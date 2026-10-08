Messi secara resmi mengakhiri karier internasionalnya yang gemilang. Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memainkan laga terakhirnya untuk Argentina tadi malam saat mereka melaju menuju kemenangan nyaman 3-0 atas Benin.

Itu adalah malam yang diwarnai emosi mendalam di dalam dan luar lapangan. Fans dan rekan setim sama-sama menitikkan air mata saat penyerang legendaris itu mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Argentina. Messi memastikan ia menutupnya dengan gaya khasnya. Kapten veteran itu mengeksekusi penalti pada menit ke-71 untuk menambah satu gol internasional terakhir ke dalam catatan luar biasanya.