk membantu memastikan kemenangan. Penampilan menonjolnya itu menuai pujian luar biasa. Direktur olahraga Como, Ludi, sangat yakin bintang muda klubnya itu sangat cocok untuk mewarisi peran tersebut.
Talenta kelas dunia yang siap bersinar
Ludi tidak menahan diri dalam memberikan penilaian penuh pujian terhadap playmaker muda itu. Eksekutif Como tersebut merasa Paz memiliki perpaduan ideal antara kemampuan teknis dan mentalitas elite yang dibutuhkan untuk peran itu.
"Nico Paz berkelas dunia, baik dari segi etos kerjanya maupun bakatnya," kata Ludi kepada Sky Sport Italia. "Dia tahu seorang pemain harus pantas mendapatkannya setiap hari, tetapi dia jelas memiliki apa yang diperlukan untuk mengambil peran itu, dan saya mendoakan masa depan paling gemilang untuknya."
- AFP
Masa depan cerah untuk Argentina
Menggantikan pemain dengan status bersejarah seperti Messi adalah tugas yang nyaris mustahil. Namun, Argentina memiliki kekayaan talenta muda di lini serang yang sangat mumpuni dan siap membawa tim nasional memasuki era baru yang berani. Paz kini akan fokus mempertahankan performa klubnya yang luar biasa bersama Como. Ia harus membuktikan konsistensinya dari pekan ke pekan untuk mengukuhkan tempatnya di susunan pemain inti Argentina.
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